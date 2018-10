Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bay sang Bỉ, Trương Thị May thu hút mọi sự chú ý. Cô diện set đồ cá tính với áo thun và quần dài đen cùng áo khoác khỏe khoắn với mảng màu đỏ lẫn xanh lá cây trẻ trung năng động. Trương Thị May luôn thể hiện sự chỉn chu tao nhã tại các sự kiện. Thế nhưng ở các hoạt động đời thường, nàng á hậu luôn biến hóa với hình ảnh cực kỳ cá tính và sành điệu. Trong chuyến đi sang Bỉ lần này, Trương Thị May sẽ tham dự tiệc tối gala do Công chúa Vương quốc Bỉ Marie Esmeralda chủ trì (Marie Esmeralda là thành viên của gia đình hoàng gia Bỉ và là em cùng cha khác mẹ của Vua Albert II). Cô cũng sẽ tham dự nhiều hoạt động khác nhau như dự buổi hòa nhạc riêng của hoàng gia, tham gia tiệc gala đấu giá gây quỹ từ thiện, gặp gỡ các khách mời quốc tế gồm các thành viên hoàng gia của nhiều nước, các đại sứ, doanh nhân, nghệ sĩ và khách VIP ở khắp nơi trên thế giới. Trương Thị May và mẹ tại sân bay. Một vài hình ảnh của Trương Thị May trước khi lên đường sang Bỉ.

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bay sang Bỉ, Trương Thị May thu hút mọi sự chú ý. Cô diện set đồ cá tính với áo thun và quần dài đen cùng áo khoác khỏe khoắn với mảng màu đỏ lẫn xanh lá cây trẻ trung năng động. Trương Thị May luôn thể hiện sự chỉn chu tao nhã tại các sự kiện. Thế nhưng ở các hoạt động đời thường, nàng á hậu luôn biến hóa với hình ảnh cực kỳ cá tính và sành điệu. Trong chuyến đi sang Bỉ lần này, Trương Thị May sẽ tham dự tiệc tối gala do Công chúa Vương quốc Bỉ Marie Esmeralda chủ trì (Marie Esmeralda là thành viên của gia đình hoàng gia Bỉ và là em cùng cha khác mẹ của Vua Albert II). Cô cũng sẽ tham dự nhiều hoạt động khác nhau như dự buổi hòa nhạc riêng của hoàng gia, tham gia tiệc gala đấu giá gây quỹ từ thiện, gặp gỡ các khách mời quốc tế gồm các thành viên hoàng gia của nhiều nước, các đại sứ, doanh nhân, nghệ sĩ và khách VIP ở khắp nơi trên thế giới. Trương Thị May và mẹ tại sân bay. Một vài hình ảnh của Trương Thị May trước khi lên đường sang Bỉ.