Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

Mới đây, sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ từng khiến nhiều người bàng hoàng. Nhưng ngay dưới những bài viết chia sẻ, tiếc thương, không khó để bắt gặp những biểu tượng “haha”, những bình luận mỉa mai, thậm chí là lời lẽ hả hê. Chỉ vì những tranh cãi, định kiến từ trước đó, một con người trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn bị đối xử bằng sự lạnh lùng đến khó hiểu.

Ở một diễn biến khác, nhà thiết kế Quách Thái Công khi chia sẻ không gian sống mới của mình đã lập tức trở thành tâm điểm của những lời chê bai, giễu cợt. Không ít bình luận không dừng lại ở việc góp ý về thẩm mỹ, mà chuyển sang công kích cá nhân, mỉa mai lối sống và hình ảnh mà anh xây dựng.

Hay như trường hợp của nhạc sĩ Minh Khang vừa qua: từ một xung đột cá nhân với tài xế taxi, đoạn clip được lan truyền đã nhanh chóng thổi bùng một làn sóng phán xét. Sai - đúng dường như không còn là vấn đề duy nhất; điều đáng nói hơn là cách dư luận bị cuốn vào một vòng xoáy chỉ trích, nơi mọi cảm xúc đều bị đẩy lên mức cực đoan.

Không chỉ dừng lại ở những sự kiện “có câu chuyện”, một hiện tượng phổ biến khác là việc các ca sĩ, người nổi tiếng bị xúc phạm trực tiếp ngay trên chính trang cá nhân của họ. Chỉ cần đăng một bức ảnh, chia sẻ một quan điểm hay thậm chí đơn giản là xuất hiện, họ có thể trở thành đối tượng của những lời lẽ thô tục, miệt thị ngoại hình, đời tư hay năng lực. Sự công kích ấy nhiều khi không xuất phát từ một sự việc cụ thể, mà đơn thuần là hệ quả của định kiến, của cảm xúc ghét bỏ đã được tích tụ và chờ cơ hội để bùng phát.

Đáng chú ý hơn, hiện tượng này không chỉ xảy ra với người nổi tiếng. Ngay cả những người bình thường cũng ngày càng dễ trở thành “mục tiêu” của công kích trên mạng. Một tranh luận nhỏ trong phần bình luận, một quan điểm trái chiều, thậm chí một hiểu lầm cũng có thể nhanh chóng leo thang thành những lời xúc phạm cá nhân. Từ bất đồng ý kiến, câu chuyện dễ dàng trượt sang công kích con người, một dấu hiệu cho thấy ranh giới văn hóa trong giao tiếp đang bị xói mòn.

Những câu chuyện ấy không còn là hiện tượng cá biệt. Chúng phản ánh một thực tế đang diễn ra hàng ngày trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay Instagram: mạng xã hội đang trở thành nơi mà cảm xúc được phát tán nhanh hơn suy nghĩ, và phán xét nhiều khi đi trước sự thật.

Mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa góp ý và công kích ngày càng trở nên mong manh.

Từ những phản ứng cá nhân đến vấn đề xã hội

Điểm chung của các trường hợp trên không chỉ nằm ở nội dung sự việc, mà ở cách cộng đồng mạng phản ứng.

Một thông tin xuất hiện ngay lập tức kéo theo hàng nghìn bình luận. Một cảm xúc tiêu cực nhanh chóng lan thành làn sóng hay một định kiến dễ dàng được lặp lại như một sự thật. Đó không còn là những phản ứng rời rạc, mà là biểu hiện của một mô thức hành vi mang tính xã hội: phản ứng nhanh, mạnh và ít kiểm chứng.

Mạng xã hội vận hành bằng tốc độ. Thông tin xuất hiện theo từng giây, và mỗi câu chuyện đều có “vòng đời” rất ngắn. Trong dòng chảy ấy, nhiều người cảm thấy nếu không lên tiếng kịp thời, họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Tâm lý FOMO khiến việc bình luận không còn là nhu cầu bày tỏ quan điểm, mà trở thành một cách để “có mặt” trong cuộc thảo luận. Nhưng khi phản ứng trở thành phản xạ, suy nghĩ thường bị rút ngắn. Người ta bình luận trước, rồi mới suy xét sau.

