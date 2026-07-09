Nhà hát Hồ Gươm và hành trình kết nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới

Bên cạnh việc chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, Nhà hát Hồ Gươm cũng mở rộng hợp tác với nhiều nhà hát và tổ chức nghệ thuật uy tín trên thế giới. Theo đơn vị này, nhiều đối tác quốc tế đã chủ động đề xuất hợp tác, góp phần đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến với khán giả Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để nghệ thuật Việt Nam tăng cường giao lưu và hội nhập.

Những hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đặt ra các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, khuyến khích phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong giai đoạn mới. Việc ký kết các biên bản ghi nhớ và mở rộng hợp tác quốc tế được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá nghệ thuật Việt Nam và thúc đẩy ngoại giao văn hóa.

Nhà hát Hồ Gươm sau ba năm hoạt động đã trở thành điểm đến của nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao và các sự kiện hợp tác quốc tế.

Nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm trong thời gian qua.

Theo Nhà hát Hồ Gươm, những dấu ấn đạt được trong ba năm qua là nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng không gian biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, đồng thời góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.