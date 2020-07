Selena Gomez xinh đẹp trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 28

Trên trang Instagram, Selena Gomez vừa chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật lần thứ 28 của mình. Nữ ca sĩ viết: "Tôi tạm xa điện thoại suốt hôm qua để có mặt trong khoảnh khắc này, nhưng tôi đã đọc tất cả những lời chúc của các bạn trong ngày hôm nay. Tôi muốn nói cảm ơn tới từng tin nhắn, lời chúc được gửi đến. Tôi cảm nhận rõ tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Tôi yêu các bạn rất nhiều".

Selena Gomez hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 28

Sau ít giờ đăng tải, hình ảnh mới của Selena Gomez đã thu hút được nhiều lượt like và bình luận từ phía người hâm mộ. Rất nhiều người đã dành lời ngợi khen cho nhan sắc ngày càng "thăng hạng" cũng như gửi lời chúc đến giọng ca "Good For You". Đồng nghiệp như Vanessa Hudgens, Anna Collins cũng đã đăng những khoảnh khắc đáng yêu kèm lời ngọt ngào dành cho "tình cũ" Justin Bieber.



Bước sang tuổi mới, Selena Gomez có nhiều điều mới. Sau khi cân bằng cuộc sống, cô đã tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.



Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Selena Gomez cũng khẳng định, cô vẫn độc thân và chưa trao gửi trái tim mình cho bất kỳ ai sau khi chia tay Justin Bieber vào đầu năm 2018.



Selena Gomez cũng thẳng thắn nói về tin đồn hẹn hò với Niall Horan - cựu thành viên nhóm One Direction. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Cô không muốn bắt đầu bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào thời điểm này bởi cô muốn dành thời gian cho bản thân./.