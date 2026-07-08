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VOV.VN - Mỗi thành phố đều mang trong mình một bản âm hưởng riêng biệt. Với Đà Nẵng, đó là tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, là nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế miền Trung năng động. Khi màn đêm buông xuống, giữa những thanh âm hiện đại của phố thị đèn hoa bên bờ sông Hàn, vẫn có một giai điệu mộc mạc, tha thiết, len lỏi vào tâm hồn người dân và du khách. Đó là tiếng vọng của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - nghệ thuật Bài chòi.
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NƠI TRÁI TIM HÁT ĐIỆU BÀI CHÒI
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2026-07/tiktok_noi_trai_tim_hat_dieu_bai_choi.m3u8
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