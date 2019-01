Thanh Hương: “Tôi chưa bao giờ hối hận vì lấy chồng ở tuổi đôi mươi“

Nhờ sự hy sinh, biết lắng nghe của chồng mà cuộc sống của cô luôn viên mãn, hạnh phúc và nữ diễn viên khẳng định, "Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định lấy chồng ở tuổi đôi mươi".

Nữ diễn viên Thanh Hương.

Không bao giờ sử dụng chiêu trò, PR hình ảnh

Đóng khá nhiều phim như Sitcom sắc màu phái đẹp, Những cánh hoa trước gió, Zippo mù tạt và em, Đường lên Điện Biên, Cuồng phong, Người phán xử… nhưng phải đến “Người phán xử” với vai diễn con gái “ông trùm” Phan Quân, Thanh Hương mới gây chú ý. Chị có nghĩ rằng thành công đến với mình quá chậm không?

Tôi không nghĩ thế, tôi nghĩ làm nghề này, nếu thành công đến sớm là do yếu tố may mắn thôi. Tôi biết rất nhiều anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và cả các cô chú đi trước, để đạt được thành công như ngày hôm nay, mọi người cũng đã phải trải qua quá trình rất dài, cho nên tôi nghĩ bản thân cũng không phải ngoại lệ.

Với nghề này, ngoài sự chăm chỉ, cần cù lao động, yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ con đường này dù thế naò chăng nữa cũng phải đi qua những thăng trầm, khó khăn mới có thể đến được với thành công.

Từng giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hải Dương năm 2006, tại sao chị không chọn làm người mẫu hoặc ngành nghề nào liên quan đến sắc đẹp mà lại chọn nghề rất cực như đóng phim?

Đó là niềm đam mê của tôi. Khi đi thi Hoa hậu, thực chất ban đầu tôi cũng chỉ muốn thử thách bản thân, coi đó là cuộc chơi, cuộc vui, kỷ niệm trong cuộc đời để mình nhớ đến mà thôi, còn từ trước đến nay, niềm đam mê của tôi vẫn là sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm thi Hoa hậu Hải Dương, lúc đó tôi là sinh viên năm thứ nhất của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghĩa là lúc đó tôi đã xác định được cho mình con đường đi sau này, đó là diễn viên. Tôi coi chuyện giành giải Á hậu 1 là dấu mốc trong cuộc đời của mình, còn sự nghiệp diễn xuất mới là niềm đam mê bất tận của tôi.

Chị nghĩ sao khi người ta cho rằng, nghệ sĩ phải sử dụng chiêu trò thì mới dễ nổi tiếng?

Tôi chưa bao giờ sử dụng chiêu trò và cũng chưa bao giờ PR hình ảnh của mình. Tôi nghĩ thời đại công nghệ 4.0, chuyện nghệ sĩ cần phải có một hình ảnh thật tốt đẹp trước công chúng là điều đương nhiên và người ta làm hình ảnh cũng tốt, chẳng có gì xấu cả. Tuy nhiên, tôi cho rằng, hình ảnh chỉ chiếm 30%, còn tạo được thành công thì phải cần đến 70% năng lực, cần cù lao động để trau dồi, sáng tạo cho nghệ thuật. Còn chiêu trò để PR thì sẽ khó có thể đi lên được nữa. Tôi tâm niệm sẽ không bao giờ dung chiêu trò, không PR mà để "hữu xạ tự nhiên hương".

Không bao giờ sử dụng chiêu trò, PR hình ảnh .

Hiện nay, không ít diễn viên trẻ mới đóng vài bộ phim truyền hình ăn khách đã tự cho rằng mình là ngôi sao, xong tỏ thái độ rất chảnh. Quan điểm của chị thế nào về vấn đề này?

Tôi nghĩ những người như vậy chưa đủ trưởng thành, những nghệ sĩ lớn không bao giờ họ như thế bởi họ ý thức được việc họ làm nghề một cách nghiêm túc và người mà họ cần phải chiêu trò nhất chính là khán giả của họ. Khi các bạn nghĩ mình đã là "ngôi sao" rồi thì các bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được và các bạn không bao giờ phát triển thêm nữa, các bạn chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi.

