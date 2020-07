Tài tử nhạc kịch Broadway Nick Cordero qua đời vì Covid-19

Trên tài khoản Instagram của mình, vợ của tài tử Nick Cordero thông báo anh ra đi yên bình trong tình yêu thương của gia đình. Những người thân của Nick Cordero đã hát và cầu nguyện khi anh trút hơi thở cuối cùng. Vợ của Nick Cordero gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sỹ đã tận tình cứu chữa cho anh, cũng như nhiều người hâm mộ đã động viên, hỗ trợ gia đình anh thời gian qua.

Nghệ sĩ Nick Cordero qua đời ở tuổi 41.

Kể từ cuối tháng 3 năm nay, nghệ sĩ Nick Cordero phải nhập viện ở Los Angeles, California, Mỹ. Ban đầu anh được chẩn đoán viêm phổi, sau đó có kết quả xác nhận mắc Covid-19. Do biến chứng của Covid-19, vào giữa tháng 4, nghệ sĩ Nick Cordero đã bị cắt cụt chân phải.

Sinh năm 1978, Nick Cordero là một diễn viên người Canada đang hoạt động nghệ thuật tại Mỹ ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt nổi tiếng trên sân khấu nhạc kịch Boát-uây. Anh được biết đến với các vở diễn: “Viên đạn” (Bullets Over Broadway), “Thời đại của Rock” (Rock of Ages), “Nữ bồi bàn” (Waitress)… Nghệ sỹ Nick Cordero từng được đề cử Giải Tony – giải thưởng uy tín trong làng nhạc kịch, tương tự Giải Oscar điện ảnh – vào năm 2014. Ngoài ra, anh từng góp mặt trong 10 bộ phim, nổi bật nhất là “Già gân trả đũa" (Going in Style) và “Phía sau cuộc chơi” (Inside Game)./.