Những biểu tượng quen thuộc của mạng xã hội, nơi mọi cảm xúc có thể lan đi chỉ trong một cú chạm.

“Tòa án dư luận” và bản án được tuyên quá sớm

Một hệ quả đáng chú ý là mạng xã hội dần vận hành như một “tòa án dư luận”. Trong không gian này, một đoạn clip ngắn, một phát ngôn bị cắt rời khỏi bối cảnh, hay thậm chí một lời đồn cũng có thể trở thành cơ sở để phán xét. Các “bản án” được đưa ra rất nhanh đôi khi chỉ trong vài giờ. Nhưng sự thật, nếu cần thời gian để kiểm chứng, lại thường đến sau.

Trên mạng, con người không đối diện trực tiếp với người khác. Không ánh mắt, không giọng nói, không phản ứng tức thì. Sự thiếu vắng những tín hiệu cảm xúc này khiến lời nói trở nên “nhẹ” hơn nhưng lại có thể gây tổn thương “nặng” hơn. Điều mà nhiều người sẽ ngần ngại nói ngoài đời, lại có thể dễ dàng được viết ra trên mạng. Từ đó hình thành một trạng thái có thể gọi là “vô cảm số” nơi cảm xúc của người khác không còn được cảm nhận đầy đủ.

Khi một vài bình luận tiêu cực xuất hiện, chúng rất dễ kéo theo những phản ứng tương tự. Người tham gia sau thường không bắt đầu từ việc tìm hiểu sự việc, mà từ việc tiếp nhận cảm xúc đang chiếm ưu thế. Đó là cách một ý kiến đơn lẻ biến thành một làn sóng miệt thị tập thể.

Trong làn sóng ấy, mỗi cá nhân có thể nghĩ rằng mình chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng chính sự cộng hưởng của hàng nghìn “phần nhỏ” ấy lại tạo thành áp lực lớn đối với người bị nhắm đến.

Không gian số mở ra kết nối, nhưng cũng dễ trở thành nơi phán xét tập thể.

Mạng xã hội: tấm gương phóng đại của xã hội

Nhìn sâu hơn, có thể thấy: mạng xã hội không tạo ra hoàn toàn những hành vi này. Nó chỉ phóng đại những gì đã tồn tại trong đời sống. Nếu ngoài đời, con người đã quen với việc phán xét nhanh, thiếu kiên nhẫn với sự khác biệt, thì trên mạng, những điều đó sẽ lan rộng với tốc độ cao hơn và mức độ mạnh hơn. Trong một thế giới mà mọi thứ đều diễn ra nhanh, có lẽ điều cần thiết nhất lại là sự chậm lại.

Chậm lại để kiểm chứng thông tin.

Chậm lại để hiểu bối cảnh.

Chậm lại để lựa chọn ngôn từ.

Và quan trọng hơn, chậm lại để nhớ rằng: Dù là người nổi tiếng hay một người bình thường, phía sau mỗi tài khoản vẫn là một con người với lòng tự trọng và cảm xúc.

Những biểu tượng cảm xúc tưởng chừng vô hại, đôi khi lại mang theo sự miệt thị.

Bàn phím và lương tri

Những câu chuyện như của Kasim Hoàng Vũ, Quách Thái Công hay Minh Khang không chỉ là những sự kiện riêng lẻ. Chúng là những lát cắt cho thấy cách xã hội đang ứng xử với nhau trong môi trường số. Và câu hỏi cuối cùng không nằm ở công nghệ, mà ở con người: “Chúng ta sẽ sử dụng bàn phím như một công cụ để đối thoại, hay như một phương tiện để trút bỏ cảm xúc?”

Bởi văn minh trên mạng xã hội không được đo bằng tốc độ phản hồi, mà bằng khoảng cách giữa một cú gõ phím và lương tri của người gõ phím ấy.