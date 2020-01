Vpop khởi động đầu năm hứa hẹn nhiều bội thu

Ngày đầu tiên của năm 2020 dương lịch, 3 MV cùng đồng thời ra mắt như báo hiệu một năm Vpop đầy sôi động và hứa hẹn bội thu: “Cô gái Việt Nam” của Khả Ngân mở hàng, kế tiếp chàng "bad boy" Binz với “OK” và ban nhạc Indie đình đám Ngọt tung ra bản audio cho ca khúc "Mếu Máo”…

Và một tuần sau, ngày 7/1/2020 Trúc Nhân chào năm 2020 bằng MV “Nếu một mai tôi bay lên trời”, sản phẩm kết hợp cùng với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, đặc biệt lợi nhuận của MV này được dành tặng cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, từ kinh doanh nhạc số cho tới YouTube.

Mở đầu cho năm 2020, MV “Cô gái Việt Nam” sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nhạc sĩ Khắc Hưng hòa âm phối khí, hai cái tên đang tạo “hit” của Vpop mấy năm gần đây, do ca sĩ trẻ 22 tuổi Khả Ngân trình bày như một câu chuyện đậm chất văn hóa Việt, mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy tình cảm.

MV Cô gái Việt Nam.

Đây là ca khúc mà Phan Mạnh Quỳnh sáng tác riêng cho Khả Ngân từ bốn năm trước, và cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tay, đánh dấu việc nữ diễn viên trẻ trong các phim “Bước nhảy hoàn vũ” (2016), “100 ngày bên em”, “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt, “Bí mật của gió”, debut với vai trò ca sĩ. Không chỉ thế, đây còn là sản phẩm mở đường cho chuỗi dài các dự án được ấp ủ trong năm nay, Khả Ngân sẽ phát hành một album gồm 10 ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng và Trang Pháp viết riêng cho cô.

Khả Ngân

Trong MV “Cô gái Việt Nam”, NSND Minh Đức vào vai bà của Khả Ngân kể câu chuyện hai bà cháu định cư ở nước ngoài từ lâu, vì bà bị bệnh suy giảm trí nhớ nên cháu quyết định đưa bà trở về thăm lại quê nhà, tìm lại những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa.... Ca khúc đã đưa khán giả đi đến những vùng núi đá tai mèo tuyệt đẹp miền Tây Bắc, băng qua những bản làng hoang sơ giữa núi rừng nhiều thân thiện, và nhất là tình cảm gia đình nồng ấm ngọt ngào…

Cùng “xông đất” năm 2020, rapper Binz ra mắt ca khúc có cái tên cực ngắn và nhiều ấn tượng: "Ok" dưới dạng MV lyrics. Đây có thể xem là khởi đầu của nam rapper trong năm 2020. Giống như với "Quên anh đi" ra mắt cuối năm 2019, "Ok" là ca khúc mà Binz thể hiện cả khả năng hát lẫn rap. Khác với những ca khúc trước đó, "Ok" được Binz thực hiện từ đầu đến cuối ở tất cả các khâu từ sáng tác, hát, rap cho đến hòa âm, phối khí.

Rapper Binz ra ca khúc "Ok"

Lần này, không phải là MV tiền tỷ với những cảnh quay trong những biệt thự xa hoa hay mời dàn mẫu Tây nóng bỏng diễn xuất cùng như ở những sản phẩm trước đây của mình, “OK” với những cảnh quay ngẫu nhiên trong chuyến đi Tây Bắc gần đây được Binz sử dụng làm hình ảnh chính cho MV lyrics.

Binz chia sẻ, đây là ca khúc được viết dựa trên câu chuyện thật của mình ở ngoài đời, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng hiệu quả nhất mỗi khi viết nhạc: "Công chúng hay nghĩ về Binz với hình ảnh của một badboy có vẻ bất cần nhưng thật ra trong tình cảm, Binz cũng là một người thiên về cảm xúc. Đôi lúc mình cũng rơi vào những tình huống khó xử và cảm xúc của người con gái khi yêu là thứ khiến mình cảm thấy khó hiểu nhất".

