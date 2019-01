Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 khoe sắc trên thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 24

Dưới không gian tráng lệ bên ngoài Nhà hát Thành Phố Hồ Chí Minh, trên thảm đỏ, các nàng Hậu xuất hiện bên cạnh nhau, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả, rực sáng cả thảm đỏ Mai Vàng, mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười. Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong trang phục của Nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Cô thu hút mọi ánh nhìn với đầm dạ hội lấp lánh, tựa nàng công chúa Tuyết giữa những ngày đầu năm mới. Sánh vai bên đương kim Hoa hậu là hai nàng Á hậu Phương Nga và Thuý An.. Nếu Phương Nga cá tính trong thiết kế cắt cúp ấn tượng trên nền vải metallic thời thượng của Chung Thanh Phong với vẻ đẹp lanh lợi vốn có. thì Thuý An lại ngọt ngào và quyến rũ sau thời gian dưỡng bệnh. Nàng hoa hậu Nhân Ái Thuỳ Tiên cùng không kém phần khi chọn một thiết kế độc đáo với kiểu tóc ấn tượng cùng phụ kiện ton-sur-ton với họa tiết in trên đầm. Cùng tỏa sáng từ cái nôi Hoa hậu Việt Nam 2018, người hâm mộ có thể nhận thấy rõ sự trưởng thành cũng như vẻ đẹp ngày càng “chín” của dàn Hậu sau khi trở về từ các cuộc thi quốc tế : Tiểu Vy trở về từ Miss World, Phương Nga đại diện Việt Nam cho Miss Grand International và Thuỳ Tiên là người đẹp dự thi tại Miss International. Được biết, dàn hậu còn có mối quan hệ rất thân thiết với nhau bên ngoài cuộc sống, thường xuyên giúp đỡ cũng như dành thời gian ăn uống với nhau./.

