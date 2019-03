Tiểu Vy cùng dàn Hậu hưởng ứng “Thử thách dọn rác” dưới cái nắng 39 độ

Chiều 27/3, Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện dưới cái nắng đầu hè 39 độ cùng nhau hưởng ứng “Thử thách dọn rác” tại Sài Gòn. #ChanllengeforChange (Thử thách dọn rác) xuất phát từ youtube như một hoạt động ý nghĩa và có sức lan toả rộng rãi trên thế giới thời điệm hiện tại và lan rộng đến giới trẻ Việt Nam. Tiểu Vy giản dị, rạng rỡ tích cực dọn sạch rác dưới chân cầu Thủ Thiêm Dưới cái nắng hè bỏng da, Tiểu Vy vẫn tích cực dọn sạch khối lượng rác khổng lồ trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Tiểu Vy chia sẻ :”Rác thải ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn đang là vấn đề đáng báo động và cần hơn ý thức của mỗi người. Hưởng ứng “Thử thách dọn rác” cùng các anh chị, có thể góp một tay vào việc bảo vệ môi trường, Vy thực sự rất hào hứng. Mong là mỗi người chúng ta không những chung một tay để dọn sạch môi trường sống của mình mà còn ý thức hơn trong những hành động nhỏ mỗi ngày”. Cũng tại chương trình, Tiểu Vy hội ngộ H'Hen Niê và Hoàng Thùy. Đây cũng là cuộc hội ngộ đông đủ nhiều gương mặt hoa hậu trong một sự kiện. Á hậu Thúy An hăng say dọn sạch rác. Thuý An chia sẻ, làm việc cộng đồng không chỉ một mình, mà cùng những chị em gái nhà Hậu lan toả giá trị, với Thuý An đó một hoạt động vô cùng có ý nghĩa với cô. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Dàn người đẹp cùng nhau chụp chung bức ảnh kỷ niệm./.

