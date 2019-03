SBS hé lộ “thế tử hộp đêm” trong scandal Seungri là Ji Chang Wook?

Tối 23/3, trong chương trình phim tài liệu "We Want To Know" của đài SBS tập đặc biệt về scandal của nam ca sĩ Seungri đã đào sâu về mạng lưới Burning Sun cũng như những liên kết với YG Entertainment.

Đặc biệt, trong tập "We Want To Know" này còn cung cấp thông tin về một nhân vật mới - Ji Chang Wook. Nam diễn viên nổi tiếng thường xuyên lui tới quán bar, đồng thời theo nghi vấn của SBS anh chàng còn có mối quan hệ thân thiết với Madam Lin, một nhà đầu tư đến từ Đài Loan (có sở hữu cổ phần của Burning Sun). Hơn nữa, Ji Chang Wook cũng được cho rằng là khách quen và là bạn bè thân thiết với thành viên Jonghyun của nhóm nhạc CNBlue ( người đang dính tranh cãi liên quan tới bê bối quay lén và phát tán video nóng).

Bức ảnh của Ji Chang Wook được cho là chụp chung với Madam Lin và một DJ.

"We Want To Know" đã dẫn ra một tấm ảnh chụp chung giữa Ji Chang Wook, Madam Lin và cùng một DJ, nghi là DJ Raiden. Điều này khiến người hâm mộ nam tài tử bàng hoàng, không khỏi nghi ngại về sự liên quan của anh tới scandal chấn động này khi anh được biết tới là một trong những nam diễn viên tài năng và có đời tư không vướng scandal của showbiz Hàn.

Trước những thông tin liên quan, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiêngs phủ nhận có dính líu đến Burning Sun của Ji Chang Wook. Glorious Entertainment phát thông báo: “Nam diễn viên của chúng tôi không có bất cứ can hệ gì với người trong bức ảnh được phát sóng. Đó chỉ là ảnh chụp chung đáp ứng yêu cầu từ người hâm mộ.”

Nam diễn viên Ji Chang Wook.

“Ngoài ra, các thông tin sai lệch về Ji Chang Wook đã được phát tán bừa bãi, khiến nhiều tin đồn ác ý và lời lẽ quấy rối tình dục nảy sinh, gây tổn hại tới danh tiếng của nam diễn viên. Điều này dẫn đến tổn thương cho cả Ji Chang Wook, gia đình và người hâm mộ của cậu ấy.

Xin hãy kiềm chế mọi hành vi bất hợp pháp như tạo, đăng hoặc phát tán tin đồn liên quan đến vấn đề trên. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu giám sát của riêng mình và nỗ lực hết sức để bảo vệ nam diễn viên. Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu các bạn báo cáo những thông tin sai lệch về địa chỉ: glorious_ent@daum.net Cuối cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn các fan hâm mộ luôn ủng hộ và dành tình yêu cho Ji Chang Wook. Xin cảm ơn". Hiện tại, nam tài tử Ji Chang Wook vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự kiến xuất ngũ vào cuối tháng 4/2019./. Seungri phủ nhận cáo buộc mại dâm, đánh bạc VOV.VN - Cựu thành viên Big Bang lần đầu tiên trả lời báo chí và phủ nhận mọi cáo buộc mại dâm, gian lận tài chính. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị xử lý nghiêm bê bối tình dục của Seungri Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị các cơ quan chức năng nghiêm trị các vụ bê bối tình dục, trong đó gần đây nhất là vụ của nam ca sỹ Seungri.

Hạnh Lê/VOV.VN Theo: Soompi

