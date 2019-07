Vẻ đẹp cuốn hút của Jesse McCartney thời “Hoàng tử nhạc Pop“

Tối qua (9/7), Jesse McCartney tổ chức đêm nhạc riêng tại TP.HCM. Buổi diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Revolution của nam ca sĩ. Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình. Đây cũng là lần đầu tiên Jesse McCartney ghé thăm Việt Nam. Đối với nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x, Jesse McCartney gợi lại nhiều ký ức thời thanh xuân với những ca khúc nổi tiếng "Beautiful Soul", "Because You Live"... Ở tuổi 32, Jesse McCartney gây tiếc nuối vì không còn giữ được ngoại hình đẹp long lanh từ thuở mới bước chân vào làng giải trí. (Ảnh Zing)

