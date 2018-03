Văn Mai Hương tình tứ cùng Bình An trong chuyến thăm Hàn Quốc

Vừa qua, ca sĩ Văn Mai Hương cùng diễn viên trẻ Bình An đã được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mời tham gia chương trình mang tên “Christmas in March Famtour - Giáng Sinh tháng 3”. Với lịch trình kéo dài 5 ngày, 4 đêm từ 10/3 đến 14/3, cả hai là nghệ sĩ duy nhất của châu Á thăm gia famtour cùng các đoàn truyền thông đến từ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia… Với chuyến đi này, cặp nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt Nam đã có dịp thăm thú nhiều địa điểm, địa danh nổi tiếng của xứ sở kim chi như: Đảo Nami, phòng quảng bá Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang tại Gangneung, chùa Woljeongsa… Được biết, dù đã đến Hàn Quốc du lịch nhiều lần, song ngoài từng khám phá thủ đô Seoul, đây là lần đầu tiên Văn Mai Hương, Bình An được đến thăm: Nami, Gangneung, Pyeongchang. Khi đến thăm chùa Woljeongsa, Văn Mai Hương, Bình An còn có cơ hội trải nghiệm cách làm tràng hạt với sự hướng dẫn của sư thầy. Dù nhiệt độ trung bình ở riêng khu vực Gangneung và Pyeochang dao động từ -3 đến 7 độ C và có tuyết rơi dày đặc, nhưng Văn Mai Hương và Bình An vẫn vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng nhau. Đặc biệt, trong lịch trình famtour, Văn Mai Hương và Bình An sẽ còn được dự fanmeeting của Lee Dong Wook vào ngày 13/3 tới. Đây là sự kiện đầu tiên ngôi sao phim “Golbin” xuất hiện sau khi công khai yêu Suzy. Có cơ hội tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa, Văn Mai Hương cho biết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam vì đã tạo điều kiện để tôi cùng Bình An tham gia chuyến đi với rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Đây không chỉ là cơ hội để tôi khám phá nhiều địa điểm, món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc mà còn là dịp để chúng tôi tìm hiểu văn hóa, có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ của nước bạn”. Sau khi kết thúc chuyến thăm đất nước Hàn Quốc, Văn Mai Hương sẽ trở về Việt Nam để hoàn thành vai trò huấn luyện viên trong chương trình “Trời sinh một cặp” và chuẩn bị cho ra mắt hàng loạt các dự án âm nhạc đặc sắc. Văn Mai Hương và Bình Anh vui đùa trên biển. Cặp đôi thân thiết khoác tay nhau đi dạo.

