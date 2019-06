Trương Ngọc Ánh giản dị đến ủng hộ trẻ em ung thư diễn thời trang

Chiều 31/5, sự kiện thời trang gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi mang tên “I DON’T CARE – Vì trẻ em ung thư” đã diễn ra đầy thành công tốt đẹp với sự tham dự của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz như Trương Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Tùng Leo, Đông Nhi, Hoàng Yến Chibi, Uni 5, diễn viên Kim Nhã, Kelbin Lei,…

Trương Ngọc Ánh

Xuất hiện trong chương trình đầy ý nghĩa, các ngôi sao đều “không hẹn mà gặp”, cùng chọn phong cách ăn diện thanh lịch, giản dị nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút của riêng mình. Không chỉ đến dự với tư cách khách mời, 2 nữ ca sĩ đang được yêu thích là Đông Nhi và Hoàng Yến Chibi cũng gửi đến khán giả những màn biểu diễn ăn ý, vui vẻ cùng các trẻ em ung thư.

Đồng thời, cả 2 cũng không quên bày tỏ quan điểm ủng hộ thông điệp và hành động nhân văn mà “I DON’T CARE – Vì trẻ em ung thư” đưa ra khi kêu gọi tinh thần ủng hộ của những nhà hảo tâm, giúp đỡ các cậu bé, cô bé đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác từng ngày.

Ca sĩ Đông Nhi

Ngoài các tiết mục âm nhạc của hai giọng ca nữ kể trên, chương trình còn khiến nguời xem bồi hồi, lắng đọng với màn múa đương đại “Giấc mơ tươi đẹp của các em bệnh nhi - The Dream of Children” do nghệ sĩ múa Song Thi thể hiện, và ca khúc “Nếu chỉ còn một ngày để sống” - sáng tác của nhạc sĩ Hoài An.

Chương trình không chỉ chạm đến cảm xúc của khán giả thông qua âm nhạc mà còn gây “chấn động” với màn trình diễn thời trang của dàn mẫu nhí. Được biết, trong 60 người mẫu nhí trình diễn có 25 bé trong số đó là các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu.

Những gương mặt tự tin sải bước trên sàn runway lại một lần nữa khiến những ai có mặt đều nghẹn ngào, nhất là khi chứng kiến các tâm hồn non nớt không may mắn có được một cơ thể khỏe mạnh nhưng vẫn hết sức kiên cường, lạc quan, nuôi khát vọng sống mãnh liệt.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Được biết, bộ sưu tập thời trang ý nghĩa trình diễn tại “I DON’T CARE” được nhà thiết kế Ivan Trần lấy cảm hứng từ những đóa sen trắng thuần khiết, tinh khôi với gam màu trắng chủ đạo.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo nhà mốt chia sẻ, hình ảnh của những bông sen trắng cũng trong trẻo, ngây thơ như tâm hồn và giấc mơ của các trẻ em không may mắn. Sen trắng trưởng thành từ bùn đất, trải qua mưa gió mà vươn lên, qua đó Ivan Trần muốn gửi gắm thông điệp tích cực, nuôi dưỡng lòng tin, thể hiện tinh thần “Sống như những đóa hoa” không ngừng nỗ lực hướng đến ánh mặt trời.

Qua sự kiện này, nhà mốt cũng bày tỏ: “Chúng ta hãy đánh thức vẻ đẹp của sự sẻ chia, cho đi là còn mãi. Những đóng góp bằng hành động cụ thể đều có thể giúp một ước mơ trở thành hiện thực, lan tỏa những điều tốt lành đến những người xung quanh.”

Sau khi show diễn thời trang kết thúc, hoạt động đấu giá bộ sưu tập vừa rồi cũng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Cụ thể, với mỗi bộ trang phục có giá gây quỹ khởi điểm là 3 triệu đồng. Tổng số tiền đấu giá sẽ dành ra 50% hỗ trợ chi phí chương trình và 50% trao tặng 100 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Trong sự kiện, nhà sản xuất Trang Lê cũng tham dự vào sự kiện ý nghĩa của cựu thí sinh Ivan Trần và ủng hộ toàn bộ trang phục các em nhỏ biểu diễn để các em tự tin khoe với mọi người./.