Thứ Bảy, 15:28, 29/08/2026
Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa
VOV.VN - Sáng 29/8, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hoá), xã Đoài Phương, Hà Nội, chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội” đã chính thức khai mạc. Chợ phiên kéo dài đến hết ngày 2/9, là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” dành cho người dân và du khách.
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