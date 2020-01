Taylor Swift: Từ nữ hoàng giải trí đến minh tinh phim ca nhạc “Cats“

Năm 2019, Taylor Swift kỷ niệm 13 năm hoạt động trong làng giải trí – con số yêu thích của nữ ca sĩ. Trái với thời mới vào nghề, giọng ca "You belong with me" không còn là “Công chúa nhạc đồng quê” ở vùng Nashville, cầm đàn guitar hát các ca khúc về tâm sự tuổi mới lớn. Cô tạo vị thế vững chắc trong làng giải trí với những thành tích vô tiền khoáng hậu khiến nhiều đàn anh, đàn chị phải “ngả mũ kính phục”.

Taylor Swift nhận danh hiệu “Nữ ca sĩ thành công nhất năm”.

Mới đây, Taylor Swift nhận danh hiệu “Nữ ca sĩ thành công nhất năm”. Cô cũng là nhân vật trong làng giải trí kiếm tiền giỏi nhất với doanh thu ước tính khoảng 185 triệu USD trước thuế (sau khi trừ đi các chi phí sản xuất, thuê nhân viên) trong năm qua, theo số liệu của tạp chi Forbes. Xếp phía dưới là hàng loạt tên tuổi như tỷ phú trẻ tuổi Kylie Jenner, rapper Kanye West, các siêu sao bóng đá Ronaldo, Messi… Nhiều tổ chức danh tiếng như Billboard, AMAs đồng loạt trao Taylor Swift những danh hiệu như “Nghệ sĩ của thập kỷ”, “Phụ nữ của năm”…

Năm 2006, Taylor phát hành album đầu tay mang tên cô, theo đuổi phong cách nhạc đồng quê. Các ca khúc hầu hết do cô viết lời từ năm 14 tuổi. Album nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Billboard, gây chú ý với các bản hit như "Tim McGraw", "Teardrops On My Guitar". Album giúp Taylor đoạt hàng loạt giải hưởng danh giá của làng nhạc đồng quê và được đề cử Grammy cho “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”.

Sự nghiệp âm nhạc của Taylor sang trang với album thứ hai có tên "Fearless", mang nhiều hơi hướng Pop hơn nhạc đồng quê. Cô khuấy động thị trường âm nhạc với hàng loạt bản hit như "You belong with me", "Love story", "White horse". Album trở thành sản phẩm âm nhạc ăn khách nhất tại Mỹ trong năm 2009. Nhờ "Fearless", Taylor đoạt bốn giải Grammy – trong đó có “Album hay nhất năm” – cùng năm giải American Music Awards và được Billboard vinh danh “Nghệ sĩ của năm”.

Tiếp nối thành công, Taylor Swift dần rũ bỏ hình ảnh công chúa nhạc đồng quê trong sáng và trở thành ngôi sao nhạc Pop hàng đầu. Các album Speak Now, Red, 1989, Reputation đều thành công rực rỡ trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Lover – album thứ 7 phát hành hồi tháng 8/2019 – hiện đứng đầu danh sách các sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất năm tại Mỹ, đạt doanh số ba triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành.

Ngoài ca hát, Taylor Swift cũng thành công với điện ảnh khi các phim cô tham gia đều gây tiếng vang lớn. Thử thách bản thân tại Hollywood với bộ phim điện ảnh đầu tay "Valentine's Day" của đạo diễn Garry Marshall, cô cùng đoàn phim thu về hơn 216 triệu USD. Xuất hiện cùng dàn sao đình đám như Jennifer Garner, Julia Roberts hay Bradley Cooper, nữ ca sĩ vẫn để được dấu ấn trong lòng khán giả dù không có nhiều đất diễn. Các dự án tiếp theo như 'The Lorax" (lồng tiếng) hay "The Giver" lần lượt thu về 348 triệu USD và 69 triệu USD toàn cầu. Trong những ngày cuối tháng 12 năm nay, Taylor tiếp tục mở rộng lý lịch diễn xuất với bộ phim ca nhạc "Cats" – chuyển thể từ vở nhạc kịch kinh điển cùng tên.

Taylor Swift được đánh giá cao khi đóng phim là khả năng ca hát.

Điều khiến Taylor Swift được đánh giá cao khi đóng phim là khả năng ca hát. Mỗi dự án tham gia, nữ ca sĩ đều mang tới một sáng tác riêng – như một đặc sản đánh dấu các vai diễn của cô. Trong "Valentine’s Day", ca khúc "Today was a fairytale" của Taylor Swift bán hơn 325.000 bản trong tuần đầu tiên – trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên đạt thành tích này. Mới đây, cô thể hiện sáng tác "Beautiful Ghost" trong "Cats" và nhận một đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục “Bài hát trong phim hay nhất”. Năm 2013, Taylor từng đoạt một giải Grammy với ca khúc Safe & Sound – viết cho phim The Hunger Games.

Tính đến nay, Taylor Swift thuộc nhóm ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại, với hơn 50 triệu album cùng khoảng 150 triệu đĩa đơn được bán ra. Cô từng đoạt 10 giải Grammy, lập 6 kỷ lục guinness. Mới đây, cô vượt kỷ lục của “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson – trở thành người thắng giải âm nhạc Mỹ (AMAs) nhiều nhất với 29 giải. Nhìn lại 13 năm sự nghiệp, Taylor cho biết điều giúp cô đạt thành tích tuyệt vời như hiện tại là sự ủng hộ của người hâm mộ. “Các bạn giúp tôi sống thật với đứa trẻ trong mình như khi mới bắt đầu bước chân vào làng giải trí”, Taylor viết trên Instagram./.