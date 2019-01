Victoria Beckham lẻ bóng, xuất hiện sành điệu ở sân bay sau ồn ào ly hôn

Victoria Beckham xuất hiện nổi bật tại sân bay JFK, New York vào ngày 21/1 vừa qua. Bà mẹ bốn con đẹp kiêu sa với áo khoác dạ dáng dài thanh lịch, sang trọng phối cùng quần da và kính đen sành điệu. Từ trước đến nay, bà xã David Beckham luôn gây ấn tượng với những set đồ thời trang do chính cô thiết kế. Victoria Beckham đến New York công tác kết hợp với đi chơi. Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn David và Victoria Beckham rạn nứt tình cảm, dẫn đến ly hôn. Việc này càng có thêm cơ sở khi nhà thiết kế người Anh được phát hiện đã xóa đi hình xăm ý nghĩa dành cho chồng hồi tháng 12/2018. Cặp vợ chồng nổi tiếng đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ về cảm xúc trước vụ việc khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian, Victoria cho biết, "Chuyện đó khá phiền phức, khiến tôi cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng tôi để đội ngũ truyền thông lo liệu mọi thứ và không can thiệp vào chuyện này". Đầu tháng 6/2018, có tin vợ chồng Vic - Beck đang gặp trục trặc hôn nhân, thậm chí ly dị. Tuy nhiên, Jo Milloy - người đại diện của Victoria Beckham khẳng định đó chỉ là những tin đồn. David và Victoria Beckham nên duyên vợ chồng ngày 4/7/1999 tại lâu đài Luttrellstown, ngay bên ngoài Dublin, khi David Beckham vừa giành chiến thắng cùng đội bóng Manchester United. Victoria Beckham khi đó là thành viên nhóm nhạc đình đám Spice Girls./.

