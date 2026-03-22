Ngựa trong tranh Trịnh Thắng: Hành trình của tự do nội tâm qua hội họa

Trong không gian mỹ thuật đương đại, triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh” của Tiến sĩ Trịnh Thắng thu hút sự chú ý bởi một cách tiếp cận khác biệt: Hội họa không còn là quá trình tái hiện hay mô phỏng, mà trở thành dòng chảy trực tiếp của tâm thức, nơi mỗi nét cọ được xem như một thực thể hoàn chỉnh, không lặp lại và không can thiệp.

Với hơn 1.000 bức tranh ngựa được sáng tác chỉ trong khoảng hai tháng, trong đó hơn 300 tác phẩm được tuyển chọn cho triển lãm, Trịnh Thắng mang đến một khối lượng sáng tác hiếm gặp, nhưng đáng chú ý hơn là phương pháp thực hành hội họa mang tính “tức thời” và “không chỉnh sửa”. Các tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như giấy dó, giấy giang, canvas, vải, da và gỗ, tạo nên một phổ biểu đạt đa dạng về hình thức nhưng thống nhất ở tinh thần biểu cảm nội tại.

Trong ngôn ngữ tạo hình của triển lãm, hình tượng ngựa không chỉ xuất hiện như một mô-típ thị giác quen thuộc, mà được chuyển hóa thành biểu tượng của năng lượng nguyên sơ, của chuyển động và tự do. Các lớp màu biến hóa, các cấu trúc hình khối không tuân theo quy tắc hiện thực, cho thấy một cách nhìn mang tính nội tâm nhiều hơn là mô tả. Người xem vì thế không chỉ tiếp cận tác phẩm bằng thị giác, mà còn được dẫn dắt vào một trạng thái cảm nhận mang tính thiền định.

Theo chia sẻ của tác giả, quá trình sáng tác diễn ra như một hành vi buông bỏ kiểm soát: không bản nháp, không sửa chữa, và không đặt mục tiêu “phải sáng tạo” theo nghĩa thông thường. Mỗi nét cọ được hình thành trong khoảnh khắc, như một phản xạ tự nhiên giữa ý niệm và hành động. Cách tiếp cận này tạo nên đặc trưng riêng trong hệ thống tác phẩm: tính nhất thời nhưng trọn vẹn, ngẫu hứng nhưng không rời rạc.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ cảm nhận về dấu ấn sáng tạo đặc trưng trong loạt tác phẩm ngựa của Tiến sĩ Trịnh Thắng, ghi nhận tinh thần tìm tòi và cách thể hiện giàu chiều sâu nội tâm trong hội họa.

Tiến sĩ Trịnh Thắng trực tiếp vẽ tặng và ký tặng cho khán giả tham dự triển lãm.

Trải qua hơn hai thập niên sáng tác, Trịnh Thắng đã giới thiệu nhiều triển lãm cá nhân như “Vô” (2020), “Rung Động Từ Hư Vô” (2024), “Hơi Thở Bồ Đề” (2025)… Mỗi triển lãm là một bước mở rộng trong cách tiếp cận thế giới nội tâm, với ngôn ngữ tạo hình mang tính chiêm nghiệm và thiên về trải nghiệm hơn là kể chuyện.

Trong bối cảnh đó, “Hồng Hoang Mã Tánh” có thể được xem như một điểm nối tiếp, nơi hình tượng con ngựa – biểu trưng của năm Bính Ngọ không chỉ mang ý nghĩa thời điểm mà còn gợi mở một tầng nghĩa sâu hơn về sinh lực khởi nguyên. Đó là trạng thái vận động không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, nơi hội họa trở thành không gian của tự do tuyệt đối, cả về hình thức lẫn tư duy.

Tiến sĩ Trịnh Thắng chụp ảnh cùng khán giả tham dự triển lãm, chia sẻ về tác phẩm với tính trừu tượng cao, gợi mở nhiều tầng nghĩa.

Triển lãm được tổ chức tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, mở cửa từ ngày 22/3/2026 đến ngày 9/4/2026, giới thiệu tới công chúng một thực hành nghệ thuật mang tính cá nhân cao, đồng thời đặt ra những gợi mở về mối quan hệ giữa sáng tạo, ý thức và hành trình nội tâm trong nghệ thuật đương đại.