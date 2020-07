Tiểu Vy: “Sự nổi tiếng không ảnh hưởng gì đến tình cảm riêng tư của tôi“

Là làn gió mới của nhan sắc Việt, Tiểu Vy được ưu ái với cái tên “Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu” và điều đó đã được minh chứng bởi giải thưởng Best face of the year 2019. 2 năm đương nhiệm, nàng hậu xứ Quảng đã được nhiều nhãn hàng và các nhà thiết kế hàng đầu ưu ái “chọn mặt gửi vàng” trong vai trò quan trọng tại các show thời trang hoành tráng. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Tiểu Vy ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Hoa hậu Tiểu Vy

Giữ hình ảnh chuẩn mực khi trở thành Đại sứ HHVN

PV: Trở thành đại sứ Hoa hậu Việt Nam năm nay, Tiểu Vy đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Hoa hậu Tiểu Vy: Đảm nhận vai trò đại sứ Hoa hậu Việt Nam, Vy ý thức rằng hình ảnh bản thân cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc thi này. Bên cạnh việc giữ gìn hình ảnh chuẩn mực, chỉn chu thì Vy còn phải chuẩn bị tinh thần nhiệt huyết để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào trong lịch trình của cuộc thi năm nay.

PV: Vy dự định sẽ làm gì để làm tròn vai trò mới này của mình?

Hoa hậu Tiểu Vy: Với cương vị đại sứ, Vy sẽ lan tỏa thông điệp ý nghĩa của cuộc thi đến với mọi người cũng như kêu gọi các cô gái trẻ trên cả nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, Vy sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong các hoạt động để kết nối mọi người cũng như đánh giá được các cô gái một cách toàn diện nhất.

PV: Đăng quang Hoa hậu thời điểm chỉ mới 18 tuổi, giờ đã bước sang tuổi 20, vậy trong 2 năm qua, Vy đã làm gì để chiếc vương miện danh giá trở nên xứng đáng?

Hoa hậu Tiểu Vy: Hai năm đội vương miện tuy ngắn ngủi nhưng Vy đã làm được rất nhiều điều có ích cho bản thân lẫn cộng đồng. Nhờ danh vị này mà tôi có cơ hội gặp gỡ được nhiều người và thực hiện nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn hơn. Không những thế Vy còn được ưu ái nhiều lần trở thành đại sứ của nhiều chương trình văn hoá và từng đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sẽ đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực diễn xuất

PV: Mới đây, Vy xuất hiện và gây sốt trong MV "Em không sai, chúng ta sai" của Erik. Vy đã nhận được phản hồi như thế nào cho lần tái xuất đặc biệt này?

Hoa hậu Tiểu Vy: Bên cạnh các hoạt động xã hội, Vy cũng muốn khẳng định mình trong lĩnh vực giải trí. Chính vì vậy mà ngay khi có cơ hội Vy đã không ngần ngại thử sức với vai nữ chính trong MV của Erik. May mắn thay Vy được nhận lại rất nhiều phản hồi tích cực cũng như sự ủng hộ từ phía khán giả.

Có thể thấy phản hồi tập trung vào 2 ý kiến chính, 1 là về nhan sắc, 2 là về diễn xuất. Có nhiều người nhận xét nhan sắc của Vy lần át diễn xuất trong MV nhưng Vy lại không nghĩ thế. Nếu thực sự mình diễn xuất quá tệ chắc chắn những lời chỉ trích còn nặng nề hơn. Ở đây mọi người vừa nhìn thấy nhan sắc lẫn diễn xuất thì Vy nghĩ khả năng diễn xuất của mình cũng không tồi. Bên cạnh đó mọi người còn ủng hộ Vy thử sức với điện ảnh và Vy đang cân nhắc về vấn đề này.

PV: Cơ duyên gì khiến Vy nhận lời tham gia MV của ca sĩ Erik?

