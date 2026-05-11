  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam qua đời tại cơ quan ở tuổi 48

Thứ Hai, 16:20, 11/05/2026
Bà Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam xác nhận: "NSƯT Nguyễn Thế Long đột ngột qua đời tại cơ quan. Chúng tôi đang làm các việc liên quan tại nhà tang lễ, chưa có thông tin cụ thể về ngày giờ viếng".

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống. Từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như: Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt, anh là người luôn tiên phong trong việc đưa múa rối vào những không gian sáng tạo mới, khẳng định tính nghệ thuật và sự đổi mới trong từng vở diễn.

NSƯT Nguyễn Thế Long.

Nghệ sĩ Linh Nguyễn (Nhà hát Chèo Hà Nội) bàng hoàng khi hay tin NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời. Hai người quen nhau từ thời còn học tại Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Linh Nguyễn học trước đàn em 1 khóa. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Tây. Một năm sau, khi Nguyễn Thế Long ra trường, chính Linh Nguyễn là người động viên đàn em về công tác cùng đơn vị.

Trong ký ức của Linh Nguyễn, NSƯT Nguyễn Thế Long là người em hiền lành, khiêm tốn và sống rất tình cảm. Hai anh em đã có nhiều năm gắn bó cùng trải qua những ngày đầu lập nghiệp với không ít khó khăn, thiếu thốn.

"Bản thân tôi cũng từng có quãng thời gian cuộc sống không mấy thuận lợi. Long đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có những đêm tôi đi diễn, xe hỏng giữa đường lúc nửa đêm, chỉ cần gọi là Long lập tức đến đón. Với tôi, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên", nghệ sĩ Linh Nguyễn xúc động kể.

Nghệ sĩ Linh Nguyễn (áo đen) và NSƯT Nguyễn Thế Long cầm đàn tại ký túc xá Đại học Sân khấu & Điện ảnh năm 1996. 

Sau này, NSƯT Nguyễn Thế Long thi tuyển vào Nhà hát Múa rối Việt Nam. Dù mỗi người công tác ở một đơn vị khác nhau, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ với nhau về nghề nghiệp và cuộc sống.

Theo Linh Nguyễn, điều khiến đồng nghiệp yêu mến Nguyễn Thế Long chính là sự chỉn chu, tận tụy và tinh thần hết lòng vì công việc.

"Long sống chan hòa với mọi người. Trong công việc, em luôn tận tâm và không nề hà bất cứ việc gì. Có những hôm anh em nghệ sĩ diễn xong đã ra về, Long vẫn ở lại thu dọn đạo cụ, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cậu ấy thực sự là người rất nghiêm túc với nghề", anh nói.

Không chỉ được đồng nghiệp quý mến, NSƯT Nguyễn Thế Long còn là người con hiếu thảo trong gia đình. Là con út, anh nhận được nhiều tình thương yêu từ mẹ và các anh chị em. Khi lập gia đình và sinh con, cuộc sống của nam nghệ sĩ dần ổn định hơn, đồng thời anh cũng gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Theo Tình Lê/Vietnamnet
Tăng cường giao lưu văn hoá Việt Nam – Lào
VOV.VN - Tối 28/10, tại Rạp xiếc Trung ương Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước phục vụ cộng đồng người Việt và người Lào ở thủ đô Vientiane.

Nghệ thuật rối truyền thống thu hút khán giả tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Trong không khí tấp nập của Hội chợ ùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát múa rối Việt Nam đã mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu, nơi không chỉ thu hút khán giả thưởng thức các tiết mục rối đặc sắc mà còn có cơ hội check-in trải nghiệm không gian múa rối truyền

Bức tranh văn hóa đa sắc từ truyền thống tới hiện đại tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025, trong 2 ngày đầu mở cửa, khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa luôn thu hút đông đảo khách thăm quan. Nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu, trải nghiệm nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân.

