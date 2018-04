Thanh Hà, Đoan Trang hào hứng “tố” xấu chồng trong “Là vợ phải thế“

Thanh Hà tiết lộ chồng phải giảm cân và học tiếng Việt mới "để cua tôi"

Được biết đến là một nữ danh ca với giọng hát truyền cảm đầy nội lực, ca sĩ Thanh Hà đã xuất hiện cùng chồng mình – nhạc công Roland đến từ Philipine với bài hát "Just the way you are" cực kỳ ngọt ngào. Mang dòng máu Việt – Mỹ nhưng sâu trong con người ca sĩ Thanh Hà lại là một người phụ nữ đậm chất Việt Nam.

Thanh Hà từng nghĩ chồng là "con nít ranh".

Bật cười trước câu hỏi "Thanh Hà và chồng quen nhau như thế nào" của MC Việt Hương, Thanh Hà lúc bấy giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng còn Roland chỉ là một nhạc công 17 tuổi đàn cho Thanh Hà hát. Không giấu được cảm xúc khi nhắc về ngày trước, Roland không ngần ngại chia sẻ đã yêu Thanh Hà ngay từ khi cô cất giọng hát lên trong bài hát "Women in love" đầy cảm xúc. Ấy vậy mà sau khi được nữ ca sĩ tiết lộ thêm, Thanh Hà chưa một lần để mắt tới chàng thiếu niên 17 tuổi "mập mập, chơi đàn phải ngồi ghế và lấy ghi-ta che bụng"mà còn hay huýt sáo khi cô đi ngang qua, trong đầu liền lóe lên suy nghĩ về Roland "đồ con nít ranh".

Bẵng đi sau vài năm, Thanh Hà bất ngờ lại được Roland đề nghị song ca đã khiến nữ ca sĩ thay đổi hoàn toàn về anh chàng nhạc công trẻ tuổi. Chàng trai Roland năm ấy đã quyết đinh giảm cân quyết liệt và học thêm tiếng Việt như Thanh Hà yêu cầu để lấy hết can đảm "cua" được nữ ca sĩ khó tính này. Thành công trong âm nhạc nhưng con đường tình yêu của danh ca Thanh Hà chưa bao giờ thẳng lối và dễ dàng. Đã trải qua 2 cuộc tình với kết thúc không mấy vui vẻ, nữ ca sĩ đã bộc bạch chuyện tình cảm đôi lúc không như mơ ước nhưng khi đến với Roland, Thanh Hà đã tự tay tô vẽ và bồi đắp tình yêu này để có được quả ngọt như ngày hôm nay.

Đoan Trang lần đầu kể chuyện gia đình

Socola Đoan Trang của showbiz Việt là một nữ ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đời tư cho đến khi cô nàng bất ngờ lên xe hoa với người chồng Thụy Sĩ – Johan Wicklund đều khiến không ít khán giả và người hâm mộ ngỡ ngàng. Kết hôn được 6 năm với kết quả là một cô con gái xinh xắn, Đoan Trang lần đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân.

Đoan Trang bất ngờ khi được chồng tỏ tình.

Bật mí về mối nhân duyên lạ lùng giữa 2 vợ chồng, Đoan Trang được chính Tổng giám đốc Johan mời về hát cho một sự kiện của công ty, cuộc gặp mặt chớp nhoáng đã để lại trong lòng vị tổng giám đốc một cô gái nhiều năng lượng, lạc quan và tràn đầy sức sống. Câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đấy thôi, vậy mà sau nhiều năm không gặp, Johan lại vô tình liên lạc với Đoan Trang ngay lúc nữ ca sĩ vừa chia tay người yêu. Òa khóc sau khi được người bạn cũ hỏi thăm, Đoan Trang liền tâm sự những chuyện mình vừa trải qua liền nhận ngay lời hồi đáp rằng Johan sẽ quay về Việt Nam để tìm gặp lại cô nàng.

2 cặp đôi tại "Là vợ phải thế".

Tình cảm bắt đầu nảy nở và tiến xa hơn, Johan bí mật rủ Đoan Trang đi du lịch tại Bali để chuẩn bị cho màn cầu hôn hoành tráng. Nói dối gia đình để đi du lịch với người yêu, Đoan Trang vẫn ngơ ngác khi nhìn thấy buổi tiệc đang được bày vẽ cực kỳ lãng mạn không biết đang dành cho ai.

"Sến quá đi" là ý nghĩ bộc phát ngay trong đầu của nữ ca sĩ. Đến khi mọi tâm điểm đổ dồn vào cả hai thì cô nàng mới phát hiện ra buổi tiệc này mình là nhân vật chính. Bật cười trong hạnh phúc, Đoan Trang càng bất ngờ hơn khi nhìn vào con tôm hùm được đặt trên bàn ăn và nhìn thấy một chiếc nhẫn cầu hôn được đặt ngay trên đầu con tôm khiến nữ ca sĩ không thể nào kìm được sự xúc động./.

