Thu Minh: Không bao giờ dám nói mình vượt qua Thanh Lam, Hồng Nhung

Gặp gỡ Thu Minh sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, ở chị toát lên thần thái của sự tươi trẻ, tự tin. Chị còn “khoe”: “Vừa nhờ mấy đứa em làm cho cái facebook cá nhân để lên mạng giao lưu với mọi người, hồi xưa giờ tôi mù công nghệ lắm. Bây giờ có công cụ như các bạn trẻ rồi, tôi muốn mình nắm bắt được thị hiếu của mọi người về tất cả mọi thứ”.

- Thời gian qua, mọi người thấy Thu Minh có phần im lặng. Trong thời gian đó, chị đã làm gì?

Tôi tập trung vào gia đình. Có những sự thay đổi trong cuộc sống khiến tôi phải tập trung vào khía cạnh gia đình để ổn định, bên cạnh đó là lựa chọn môi trường sống phù hợp với con tôi cũng như nơi vợ chồng tôi làm việc.

Có những diễn biến trong cuộc sống của tôi chưa thể công khai được nhưng 1 năm qua là khoảng thời gian tôi tập trung cho điều đó cũng như chăm sóc cho bé Gấu. Tính tôi mỗi khi làm việc đều tập trung hết tinh thần và khí lực của mình, bất kì công việc nào cũng phải tập trung mới thành công. Chứ nếu dở dở ương ương, khi người ta gọi mình không đáp ứng được thì tôi không dám nhận.

Ngay đến cả show diễn, tôi chỉ nhận những show mang tính privacy - không mất thời gian chuẩn bị nhiều hay mất thời gian tập luyện. Tôi chỉ nhận show diễn kiểu người ta yêu mến giọng hát của mình, tôi đến hát cho vui hay diễn cho sự kiện riêng tư của các công ty lớn.

- Ra mắt sản phẩm âm nhạc cùng thời điểm với Trúc Nhân, nhiều người đặt chị lên bàn cân so sánh với học trò. Chị có muốn chia sẻ gì không?

Ngày trước, Trúc Nhân từng khuyên tôi nên gây dựng kênh Youtube của mình đi vì bản thân em ấy để có được Nút bạc Youtube cũng rất vất vả, trầy trật. Tôi thấy Nhân nói đúng nhưng lúc đó cũng không quá quan tâm, giờ biết trách ai vì đó là lỗi của mình.

Với tôi, tôi nghĩ rằng điều gì cũng có cái hay. Ví dụ như bây giờ, MV tôi có nhiều hay ít lượt xem thì đẳng cấp, vị trí của tôi vẫn vậy. Đó là lý do tôi không bao giờ dám nói mình vượt qua chị Thanh Lam hay chị Hồng Nhung bởi đẳng cấp là mãi mãi, nó được xác định trong lòng khán giả và bề dày sự nghiệp chứ không nằm ở vài bản hit.

Thời nào cũng có cái hay và kiểu cách thời đó, mình muốn hội nhập phải học cách của từng thời. Đối với tôi bây giờ, nếu để đứng trên sân khấu với các bạn trẻ, tôi nghĩ mình không kém các bạn đâu nhưng có điều, tôi hơi chậm với công nghệ.

Vì vậy, tôi phải cố gắng hết sức mình nhưng dây không phải sự chạy đua hay gì cả mà là mình đang muốn làm việc, bởi chỉ có công việc mới làm cho cuộc sống của tôi trở nên hứng thú, thi vị và có ý nghĩa chứ không làm việc để chạy theo đồng tiền.

Nhưng cũng không vì vậy mà nghĩ rằng Thu Minh quá giàu hay không cần tiền bởi ai cũng cần tiền. Tôi cũng đính chính luôn là chưa bao giờ nói mình giàu cả.

Tôi chưa chắc đã nhiều tiền bằng ai nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình, những gì mình đang có và tôi thấy như vậy đã đủ và ổn định nên bây giờ tôi hội nhập để chơi cho đã.

Thanh xuân của tôi không còn nhiều như các bạn trẻ nên tôi sẽ làm những gì mình chưa làm. Tôi chỉ còn 3-4 nữa để vùng vẫy với đam mê ca hát của mình, khi Gấu (con trai Thu Minh - pv) vào lớp 1, tôi sẽ bớt công việc của mình lại.