Thu Quỳnh từng nhận xét chị rất "gấu". Đạo diễn Mai Hồng Phong cũng từng nói chị là người phụ nữ cân đối và hài hoà nhất. Chị nghĩ gì về những nhận xét này của đồng nghiệp?

Tôi nghĩ họ đang dành quá nhiều lời khen cho mình. Thực chất tôi chỉ "gấu" trên phim, còn ngoài đời tôi không "gấu" chút nào cả, ai chơi với tôi cũng cảm nhận được điều đó. Còn đạo diễn Mai Hồng Phong, tôi cho rằng anh nhận xét khá chính xác vì tôi có thể cân đối được giữa vai diễn và ngoài đời thực, tôi luôn phân biệt rõ ràng hai điều đó. Có nhiều người họ diễn và khi ra ngoài đời, họ vẫn "diễn" như thế, cho nên tôi nghĩ họ đang không phân biệt được. Trên phim tôi khắt khe, khó tính bao nhiêu thì ngoài đời, tôi tình cảm, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Bây giờ đi đâu ai cũng gọi chị là "Lan Cave", chị cũng hay chia sẻ nhưng bài báo có tên “Lan Cave” trên facebook cá nhân. Chị có ngại ngần khi bản thân đang dần bị "mất tên"?

Nếu ngần ngại tôi sẽ không bao giờ chia sẻ điều đó mà ngược lại, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mọi người gọi như vậy. Khán giả rất tinh tế, họ xem phim, họ rất văn minh, họ phân biệt được thế nào là vai diễn, thế nào là đời thực. Tôi biết rằng họ gọi tôi là “Lan Cave” có nghĩa là họ đang yêu thương mình chứ không phải họ gọi như vậy là có ý mỉa mai hay châm biếm mình. Tôi rất vui khi khán giả yêu mến vai diễn này của mình.

Yêu chồng ở sự … hy sinh

17 tuổi gặp và quen ông xã hiện tại, mất 8 tháng thì nhận lời yêu, mất thêm 2 năm rưỡi yêu và cưới khi vừa tròn đôi mươi. Chị có cho rằng, đó là độ tuổi khá sớm để lập gia đình đối với một người nghệ sĩ?

Chắc chắn là sớm rồi, tôi làm nghề nên cảm xúc của tôi rất nhạy cảm. Tôi là người sống khá tình cảm, tôi lựa chọn mọi thứ bằng cảm quan và bản năng, đặc biệt là chuyện tình yêu. Tình yêu chắc chắn phải là cảm xúc, nếu không yêu thì tôi không bao giờ nhận lời cưới cả. Thời điểm đó, sự lựa chọn kết hôn dù rất sớm với một cô gái làm nghệ thuật nhưng cho tới giờ phút này, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nếu cho lựa chọn lại, tôi cũng vẫn chọn ông xã là người đồng hành với mình. Tôi tin vào thần giao cách cảm, khi gặp là tôi đã nghĩ đây là người đàn ông của mình.

Chị yêu chồng nhất ở điểm gì?

PC_Article_Middle

Đó là sự hy sinh của chồng dành cho tôi, nếu như anh không hy sinh, không ở bên cạnh động viên thì làm sao tôi có thể làm nghề.

Chị có dễ dàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với chồng?

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tôi có thể chia sẻ được tất cả mọi chuyện với ông xã, anh không chỉ là chồng mà còn là một người bạn, cho nên tôi có thể nói đến bất cứ vấn đề gì. Đôi khi anh không hiểu nhiều về công việc của tôi bởi anh không làm trong nghề nhưng anh luôn luôn lắng nghe và tôi chỉ cần điều đó thôi. Như thế là quá đủ rồi.

So với diễn viên Phương Oanh và Thu Quỳnh, chị may mắn hơn vì có một gia đình hạnh phúc. Bí quyết "giữ lửa" hôn nhân của chị là gì?

