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NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Thứ Bảy, 17:52, 25/07/2026
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VOV.VN - Chiều 25/7, tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm NSND Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi ông giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Vụ Tổ chức, Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ cùng đại diện nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật. Đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM cũng có mặt tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm NSND Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết sau nhiều năm chỉ có Quyền Giám đốc, Nhạc viện TP.HCM nay đã chính thức có Giám đốc. Theo Thứ trưởng, việc Ban Thường vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ cương vị Giám đốc là "bước ngoặt mới" đối với nhà trường.

Thứ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc các nhiệm kỳ trong việc vượt qua khó khăn, giữ vững sự phát triển của Nhạc viện. Ông nhấn mạnh, TP.HCM là địa phương có đời sống âm nhạc và nghệ thuật sôi động, tập trung khoảng 60-70% các chương trình nghệ thuật, giải trí của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để Nhạc viện phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ tin tưởng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền âm nhạc Việt Nam.

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NSND Quốc Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm chiều 25/7

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ xúc động khi nhận quyết định điều động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời xem đây là "một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật" của mình.

Ông dành sự trân trọng đối với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Nhạc viện TP.HCM, khẳng định đây là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước. Theo tân Giám đốc, nhiệm vụ của ông là cùng Ban Giám đốc tiếp nối những giá trị mà nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ đã dày công vun đắp, đồng thời tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

“Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị”, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

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Tân Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết trong giai đoạn tới, nhà trường cần tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước; đồng thời trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, ông xác định xây dựng môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn, giàu cảm hứng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. TS.NSND Đỗ Quốc Hưng cũng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và người lao động gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, mở rộng không gian sáng tạo, xây dựng Nhạc viện TP.HCM trở thành môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi mỗi học sinh, sinh viên đều coi Nhạc viện là ngôi nhà chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật.

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NSND Quốc Hưng hòa giọng NSND Tạ Minh Tâm, mở màn Đại lễ 30/4

VOV.VN - Sáng 30/4, trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, NSND Quốc Hưng cùng NSND Tạ Minh Tâm sẽ hòa giọng trong phần đầu mở đầu chương trình, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành trọng đại.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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