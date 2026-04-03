Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4

Theo kế hoạch, Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp xã, trên địa bàn quần thể di tích Phủ Dầy. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thành Lợi - Chủ tịch UBND xã Vụ Bản cho biết, lễ hội được tổ chức với mục tiêu gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Theo chương trình, lễ hội sẽ chính thức khai mạc vào tối 19/4 tại sân vận động Kim Thái. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày diễn ra hoạt động dâng hương và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian tại các đền, phủ, chùa, lăng thuộc quần thể di tích Phủ Dầy.

Trong các ngày tiếp theo, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức như liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại phủ Tiên Hương và phủ Vân Cát; các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắt vịt; thi đấu cờ người; rước thỉnh kinh; rước đuốc và các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đáng chú ý, hai nghi lễ mang tính điểm nhấn là “kéo chữ” sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24/4 tại phủ Vân Cát và phủ Tiên Hương, với các bộ chữ mang ý nghĩa tâm linh như “Mẫu nghi thiên hạ” và “Quốc thái dân an”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

UBND xã Vụ Bản nhấn mạnh, công tác tổ chức lễ hội sẽ được triển khai theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, dịch vụ; ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, đảm bảo môi trường lễ hội văn minh, lành mạnh.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Vụ Bản giàu truyền thống, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.