- Được biết, Thu Minh vừa tạo tài khoản facebook cá nhân?

Đúng vậy, nhưng có facebook cá nhân không đồng nghĩa tôi sẽ làm giống như facebook của tất cả mọi người. Nhà nào có gia giáo nhà đó, tôi có facebook nhưng sẽ từ câu chuyện của mọi người để cập nhật thị trường đang có những những gì, lắng nghe quan điểm của người có chuyên môn, nắm bắt thị hiếu của khán giả để dung hòa chứ không phải tham gia vào những chuyện thị phi, bày tỏ quan điểm...

Tôi vẫn muốn có cá tính của mình, có những sản phẩm đậm chất Thu Minh chứ tôi không muốn bán được hàng nhưng lại phải giống nhiều người.

- Chị có thể chia sẻ cụ thể một chút về sự dung hòa đó?

Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt 1 MV Ballad. Từ trước đến giờ, mọi người đều thấy Thu Minh rất mãnh liệt, đầy năng lượng. Đôi khi tôi đọc được những bình luận nói rằng sao Thu Minh không dịu dàng, nhẹ nhàng hay chưa bao giờ thấy Thu Minh như vậy hoặc tôi không thể như vậy được.

Nếu thế, tôi sẽ cho mọi người thấy những gì họ chưa thấy về tôi, thấy những gì đơn giản, gần gũi đến mức họ nghĩ tôi không làm được.

- Việc Thu Minh thay đổi hình ảnh từ đẳng cấp, sang trọng sang trẻ trung hơn khiến nhiều người ngạc nhiên. Chị có gặp khó khăn gì khi thay đổi như vậy không?

Chẳng khó khăn gì cả bởi sự trẻ trung đó từ chính bản thân tôi, tôi không phải cố gắng gì nhiều. Có thể tôi hơn các bạn nhiều tuổi nhưng tôi tự tin mình vẫn trẻ hơn các bạn.

Biểu đồ gia vị cho khán giả luôn luôn phải thế, có đầy đủ mùi vị khác nhau chứ không thể cứ cay mãi hoặc mặn mãi được. Có như vậy, bản thân tôi mới có thể đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Tôi muốn trong thời gian sắp tới, bất kì bài hát nào của Thu Minh cũng sẽ có 1 thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ hát về nỗi đau tình yêu nữa. Có thể những những ca khúc đó dễ nhận được sự đồng cảm hơn nhưng nhiều sản phẩm như vậy quá rồi.

Hơn nữa, tôi làm vậy cũng cho bản thân mình vì thời gian qua, tôi gặp nhiều chuyện bản thân mình mất niềm tin vào cuộc sống.

- Có phải những va vấp trước đây là nguyên nhân khiến chị thay đổi, trở nên điềm tĩnh hơn?

Đúng vậy, tôi muốn gửi những thông điệp tích cực cho cuộc sống với khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Những MV của Thu Minh – tôi mong mọi người sẽ cảm nhận nó một cách sâu sắc hơn chứ đừng bảo tôi khoe của hay gì cả.

Nói đơn cử như MV của Jenifer Lopez hay những ngôi sao trên thế giới, người ta vẫn quay với du thuyền, biệt thự hay Taylor Swift quay MV với một bồn tắm đầy kim cương, như vậy là khoe của sao? Không phải, chúng tôi chỉ muốn đem lại những hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất cho sản phẩm của mình thôi chứ không khoe gì cả.

Trong MV Sống như ta 20, chẳng phải nếu có du thuyền, siêu xe, biệt thự sang chảnh sẽ tốt hơn, lung linh hơn đúng không, vậy tội gì tôi không làm? Tôi muốn khán giả có được những sản phẩm mang chất lượng quốc tế nên tôi làm, chứ không nhằm mục đích khoe của như nhiều người nghĩ.

Còn lại, tôi không muốn nói về đời tư hay bất cứ thứ gì cả bởi có những khó khăn, đau khổ gia đình tôi phải trải qua chỉ vì một sai lầm của tôi là lúc trước để đời tư của mình bị soi mói và thêu dệt quá nhiều, khiến ai nhìn vào, tài năng của tôi bị lu mờ bởi chữ tiền dù tài của tôi lớn hơn tiền rất nhiều.

