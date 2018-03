Vũ Cát Tường chu miệng đáng yêu, khoe vũ đạo trong “You are mine“

Ra mắt từ 14/2 đến nay Vũ Cát Tường mới chính thức khoe vũ đạo cực đáng yêu của bản hit You are mine. Dù lịch trình khá dày đặc nhưng Vũ Cát Tường vẫn cố gắng hoàn thành MV Dance Practice cho ca khúc You are Mine. Vũ Cát Tường "chu miệng" đáng yêu khi bị bắt gặp đang dặm lại phấn lúc nghỉ ngơi giữa giờ tập luyện. "You are mine" là ca khúc được cô cho ra mắt vào dịp Valentine năm nay. Nhiều lần trình diễn, cô để ý thấy khán giả tỏ ra rất thích thú với vũ điệu tỏ tình cực đáng yêu của bài hát này, từ đó cô quyết định thực hiện phiên bản dance để làm món quà tinh thần dành tặng cho khán giả. “Tôi hy vọng có thể lan toả được vũ điệu tỏ tình tươi vui của ca khúc này đến với tất cả mọi người. Mỗi lần nghe và trình diễn bài hát này tôi đều cảm thấy rất yêu đời, vui vẻ, cũng cảm ơn người bạn Benjamin James đã khoác lên You are mine một chiếc áo rất mới mẻ... Ca khúc này lần đầu tiên ra mắt chỉ đơn giản là một bài pop nhẹ nhàng, tình cảm, nhờ có người bạn đã cùng tôi thức đêm mày mò làm mới đã khiến nó trở nên thú vị, bắt tai hơn, lan toả được hạnh phúc mỗi khi ca khúc này vang lên đến với tất cả mọi người hơn” – Vũ Cát Tường chia sẻ. "You are mine" là tên gọi chủ đề của các đêm nhạc, buổi offline trong thời gian gần đây của Vũ Cát Tường, và cũng là một trong những ca khúc đinh tại đêm nhạc tri ân các khán giả tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Nữ ca sĩ còn hứa hẹn mang đến những màn giao lưu, trò chuyện thú vị với hội hữu nghị Nhật và các khán giả tại thành phố này. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 19h ngày 24/3 tại trung tâm hội nghị TB-SQUARE, đặc biệt sẽ livestream trực tuyến về sự kiện này độc quyền trên kênh Vlive của Vũ Cát Tường. Tiếp sau đó, vào ngày 25/3, Vũ Cát Tường sẽ có mặt để hát khai mạc và giao lưu tại Festival Việt Nam. Đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính chất giao lưu, kết nối văn hóa nhằm kỷ niệm 45 năm mối quan hệ ngoại giao Việt - Nhật được thiết lập. Những hình ảnh đáng yêu của Vũ Cát Tường khi luyện tập vũ đạo... 25ff9ad385946c895898800a229b9337/5ab5d04b/2018_03_22/wbDAHF008Ts/Vu_Cat_Tuong__You_Are_Mine_Dance_Practice.mp4

