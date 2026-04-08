Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ “Màu hoa đỏ” qua đời

Theo chia sẻ của nhà văn Sương Nguyệt Minh, vào sáng cùng ngày, khi đang trên một chuyến xe buýt rong chơi tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ bị choáng và gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, ông đã không qua khỏi. Sự ra đi diễn ra đột ngột, bởi chỉ ít giờ trước đó, ông vẫn gặp gỡ, bắt tay và trò chuyện với đồng nghiệp như thường lệ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, Nguyễn Đức Mậu vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng qua phố Lý Nam Đế, dọc vỉa hè Phan Đình Phùng. Qua trụ sở tạp chí ở số 4 Lý Nam Đế, gặp ai ông cũng bắt tay, cười hiền hậu. Bên cạnh đó, ông có thú vui ngồi xe buýt đi dạo quanh thành phố, ngắm phố phường Hà Nội như một cách tận hưởng cuộc sống nhàn tản.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: Hoàng Thu Phố

Thông tin nhà thơ qua đời càng khiến nhiều người chạnh lòng khi chỉ trong vòng một năm, tòa soạn đã lần lượt tiễn biệt nhiều cây bút, trong đó có Khuất Quang Thụy và Ngô Vĩnh Bình.

Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ sự tiếc nuối: “Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong tôi trong cả thời bình. Vì đấy là những dòng thơ trung thực, da diết và chứa đựng bao điều lớn lao của con người”.

Ông cũng nhấn mạnh về cá tính sáng tạo của Nguyễn Đức Mậu: “Ông hiểu nghệ thuật là sự phong phú và khác biệt. Ông luôn độ lượng và công bằng với thế hệ nhà văn sau ông nhưng ông không chấp nhận mọi sự dễ dãi theo cách nhìn của ông”.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngay sau khi học xong phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 312 và tham gia chiến đấu. Chính những năm tháng ở chiến trường đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho sáng tác của ông.

Trong giai đoạn 1972–1973, khi vẫn đang ở mặt trận, chùm thơ gồm nhiều tác phẩm được ông gửi về tham dự cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ đã đoạt giải nhất, đánh dấu bước khởi đầu nổi bật trên con đường văn chương.

Sau năm 1975, ông trở ra Bắc, theo học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, bắt đầu từ vị trí biên tập viên thơ, sau đó giữ chức Trưởng ban Thơ. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Đức Mậu để lại khối lượng tác phẩm đa dạng gồm thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình. Nhiều tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi ông như “Trường ca sư đoàn”, “Nấm mộ và cây trầm”, hay bài thơ “Màu hoa đỏ”.

Đặc biệt, “Màu hoa đỏ” được ông sáng tác năm 1990 sau chuyến đi thực tế lên biên giới phía Bắc. Bài thơ viết về sự hy sinh của những người lính đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, sau đó được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc và trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ.

Với những đóng góp trong lĩnh vực văn học, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001) và Giải thưởng Văn học ASEAN cùng nhiều giải thưởng khác. Sự ra đi của Nguyễn Đức Mậu để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và bạn đọc, khép lại hành trình sáng tác của một cây bút trưởng thành từ môi trường quân đội.