Hoa hậu Tiểu Vy: Vy đã có dự định “lấn sân” diễn xuất từ lâu và tôi cũng bày tỏ mong muốn này với phía công ty quản lý của mình. Vy có đưa ra một danh sách những người mà mình muốn được hợp tác và trong đó có tên của Erik. Ngay lúc đó thì bên phía Erik cũng đang tìm nữ chính cho MV mới và thế là Vy có cơ duyên gặp gỡ Erik cũng như được mời vào vai diễn này.

Tiểu Vy xuất hiện trong MV "Em không sai, chúng ta sai" của Erik.

PV: Bản thân Vy có thấy hài lòng với diễn xuất đó của mình trong MV không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Trước khi nhận lời đóng MV, Vy chưa từng trải qua bất kỳ lớp học diễn xuất nào nhưng may mắn là Vy nhanh chóng bắt được nhịp tâm lý nhân vật, thể hiện được vai diễn và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Vy cũng tạm hài lòng về vai diễn này nhưng chắc chắn Vy sẽ trau dồi nhiều hơn nữa để những vai diễn tiếp theo phải thật sự ấn tượng và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

PV: Lần đầu tham gia diễn xuất trong MV, Vy có gặp khó khăn gì không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Như Vy chia sẻ đây là lần đầu Vy diễn một vai có tâm lý mặc dù trước đó chưa từng học qua lớp diễn xuất nào. Ngay khi nhận kịch bản Vy đã đọc đi đọc lại nhiều lần và diễn thủ trước gương. Ban đầu Vy cũng rất hồi hộp không biết sẽ diễn như thế nào, nếu diễn tệ quá sẽ ảnh hưởng đến ekip rất nhiều.

Cảnh đầu tiên bấm máy lại là 1 cảnh có nội tâm, đó là cảnh Vy gặp lại bạn học cũ, sau những áp lực với người yêu hiện tại, Vy buồn và phải khóc. Là một cảnh “nặng” nhưng Vy lại chưa kịp làm quen với bạn diễn hay các anh chị ekip nên cảnh đó khá áp lực. May mắn là mọi người cũng hỗ trợ Vy rất nhiều, bài hát của anh Erik cũng rất cảm xúc khiến cho Vy tập trung lấy tâm trạng rất nhanh.

PV: Đóng MV có nội dung tình cảm, một người luôn thừa nhận chưa có người yêu như Vy đã lấy cảm xúc từ đâu để diễn?

Hoa hậu Tiểu Vy: Bản thân Vy là một người sống tình cảm, dễ xúc động, có lẽ đó là một lý do khiến Vy nhanh chóng bắt được cảm xúc. Có thể Vy chưa có nhiều trải nghiệm trong tình yêu nam nữ nhưng Vy vẫn có thể liên tưởng từ tình yêu đối với những mối quan hệ khác như gia đình hoặc bạn bè. Và có một điều đặc biệt là khi âm nhạc vang lên, Vy lấy cảm xúc rất nhanh, cũng một phần do không gian, bối cảnh xung quanh khiến mình dễ nhập tâm.

PV: Vy có ý định sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát hay diễn xuất chuyên nghiệp không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Chắc chắn Vy sẽ đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực diễn xuất để có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai. Bên cạnh việc làm tròn trách nhiệm của 1 Hoa hậu, Vy còn muốn khẳng định khả năng diễn xuất của mình cũng như ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Mong rằng khán giả sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ Vy trong những dự định tương lai.

Hướng đến hình ảnh hiện đại, Tây Tây

PV: Thời gian gần đây, Vy thường được đánh giá cao nhờ thân hình thon gọn cùng làn da mịn màng. Bí quyết của Vy là gì?

Hoa hậu Tiểu Vy: Vy luôn ưu tiên việc làm đẹp từ bên trong hơn là làm đẹp từ bên ngoài. Thay vì lạm dụng mỹ phẩm thay vào đó là ăn uống và sinh hoạt điều độ. Vy chỉ trang điểm khi đi sự kiện, đi shooting còn thường ngày mình chỉ bôi kem chống nắng đi ra đường. Mỗi khi về nhà mình đều tẩy trang và rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó mình cũng không quên tập luyện để đốt cháy năng lượng cũng như giữ gìn thân hình săn chắc.

PV: Các Hoa hậu thời kỳ trước đều có dấu ấn riêng của mình, Vy sẽ định hướng phong cách của mình thế nào để có bản sắc riêng và không bị coi là mờ nhạt?

Hoa hậu Tiểu Vy: Vy thấy bản thân phù hợp với phong cách năng động, cá tính hơn là một cô nàng “bánh bèo”. Bên cạnh đó, Vy cũng hướng đến hình ảnh hiện đại, có chút gì đó Tây Tây vì mọi người vẫn nhận xét các đường nét trên gương mặt Vy hợp với gout Tây hơn. Tuy nhiên, là con gái Việt Nam, Vy vẫn giữ cho mình những nét duyên truyền thống, trang phục thì lựa chọn tùy vào hoàn cảnh nơi mình xuất hiện. Hy vọng phong cách này của Vy sẽ tạo nên bản sắc riêng và khiến cái tên Tiểu Vy sẽ không bị lu mờ trong mắt khán giả.

Hoa hậu Tiểu Vy lột xác với tóc ngắn cá tính.

PV: Gu thời trang gợi cảm cũng là một trong những điểm nhấn giúp Vy trở nên nổi bật, có đúng không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Gu thời trang của Vy vô cùng tối giản, hướng đến sự năng động, trẻ trung. Do Vy thường hay mặc đồ thoải mái như áo quần rộng rãi, có phần khá giống con trai nên mẹ Vy phải phối đồ lại cho Vy mỗi khi ra đường. Mẹ Vy muốn Vy nữ tính hơn nên chọn lựa những loại trang phục gợi cảm giúp Vy khoe được lợi thế về ngoại hình. Bên cạnh đó Vy cũng nghe những góp ý của khán giả để cải thiện phong cách thời trang để ngày càng phù hợp hơn với gu thẩm mỹ của công chúng.

PV: Sự thay đổi lớn nhất của Vy từ khi đăng quang Hoa hậu đến nay là gì?

Hoa hậu Tiểu Vy: Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc sống đối với một cô gái trẻ như Vy. Trải qua 2 năm đương nhiệm, suy nghĩ của Vy đã chín chắn và trưởng thành hơn phần nào. Việc được trải nghiệm nhiều hơn đã giúp Vy biết phân biệt cái gì tốt xấu, cái gì đúng sai và cũng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Có thể nói chiếc vương miện đã làm cho Vy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực.

PV: Vy thường phản ứng như thế nào trước những lời khen chê của dư luận?

Hoa hậu Tiểu Vy: Đối với Vy, khen chê đều như nhau, Vy đều đón nhận và lắng nghe mọi góp ý của công chúng. Đặc biệt, Vy cực thích đọc những bình luận chê bai mình mà không có bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào. Vy biết người ta quan tâm mình thì mới có khen có chê. Nhưng giữa những bình luận trái chiều, Vy vẫn chọn lọc ra những đánh giá khách quan nhất và có tính góp ý giúp Vy hoàn thiện bản thân hơn.

PV: Sự nổi tiếng có ảnh hưởng gì đến tình cảm riêng tư của Vy không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi Vy có được hào quang cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của Vy được nhiều người quan tâm hơn. Có rất nhiều câu hỏi về tình cảm riêng tư của Vy được đặt ra nhưng mình cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp để suy tính về chuyện này. Hiện tại Vy còn có rất nhiều dự định dang dở cần phải ưu tiên thực hiện cho nên đối với Vy sự nổi tiếng cũng chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến chuyện cá nhân của mình.

Cảm ơn Vy về cuộc trò chuyện này!