Ban nhạc Ngọt cũng bất ngờ ngay trong ngày đầu năm mới 2020 tung ra bản audio cho ca khúc "Mếu Máo", ca khúc từ album có cái tên ngộ nghĩnh không kém: "3 (Tuyển tập nhạc Ngọt mới trẻ sôi động)". Vẫn là chất nhạc đầy lãng đãng, mang âm hưởng The Beatles thập niên 60- 70, "Mếu Máo" gây ấn tượng với những khung hình thú vị và đầy ẩn ý, cùng những dòng typography "chất lừ", câu nào câu nấy trong lời hát đều rất dễ thành "quote" để post story! Ngọt tiếp tục chứng minh vị thế của họ là một trong những nhóm nhạc Indie thành công nhất từ trước đến nay của làngVpop.

Ban nhạc Ngọt

Mở đầu năm mới 2020, ngày ngày đầu tiên khán giả đã được thưởng thức "đại tiệc âm nhạc Vpop" với 3 món khai vị đầy hưng phấn cho khán giả: Một bản pop đầy cảm xúc từ Khả Ngân, một không khí hip-hop bụi bặm nhộn nhạo của Binz và một chất Indie lãng đãng từ Ngọt.

Sau một tuần còn đang “phê” với những cảm xúc của 3 món khai vị đầu năm mới, thì khán giả lại được rung lên những nhịp cảm xúc từ Trúc Nhân. Nếu như Trúc Nhân từng là một anh chàng đầy tinh quái trong "Sáng Mắt Chưa" hay "Thật Bất Ngờ" thì đến "Nếu một mai tôi bay lên trời", ca khúc lại làm không ít khán giả nghẹn ngào vì nội dung tràn đầy tính nhân văn dành cho những bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nếu một mai tôi bay lên - Trúc Nhân

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào của Trúc Nhân, sức hút của ca khúc còn đến từ phần animation video đầy cảm động. Phần intro đầu MV nhiều ý nghĩa: "Cảm ơn các bạn vì đã xem MV này. Mỗi lượt xem và chia sẻ của các bạn sẽ góp phần làm hồi sinh những trái tim Việt Nam", kết thúc bằng lời nhắn: "Hơn 10.000 trái tim vẫn đang chờ được hồi sinh. Hãy chung tay từ những hành động nhỏ nhất".

Nội dung MV xoay quanh ký ức của một chàng trai về người bạn thời thơ ấu của mình. Những khung hình đưa khán giả về thời gian cả hai cậu bé còn ở bên cạnh nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thế rồi, thật không may khi cả hai đều mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Khi bệnh của cậu trở nặng, người bạn đã nhường lại suất mổ tim miễn phí và trao lại sự sống cho cậu. Tuy nhiên, người bạn này đã không thể đợi được suất mổ tim tiếp theo, mãi mãi rời xa cuộc đời.

"Nếu một mai tôi bay lên trời" còn thu hút khán giả bằng màu sắc âm nhạc dân gian với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đậm chất thơ kết hợp với những thước phim giàu cảm xúc, với cách xử lý tinh tế, những đoạn lắng khiến trái tim như hẫng đi, cùng không ít cảm xúc được đổ đầy trong phần cao trào của Trúc Nhân đã giúp ca khúc trở thành tổ hợp mạnh mẽ chiếm trọn trái tim người xem, chinh phục và lan toả mạnh mẽ thông điệp đẹp đẽ của tình người, của xã hội và gợi lên sức mạnh của những sự giúp đỡ.

Được biết, đây là sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, cũng là ca khúc ý nghĩa nằm trong bộ phim "Máy bay giấy" do Jun Phạm thực hiện thuộc dự án "Vết sẹo cuộc đời" mà diễn viên- nhà sản xuất phim điện ảnh Ngô Thanh Vân làm đại sứ.

Ngoài những MV vừa “xông đất” năm 2020, thì một MV khác là "Cô Thắm không về", MV giúp nhóm X2X trở thành hiện tượng của cuối năm 2019 đạt Top 1 Trending Youtube vừa cán mốc 100 triệu view sau khoảng 3 tháng phát hành. Và đây chính là sản phẩm âm nhạc thứ hai của tuần đầu tiên năm 2020 gia nhập câu lạc bộ trăm triệu lượt xem đã lên đến vài chục thành viên ở làng nhạc Việt, sau "Tháng tư là lời nói dối của em" của Hà Anh Tuấn.

MV "Cô Thắm không về"

Khởi đầu năm mới, chỉ là tuần đầu tiên với một số MV được khán giả chào đón nhiệt tình, như một hứa hẹn nhiều tốt đẹp, báo hiệu một năm 2020 sôi động của Vpop hứa hẹn những bội thu các danh hiệu Top trong các bảng xếp loại âm nhạc./.