“Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” – Cuốn hồi ký tiên phong về Sang chấn Phức tạp

VOV.VN - “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma) là cuốn hồi ký sâu sắc và tiên phong của nhà báo Stephanie Foo về hành trình sống sót và chữa lành từ chứng bênh Rối loạn căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp (Complex PTSD – C-PTSD).