Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều nay, 14/4, tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (14/4/1986-14/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

Năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã mở ra công cuộc đổi mới lịch sử. Tinh thần đổi mới ngay lập tức đã bùng lên mạnh mẽ trong xã hội. Gắn với những bước chuyển của đời sống văn hóa - nghệ thuật của đất nước, ngày 14/4/1986, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thành lập Đoàn Ca múa Nhạc mới.

Trải qua nhiều giai đoạn với nhiều nỗ lực, xây dựng, phát triển hiệu quả, Đoàn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cấp thành Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương (9/4/2001), Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam (21/2/2008), đến tháng 1/2014 chính thức mang tên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Nhà hát

Quá trình chuyển đổi này không chỉ mang tính tổ chức mà còn phản ánh sự vận động của tư duy nghệ thuật, từ biểu diễn nhạc nhẹ đến xây dựng một không gian sáng tạo rộng lớn hơn - nghệ thuật ca múa nhạc đương đại trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong suốt 40 năm, Nhà hát luôn kiên định với hướng đi lấy truyền thống làm gốc, lấy sáng tạo làm động lực, đồng thời không ngừng nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc theo hướng đương đại. Chính sự kết hợp này đã góp phần làm mới diện mạo nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, khẳng định bản sắc và năng lực sáng tạo trong bối cảnh hội nhập.

Với những đóng góp bền bỉ và nổi bật, Nhà hát đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (2001), Huân chương Lao động hạng Nhất (2006), Huân chương Độc lập hạng Ba (2011)…và đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Nhà hát sẽ tiếp tục có những bước đi quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa để giữ vững vị thế và thích ứng ngày càng hiệu quả.

“Song hành với đất nước trong kỷ nguyên mới, tập thể Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực, góp phần xây dựng nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa. Qua đó góp phần lan tỏa và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đưa nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng và đến gần hơn với bạn bè quốc tế trong thời đại mới”, bà Trang khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đề nghị, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cần kiên định với giá trị cốt lõi của nghệ thuật, nhưng đồng thời phải luôn tự đặt mình trong yêu cầu của đời sống đương đại. Đồng thời cần chuyển tiếp từ cách tiếp cận theo nhiệm vụ sang cách tiếp cận theo giá trị tạo ra. Từ đó, mỗi chương trình không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành kế hoạch mà quan trọng hơn là bằng giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa và khả năng để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa.

“Nhà hát cần chủ động thích ứng với bối cảnh mới, trong đó công chúng, công nghệ và phương thức tiếp cận nghệ thuật đang thay đổi rất nhanh, đồng thời tìm được cách để nghệ thuật giữ được bản chất của mình, nhưng đến được với công chúng bằng những con đường phù hợp hơn. Cần tạo được môi trường để nghệ sĩ phát huy tối đa năng lực sáng tạo nơi mà ý tưởng được nuôi dưỡng, được thử nghiệm và được phát triển một cách có định hướng; từng bước đặt hoạt động nghệ thuật trong tổng thể phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao giá trị của nghệ thuật trong đời sống xã hội”, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong xây dựng các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn truyền thống, kết hợp với đương đại, tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025.