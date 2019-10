Vũ Thu Phương giận dữ chấn chỉnh thí sinh “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ VN“

Tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” lên sóng tối 18/10 đã mang đến cho Top 60 thí sinh những bài học hữu ích về mix&match trang phục, đồng thời còn cung cấp kiến thức làm đẹp và chăm sóc da, giúp thí sinh tự tin tỏa sáng trong hành trình chinh phục vương miện cao quý. Đây cũng là tập đầu tiên các thí sinh phải làm việc nhóm cùng nhau.

Với chủ đề “Tôi phong cách” là cẩm nang về chăm sóc và làm đẹp da, định hình phong cách thời trang. Đối với một hoa hậu, bên cạnh những bước catwalk, thần thái tự tin khi trình diễn, phong cách và da cũng là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên vẻ đẹp cho các thí sinh.

Đầu tiên là thử thách kiến thức làn da. Trước câu hỏi “Mặt nạ thiên nhiên có thực sự trị mụn hiệu quả?”, thí sinh Cao Thị Diệp Anh (SBD 344) thẳng thắn thừa nhận mình thuộc da nhạy cảm, nên cô thường sử dụng mặt nạ thiên nhiên, có hiệu quả nhưng không mạnh bằng sử dụng hóa chất. Thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) trả lời lưu loát câu hỏi về da dầu nhưng được giám khảo Samuel Hoàng góp ý cách nhấn nhá câu từ khi nói chuyện. Qua đó, giám khảo Samuel Hoàng mong muốn thông qua thử thách này, các thí sinh hoàn thiện bản thân hơn khi đứng nói chuyện trước đám đông.

Các thí sinh tham gia phần thi thử thách kiến thức làn da.

Đánh giá chung về thử thách này, giám khảo Samuel Hoàng dành lời khen cho các thí sinh có sự hoạt ngôn, tự tin và tập trung trong buổi huấn luyện. Đó là trường hợp của thí sinh Vũ Thị Hòa Liên (SBD 250) có sự tương tác tốt với người nghe, tạo sự hấp dẫn cho câu trả lời. Một vài thí sinh khác thì trả lời lạc đề do không tập trung nghe phần huấn luyện của các chuyên gia, cách phản xạ khi tiếp nhận câu hỏi chưa tự tin và không biết áp dụng kinh nghiệm thực tế vào câu trả lời.

Sau thử thách, 24 thí sinh phải dừng chân, và 36 thí sinh bước tiếp vào thử thách mới. Thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) , Vũ Thị Hòa Liên (SBD 250), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 205), Cao Thị Diệp Anh (SBD 344) là 6 thí sinh có điểm số cao nhất trong Top 36.

Cuối cùng, 03 thí sinh có điểm số trả lời thử thách và có làn da tự nhiên đẹp nhất chính là: Vũ Thị Hòa Liên (SBD 250), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) và Cao Thị Diệp Anh (SBD 344). Đây là 03 đội trưởng trong thử thách tiếp theo và được quyền lựa chọn thành viên trong đội của mình.

Tiếp đến là thử thách mix&match trang phục. Đội của Cao Thị Diệp Anh là phong cách Sexy (quyến rũ), đội của Đặng Thị Mỹ Khôi là phong cách Sporty (thể thao), đội của Vũ Thị Hòa Liên là phong cách Retro (cổ điển). Các nhóm làm việc cùng nhau, tự chọn và phối trang phục, dàn dựng và trình diễn thời trang để thể hiện phong cách theo chủ đề đã bốc thăm.

Tiếp đến là thử thách mix&match trang phục.

03 nhóm tự chọn trang phục phù hợp với đội của mình, trong thời gian quy định là 30 phút. Sự dẫn dắt của đội trưởng Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) nhận được nhiều sự đồng tình từ các thành viên trong đội Sporty. Còn đội Sexy của Cao Thị Diệp Anh thì quyết định chia nhóm thành 4 nhóm nhỏ với sự hỗ trợ của thí sinh Nguyễn Thị Anh (SBD 317), Chu Thị Minh Trang (SBD 345) và Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) để dễ dàng phân chia công việc, mix&match trang phục và dàn dựng catwalk. Đội Retro của Vũ Thị Hòa Liên có lợi thế vì thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242) và Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) đều có phong cách ổn và kinh nghiệm trong việc chọn trang phục.

