Selena Gomez nghe nhạc của tình cũ để thêm năng lượng khi tự cách ly ở nhà

Trên trang Instagram mới đây, Selena Gomez bất ngờ đăng tải danh sách những điều nên làm để có được năng lượng tích cực trong thời gian tự cách ly ở nhà nhằm tránh dịch Covid-19. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, nghe nhạc là một trong những thói quen giúp cô thư giãn, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngoài nghe những ca khúc của Julia Michael, Lauren Daigle, Kari Jobe, cô còn nghe ca khúc Snowchild của người yêu cũ – The Weeknd.

Selena Gomez và tình cũ The Weeknd

Nữ ca sĩ chia sẻ, “Tôi muốn gửi các bạn những bài hát, quyển sách, bộ phim mà tôi đã xem. Đây là những thứ đã giúp tôi tích cực hơn trong thời gian này. Hy vọng nó sẽ giúp bạn”.



Selena Gomez và The Weeknd từng hẹn hò vào tháng 10/2016. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết, The Weeknd là người quan trọng với cô. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài được vài tháng, sau đó, Selena Gomez đã tái hợp với Justin Bieber, còn The Weeknd quay lại với Bella Hadid.

Selena Gomez mới đây cũng vừa cho ra mắt MV Dance Again. Trong sản phẩm âm nhạc lần này, nữ ca sĩ sinh năm 1992 chỉ diện một chiếc đầm lụa bó sát gợi cảm và nhảy lắc lư theo điệu nhạc từ đầu đến cuối.

MV Dance Again kể về chuyện tình của cô và Justin Bieber. Nữ ca sĩ hát về tâm hồn tự do, sự vui tươi trở lại sau khi chia tay giọng ca "Baby" vào năm 2018./.