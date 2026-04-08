中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ “Màu hoa đỏ” qua đời

Thứ Tư, 16:37, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 8/4, Nguyễn Đức Mậu, nhà thơ gắn bó với Tạp chí Văn nghệ Quân đội qua đời, khiến giới văn chương và đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương.

Theo chia sẻ của nhà văn Sương Nguyệt Minh, vào sáng cùng ngày, khi đang trên một chuyến xe buýt rong chơi tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ bị choáng và gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, ông đã không qua khỏi. Sự ra đi diễn ra đột ngột, bởi chỉ ít giờ trước đó, ông vẫn gặp gỡ, bắt tay và trò chuyện với đồng nghiệp như thường lệ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, Nguyễn Đức Mậu vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng qua phố Lý Nam Đế, dọc vỉa hè Phan Đình Phùng. Qua trụ sở tạp chí ở số 4 Lý Nam Đế, gặp ai ông cũng bắt tay, cười hiền hậu. Bên cạnh đó, ông có thú vui ngồi xe buýt đi dạo quanh thành phố, ngắm phố phường Hà Nội như một cách tận hưởng cuộc sống nhàn tản.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: Hoàng Thu Phố

Thông tin nhà thơ qua đời càng khiến nhiều người chạnh lòng khi chỉ trong vòng một năm, tòa soạn đã lần lượt tiễn biệt nhiều cây bút, trong đó có Khuất Quang Thụy và Ngô Vĩnh Bình.

Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ sự tiếc nuối: “Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong tôi trong cả thời bình. Vì đấy là những dòng thơ trung thực, da diết và chứa đựng bao điều lớn lao của con người”.

Ông cũng nhấn mạnh về cá tính sáng tạo của Nguyễn Đức Mậu: “Ông hiểu nghệ thuật là sự phong phú và khác biệt. Ông luôn độ lượng và công bằng với thế hệ nhà văn sau ông nhưng ông không chấp nhận mọi sự dễ dãi theo cách nhìn của ông”.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngay sau khi học xong phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 312 và tham gia chiến đấu. Chính những năm tháng ở chiến trường đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho sáng tác của ông.

Trong giai đoạn 1972–1973, khi vẫn đang ở mặt trận, chùm thơ gồm nhiều tác phẩm được ông gửi về tham dự cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ đã đoạt giải nhất, đánh dấu bước khởi đầu nổi bật trên con đường văn chương.

Sau năm 1975, ông trở ra Bắc, theo học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, bắt đầu từ vị trí biên tập viên thơ, sau đó giữ chức Trưởng ban Thơ. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Đức Mậu để lại khối lượng tác phẩm đa dạng gồm thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình. Nhiều tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi ông như “Trường ca sư đoàn”, “Nấm mộ và cây trầm”, hay bài thơ “Màu hoa đỏ”.

Đặc biệt, “Màu hoa đỏ” được ông sáng tác năm 1990 sau chuyến đi thực tế lên biên giới phía Bắc. Bài thơ viết về sự hy sinh của những người lính đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, sau đó được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc và trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ.

Với những đóng góp trong lĩnh vực văn học, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001) và Giải thưởng Văn học ASEAN cùng nhiều giải thưởng khác. Sự ra đi của Nguyễn Đức Mậu để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và bạn đọc, khép lại hành trình sáng tác của một cây bút trưởng thành từ môi trường quân đội.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

VOV.VN - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69, sau thời gian chống chọi nhiều bệnh.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Màu hoa đỏ nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời Sương Nguyệt Minh Tạp chí Văn nghệ Quân đội Nguyễn Quang Thiều thơ chiến tranh nhà thơ người lính văn học Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NSƯT Hải Điệp phim "Chuyện nhà Mộc" qua đời
VOV.VN - NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Ông nổi tiếng với vai diễn ông Mộc trong phim "Chuyện nhà Mộc".

NSND Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long qua đời
VOV.VN - NSND Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, qua đời ở tuổi 70 vì ung thư gan.

NSƯT Phan Phúc - “cây violin số 1 của dàn nhạc Bác Hồ” qua đời
VOV.VN - NSƯT Phan Phúc – “cây violin số 1 của dàn nhạc Bác Hồ”, nguyên Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam – đã qua đời lúc 14h23 ngày 19/01/2026, hưởng thọ 92 tuổi.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc