Phụ cấp ưu đãi nghề với người hoạt động đặc thù trong đơn vị nghệ thuật biểu diễn

Nghị định áp dụng đối với viên chức, người lao động trực tiếp hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân, công an và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong lực lượng vũ trang.

Theo quy định, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất là 50%, áp dụng đối với chỉ huy âm nhạc dàn nhạc, hợp xướng; diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, opera, ballet và một số nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo công thức:

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với diễn viên nhạc kịch, kịch dân ca, hát dân ca, múa hát cung đình, nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ dây, gõ, bàn phím trong dàn nhạc giao hưởng và nhạc công dàn nhạc nghi lễ thuộc lực lượng vũ trang.

Các nhóm diễn viên kịch nói, kịch hình thể, kịch câm, hợp xướng, múa dân gian, múa đương đại, múa rối cạn và một số nghệ sĩ biểu diễn khác được hưởng phụ cấp 30%; nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ điện tử được hưởng 20%.

Đối với lực lượng kỹ thuật phục vụ biểu diễn như kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang và đạo cụ, mức phụ cấp ưu đãi nghề là 20%.

Từ ngày 1/7/2027 đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới, các mức phụ cấp tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, mức cao nhất nâng lên 60%, các mức còn lại lần lượt là 50%, 40%, 30% và 20% tùy theo từng nhóm chức danh nghề nghiệp.

Đáng chú ý, Nghệ sĩ nhân dân được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 50% từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027 và tăng lên 60% từ ngày 1/7/2027. Nghệ sĩ ưu tú được hưởng mức 40% trong giai đoạn đầu và tăng lên 50% sau ngày 1/7/2027.

Đối với viên chức, người lao động hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp ưu đãi nghề được cộng thêm 5 điểm phần trăm so với mức tương ứng nhưng không vượt quá 60%.

Bên cạnh phụ cấp ưu đãi nghề, Nghị định cũng quy định chế độ bồi dưỡng luyện tập và bồi dưỡng biểu diễn theo số buổi thực tế.

Trong giai đoạn từ 1/7/2026 đến 30/6/2027, mức bồi dưỡng luyện tập dao động từ 3% đến 7% mức lương cơ sở cho mỗi buổi, tùy theo vị trí và vai trò của nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật viên và nhân viên phục vụ. Từ 1/7/2027, mức bồi dưỡng được nâng lên từ 5% đến 15% mức lương cơ sở mỗi buổi.

Đối với chế độ bồi dưỡng biểu diễn, từ 1/7/2026 đến 30/6/2027, mức chi từ 7% đến 18% mức lương cơ sở cho mỗi buổi sơ duyệt, tổng duyệt hoặc biểu diễn chính thức. Từ 1/7/2027, mức bồi dưỡng tăng lên từ 15% đến 30% mức lương cơ sở cho mỗi buổi, tùy theo vị trí, vai trò của người tham gia biểu diễn.

Nghị định cũng quy định trường hợp một người đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí trong quá trình luyện tập hoặc biểu diễn thì chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất tương ứng với vai trò thực hiện. Phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền, cùng kỳ lương hoặc theo số buổi thực tế và không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.