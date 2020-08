Tăng Thanh Hà lên tiếng sau đoạn trạng thái chia sẻ về chứng trầm cảm

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái nói về chứng trầm cảm. Theo đó, "ngọc nữ" màn ảnh Việt viết, Sadly, we don't always know the depths of someone's depression until it is too late. May I please get 2 friends or family members to copy and re-post? I am trying to demonstrate that someone is always listening". (Điều đáng buồn là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được sâu bên trong chứng trầm cảm của ai đó cho đến khi quá muộn. Hy vọng bạn bè hoặc thành viên trong gia đình có thể chia sẻ lại điều này. Tôi đang cố gắng chứng minh rằng có ai đó luôn lắng nghe).

Sau ít giờ đăng tải, chia sẻ mới nhất của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía công chúng. Nhiều người đã vô cùng lo lắng trước trạng thái mới về bệnh trầm cảm của nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tăng Thanh Hà đã phải đính chính lại rằng, cô vẫn hoàn toàn ổn. Người đẹp cho biết, "Không có gì xảy ra với chị. Chị chỉ muốn nói về trầm cảm và lắng nghe thôi. Cảm ơn em".

Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà vừa chụp bộ ảnh cho tạp chí Elle tại Đà Lạt. Ngay lập tức, những hình ảnh mới của cô thu hút sự chú ý của công chúng. Dù đã là bà mẹ 2 con, nhưng Hà Tăng vẫn giữ được thân hình thon gọn và nhan sắc xinh đẹp.

Tăng Thanh Hà

Hiện tại, người đẹp đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Louis Nguyễn. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng con. Rời xa showbiz, cô tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.



Hà Tăng và Louis Nguyễn công khai tình cảm năm 2009 và đến ngày 4/11/2012, cả hai trao nhau lời thề ước tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Doanh nhân 37 tuổi được tiết lộ là chu đáo, luôn biết cách quan tâm vợ. Anh chăm chỉ thể hiện tình cảm với Hà Tăng trên mạng xã hội.



Kể từ khi "chung một nhà", cả hai thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Louis Nguyễn còn gọi vợ là "my beautiful date" (người bạn hẹn hò xinh đẹp của tôi). Trước thềm những ngày lễ lớn như Valentine, 8/3, anh luôn bày tỏ sự nôn nóng muốn được tận hưởng khoảng không gian lãng mạn bên bà xã.

Sau khi lên xe hoa, "ngọc nữ" màn ảnh một thời hạn chế tham gia hoạt động showbiz để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Khi chuyển hướng kinh doanh, cô được chồng ủng hộ hết mình. Louis Nguyễn dù bận rộn nhưng vẫn luôn kề cạnh Tăng Thanh Hà trong ngày khai trương các cửa hàng. Dù hiếm khi mới xuất hiện ở các sự kiện nhưng Tăng cả hai vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. /.