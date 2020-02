Selena Gomez tái xuất xinh đẹp với đầm hồng pastel trễ vai ngọt ngào

Trong bài phỏng vấn mới đây, giọng ca Lose You To Love Me nói từng rất sợ sử dụng Instagram. Mạng xã hội này khiến cô cảm thấy tiêu cực bởi hàng loạt những lời nói không hay, có phần xúc phạm của dân mạng.