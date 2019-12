Trường Giang sợ hãi khi Mâu Thủy “hành” Hari Won tới bến

Hòa cùng không khí Noel, dàn nghệ sĩ "Kỳ tài thách đấu" tập 15 mang đến những giây phút tràn ngập màu sắc hạnh phúc và tiếng cười. Đặc biệt, ba khách mời: Mâu Thủy, Minh Tú và Hải Triều đã không ngại “xả thân” trong những diễn biến đầy hấp dẫn.

Để chuẩn bị đón Giáng Sinh, mở màn chương trình, MC Trường Giang và Mạc Văn Khoa đã hóa thân thành 2 ông già Noel đáng yêu, Hari Won và Lâm Vỹ Dạ xinh đẹp rạng rỡ trong trang phục đỏ.

Dàn nghệ sĩ đón Giáng sinh trong chương trình Kỳ tài thách đấu.

Mặc dù trên sân khấu có 3 hộp quà khổng lồ nhưng MC Trường Giang chỉ “khui” 2 hộp, từ trong đó Á hậu Mâu Thủy và hoa hậu – siêu mẫu Minh Tú bước ra. Khi Trường Giang đang trò chuyện với 2 mỹ nhân, Lâm Vỹ Dạ liên tục thắc mắc chiếc hộp thứ 3 đang động đậy kia là gì? Giải đáp cho câu hỏi này, MC Trường Giang cho rằng: “Mình bỏ qua và bắt đầu chương trình đi, trong đó là… cún con thôi mà”.

Ấm ức vì bị bỏ quên, vị khách mời thứ 3 – Hải Triều đã tự ý rời khỏi hộp quà và xuất hiện trước sự ngạc nhiên của đội chủ nhà. Anh chàng hài hước than thở rằng ngồi co ro trong hộp quá lâu nên bị vẹo cổ. Ngay sau đó, để “trả đũa” MC Trường Giang, Hải Triều cũng có màn so chiều cao với anh khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Nếu như theo dõi các tập trước của "Kỳ tài thách đấu", khán giả sẽ biết rằng Mạc Văn Khoa có một vật bất ly thân mà anh luôn giữ khư khư, “quý như vàng” chính là bộ tóc giả. Trong một phần chơi sôi động, thêm lần nữa nam danh hài lại bị rơi tóc khiến MC và mọi người “cười ngất”. Để thoải mái chơi, Mạc Văn Khoa đã chấp nhận từ bỏ hình tượng “soái ca”, để “đầu trần” tiếp tục phần thi của đội mình cùng với Hari Won, Minh Tú. MC Trường Giang được dịp “cà khịa” rằng: “Đội vào cũng có đẹp hơn chút nào đâu mà!”.

Tuy nhiên tới sau cùng, anh chàng đáng thương phát hiện ra bộ tóc giả quý giá của mình đã “không cánh mà bay”. Trong lúc hoảng hốt đi tìm, mọi người phát hiện ra kẻ trộm chính là Lâm Vỹ Dạ. Nữ danh hài đã “chôm chỉa” bộ tóc này để trêu chọc đàn em, thậm chí còn đội cho quả bóng khiến Mạc Văn Khoa “dở khóc dở cười”.

Cú twist chưa dừng lại ở đó, Mạc Văn Khoa tiếp tục dùng mái tóc giả để hỗ trợ cho mình. Khi được yêu cầu chọc cho Mâu Thủy cười, anh chàng đã không ngần ngại trình diễn một điệu nhảy vô cùng sexy. Sau một loạt màn uốn dẻo gợi cảm, Mạc Văn Khoa quyết định dùng chiêu cuối: cởi phăng tóc giả. Lần này thì Mâu Thủy không kìm được, đành phải bật cười thua cuộc.

Cũng trong phần thi này, Mâu Thủy đã để lộ sự “vô tình phũ phàng” của mình khi liên tục đập bóng vào Hari Won. Chứng kiến em gái mình bị “hại thê thảm”, MC Trường Giang cho rằng: “Hình như Mâu Thủy có thù với Hari hay sao? Nãy giờ cứ nhắm Hari mà đập hết sức”. Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ và Hải Triều lại nhắm tới đối tượng là Minh Tú. Sau phần thi này, hai mỹ nhân Hari Won và Minh Tú chính thức “tả tơi”.

Ở teaser hé lộ tập 15, khi được bắt cặp cùng Mạc Văn Khoa, Minh Tú tỏ rõ sự lúng túng, bối rối. Để chắc ăn, Minh Tú còn nhắc đi nhắc lại rằng: “Em có lỡ làm gì sai thì bạn gái anh đừng có giận em nha!”. Mạc Văn Khoa lập tức khẳng định: “Yên tâm đi! Bạn gái anh không giận đâu!”. Tuy vậy, siêu mẫu vẫn tỏ ra ngượng ngùng không tự nhiên, thậm chí còn nói sai với MC Trường Giang. Khi được hỏi lý do, cô mới thật thà thừa nhận rằng: “Em bị nhát trai lắm!”. Mặc dù đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng khi cùng lái chiếc xe đẩy trên sàn trơn, Minh Tú đã ngã liên tiếp, thậm chí có lần đè lên Mạc Văn Khoa.

Không kém cạnh, đội của Mâu Thủy và Lâm Vỹ Dạ cũng được dịp “liên hoàn té” khiến Hari Won, Hải Triều cười mệt mỏi. Ngay khi vừa bắt đầu, Mâu Thủy đã trượt chân ngã nhào về phía trước, trong khi đó Lâm Vỹ Dạ lao thẳng đâm đầu vào gốc cây làm mọi người “cạn lời”./.