Bí quyết của tôi là luôn luôn lạc quan, yêu đời, mỉm cười trước tất cả sóng gió, cuộc sống. Không ai nhìn thấy tôi buồn bao giờ. Tuy nhiên, tôi cũng là con người, có trái tim, có cảm xúc, nhiều khi cũng buồn, có những hôm đi diễn về khuya mưa gió, tôi cũng tủi thân và khóc nhưng tôi luôn nhìn cuộc sống một cách rất lạc quan. Và điều quan trọng là hãy đối xử tử tế với những người xung quanh để cuộc sống tốt đẹp. Còn trong hạnh phúc gia đình, vợ chồng cần bao dung hơn, biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì để tất cả được hạnh phúc trọn vẹn.

Nhiều ý kiến cho rằng, chị rất bản lĩnh và già dặn so với tuổi của mình (sinh năm 1988), theo chị là vì đâu?

Chính xác, nhưng tôi chỉ chín chắn, già dặn trong công việc. Những ai tiếp xúc với tôi đều biết rằng tôi rất trẻ con. Không biết nói sao nhưng tôi vẫn đang luôn dung hòa giữa hai điều đó. Với tôi, khi làm việc rất nghiêm túc, thậm chí khó tính nhưng với mọi người xung quanh, tôi luôn sống bằng sự nhường nhịn, nghĩa là mình chịu thiệt một chút cũng không sao nhưng cảm thấy người ta vui, mình cũng vui. Tôi luôn luôn đối xử với mọi người và đồng nghiệp như vậy.

Tết – Dấu mốc quan trọng để nhìn lại bản thân

Nhìn lại năm 2018, chị thấy mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì?

Năm vừa rồi, tôi may mắn vì nhận được đề cử VTV Awards, top 5 nhưng may mắn đó vẫn chưa mỉm cười với mình. Bên cạnh đó, tôi cũng vừa tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô và cũng được Huy chương Bạc, cũng được đề cử vào top 5 Ngôi sao của năm. Tôi nghĩ đó cũng là điều thành công rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi sự vẫn chưa được viên mãn cho lắm, cũng có thể do chưa được may mắn, nên tôi hy vọng sang năm sau sẽ có nhiều sự may mắn hơn. Để nhìn lại 1 năm vừa qua, tôi thấy mình đã làm hết khả năng rồi và thấy tạm hài lòng, sẽ cố gắng nhiều hơn trong năm sau.

Với chị, Tết có ý nghĩa như thế nào?

Tết đối với tôi là dấu mốc quan trọng mỗi năm trong cuộc đời để bản thân nhìn lại những gì đã qua và phấn đấu nhiều hơn trong năm tới. Tết tôi không đi đâu xa mà chỉ muốn ở nhà quây quần bên gia đình mà thôi.

Kế hoạch đón Tết nói chung và cụ thể là Tết 2019 của chị như thế nào?

Thường thường, mỗi dịp Tết đến Xuân về là mẹ chồng tôi hay giao việc cho từng thành viên trong nhà. Tôi thường đảm nhận việc sắm đồ bày mâm ngũ quả, bánh kẹo và làm vài món tủ để ăn trong những ngày Tết. Mùng 1, gia đình tôi sẽ đón Tết bên nội, mùng 2 đón Tết bên ngoại, mùng 3 sẽ đi chúc Tết họ hàng. Ngoài ra, gia đình tôi cũng hay đi lễ chùa ngày đầu năm mới.

Chị có ấn tượng ra sao về lần đầu tiên làm dâu, phải lo Tết nhà chồng?

Khi về nhà chồng, tôi thấy vô cùng bỡ ngỡ vì cuộc sống hai nhà khác nhau. Với lại, thời điểm đó tôi cũng thấy hơi buồn vì Tết phải xa bố mẹ đẻ và em gái. Nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh qua đi vì tôi may mắn có một gia đình chồng rất tâm lý, bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà nên cũng dành thời gian cho vợ chồng tôi về quê thăm bố mẹ đẻ. Sống xa nhà từ rất lâu nên tôi mong lắm những cái Tết đoàn viên. Tuy nhiên, khi lấy chồng tôi luôn cố gắng dung hoà giữa nhà nội và nhà ngoại để bố mẹ 2 bên đều không cảm thấy bị tổn thương mỗi độ Tết đến xuân về.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!