Thu Minh đẹp như nữ thần, diện váy dạ hội nặng 15kg lên sân khấu

Thu Minh vừa góp mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với vai trò ca sĩ trình diễn chính. Thu Minh thể hiện ca khúc Diva - một bản hit đã quá quen thuộc thời gian qua nhưng Thu Minh cùng các thí sinh mang đến một màn đồng diễn mãn nhãn và đầy sôi động trên sân khấu.

Đặc biệt hơn là khi Thu Minh xuất hiện trở lại trên sân khấu với bộ đầm dạ hội lộng lẫy và thể hiện ca khúc Love you in silence. Đây là một bản ballad mới do Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long đồng sáng tác, chưa ra mắt chính thức trên bất kỳ nền tảng nhạc số nào và Thu Minh đã ưu ái trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu một cuộc thi nhan sắc lớn. Bộ đầm dạ hội Thu Minh diện nặng đến 15 kg và do nhà thiết kế Nguyễn Đạt thực hiện suốt 2 tháng trời. Không chỉ mang tông vàng ánh kim sang trọng, bộ váy này còn có những chi tiết xuyên thấu đầy gợi cảm, còn phần đuôi váy dài phía sau giúp Thu Minh trở nên quyền lực hơn khi di chuyển trên sân khấu.

Nhìn lại những hình ảnh của Thu Minh trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019...