Sau thời gian mix&match trang phục và tập luyện, 3 nhóm lần lượt thể hiện phong cách của nhóm do ban giám khảo đánh giá và chấm điểm. Đội Retro bị giám khảo Vũ Thu Phương nhận xét là chưa hài lòng vì “nhảy được thì hãy nhảy, chứ không phải là cố gồng lên như vậy”. Cả đội có thêm cơ hội thứ 2 để trình diễn lại.

Người đẹp Vũ Thu Phương

Là một trong những nhóm sở hữu dàn thí sinh mạnh và chất nhất, Đội Sporty được khen tràn đầy năng lượng, biết cảm nhạc và đưa hồn vào từng bước đi. Tuy nhiên, giám khảo Samuel Hoàng đã nhắc nhở thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) về việc tranh giành giày với thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) và nhấn mạnh “đừng bao giờ quên rằng mình đang đi thi một cuộc thi hoa hậu”.

Bên cạnh đó, bất hòa giữa thí sinh Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207) và Đỗ Thị Thu Huyền (SBD 125) cũng được giám khảo Samuel Hoàng đưa ra phân tích đúng sai trong cách cư xử của cả hai: “Tôi rất mong các em sẽ mở lòng hơn một chút, thoải mái hơn một chút, như vậy chúng ta sẽ có một sân chơi mà chúng ta đấu với nhau bằng trí tuệ, tài năng, chứ không phải đấu với nhau bằng những chuyện rất là trẻ con như vậy”.

Thí sinh Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207) tiếp tục bị nhắc nhở về trang phục không phù hợp với chủ đề Sporty. Phần trình diễn của đội Sexy bị nhận xét là kém thu hút, các cô gái sẽ không muốn mua trang phục này. Đội Sexy được cho trình diễn lại lần 2. Sau đó, giám khảo Samuel Hoàng đã hỏi ai là người dàn dựng màn trình diễn này. Đó chính là thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218).

Trước khi công bố nhóm chiến thắng, giám khảo Samuel Hoàng đã hỏi đội Sporty có điều gì muốn nói hay không. Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) đã chia sẻ chuyện đôi bông tai nhóm đã chọn hiện đang nằm trên vành tai của một thí sinh đội khác. Thí sinh đó là Trần Thị My (SBD 236). Trần Thị My giải thích trong lúc thay đồ, thấy đôi bông tai trong khu vực để đồ của nhóm nên đã hỏi mọi người là có được lấy hay không, sau đó cô đã lấy đôi bông tai này và đeo. Giám khảo Vũ Thu Phương hỏi: “Mọi người ở đây cụ thể là ai?”. Thí sinh Trần Thị My trả lời: “Thúy Vân, với lại Diệp Anh”.

Khi bị giám khảo Vũ Thu Phương hỏi, thí sinh Thúy Vân hơi chần chừ khiến giám khảo Vũ Thu Phương phải chấn chỉnh: “Chị chỉ muốn em xác minh chính xác thông tin có hay không?”. Thí sinh Thúy Vân thừa nhận “em không nhớ ạ, vì lúc đó rất là rối”.

Việc không chịu thừa nhận lỗi lầm và liên tục đổ thừa của thí sinh Trần Thị My khiến giám khảo Vũ Thu Phương phải lớn tiếng chấn nhắc nhở: “Nãy giờ em đang cố gắng biện minh cho cái việc đó bằng việc đổ thừa cho người khác à? Nếu như các bạn cứ vô tư như thế này, các bạn sẽ mắc phải bao nhiêu lỗi lầm trong tương lai? Từ nãy tới giờ, em biết đôi bông tai là của đội kia, em không hề có một thái độ nào thể hiện tôi xin lỗi!”.

Kết thúc câu chuyện, giám khảo Vũ Thu Phương gửi lời khuyên đến tất cả thí sinh: “Đừng cố gắng chạm vào vương miện hữu hình, cái vương miện vô hình có thể đội ngay ngày hôm nay trên đầu các em nếu như các em đẹp từ trong ra ngoài”.

Khép lại tập 3, nhóm giành chiến thắng là đội Sporty. Top 10 thí sinh dẫn đầu hiện tại theo thứ tự gồm: Đào Thị Hà (SBD 334), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Đặng Nhật Minh (SBD 329), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Vũ Thục Chinh (SBD 342), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207). Với phong độ ổn định cùng sự thể hiện xuất sắc, thí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) tiếp tục đứng vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng./.