- Có nghĩa sự đẳng cấp cũng là con dao hai lưỡi?

Cũng tùy thuộc vào thị hiếu của khán giả vì gu thưởng thức âm nhạc của từng đối tượng sẽ khác nhau, giống như chuyện hủ tiếu lề đường và món ăn trong nhà hàng sang trọng vậy. Hủ tiếu lề đường ngon, tiện lợi nên người ta ăn nhiều còn nhà hàng trang trí thật đẹp nên giá đắt, có thể ít người ăn nhưng vẫn có một lượng khách riêng của họ.

- Sẵn tiện nhắc đến chuyện khoe của, ra mắt MV trùng thời điểm trào lưu rich kid nở rộ. Nhiều người nói Thu Minh cố tình khoe sự giàu sang?

Tôi nghĩ đó là sự vô tình vì MV này của tôi quay hơn 1 năm trước nhưng bây giờ mới phát hành vì chẳng còn ca khúc nào để ra mắt nữa.

- Thu Minh có sợ sức hút của mình với khán giả không còn như trước?

Lượng fan tôi gây dựng và yêu thích tôi không phải chỉ 1-2 năm mà là bao nhiêu năm nay, cả quãng đường sự nghiệp của tôi. Fan của tôi nếu tôi hơn 1 tuổi, họ cũng hơn 1 tuổi, fan đồng trang lứa đồng suy nghĩ với tôi.

Tôi không sợ fan quên mình hay gì cả bởi nếu là fan, tâm tư tình cảm về cuộc sống hay âm nhạc, họ đã chọn tôi thì sẽ luôn đồng hành cùng tôi vì tôi già đi họ cũng già.

- Chị có dự định kết hợp với các nhạc sĩ chuyên tạo hit trong thời gian tới không?

Có chứ, tôi đã lên kế hoạch từ giờ đến giữa năm sau, cứ 3 tháng tôi sẽ ra một MV.

- Từng thu hút sự chú ý khi ngồi ghế giám khảo, Thu Minh có định quay trở lại chương trình truyền hình thực tế không?

Điều đó còn tùy thuộc vào đó là chương trình gì bởi tôi thấy hiện tại, người người nhà nhà làm giám khảo. Giám khảo bây giờ không còn ở vấn đề chuyên môn nữa mà người ta cần thu hút người xem. Bạn ngồi đó và đôi lúc có cách nói chuyện hài hước, duyên dáng, ngô nghê, dễ thương...miễn sao thu hút là có thể làm giám khảo.

Để đưa ra lý do làm giám khảo, sẽ có trăm nghìn lý do. Dù vậy, thời buổi kinh tế thị trường, kinh doanh phải có lời nên người làm chương trình phải biết chắc chắn show đó có ăn khách không, có nhiều người xem không. Nhưng còn phải xét thêm chuyện xem vì lý do gì, vì thí sinh hát dở quá nên xem, vì thí sinh có những hành động kì lạ nên xem hay thế nào nữa.

Mỗi show có lượng khán giả ở những độ tuổi khác nhau nên tôi không thể trả lời. Không phải ai mời tôi cũng làm nhưng cũng không phải ai cũng muốn mời tôi vì có khi tôi không phù hợp với đối tượng khán giả của chương trình.

Tôi đảm nhận vai trò giám khảo cũng nhiều rồi nên hiện tại, phải có yếu tố gì thật sự mới để phải bỏ công sức, tạo được sự hứng thú tôi mới nhận lời còn không tiền cát-xê có cao mấy cũng vậy.

- Quay trở lại với âm nhạc, chị sẽ phân bổ thời gian cho con thế nào?

Trước mắt, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho Gấu bởi đợt vừa rồi có những chuyện xảy ra khiến tôi mất niềm tin, bây giờ tôi rất khó tin người nên cái khó là tìm người nào đủ để tôi tin tưởng có thể chăm sóc Gấu được. May là bây giờ Gấu cứng cáp hơn nhiều, tự ăn tự chơi được nên tôi đỡ hơn.

- Xin cám ơn Thu Minh về những chia sẻ trên!

Video: Thu Minh trẻ trung trong sản phẩm trở lại với âm nhạc