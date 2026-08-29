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Thứ Bảy, 15:28, 29/08/2026

Rộn ràng chợ phiên “Cao nguyên mở hội” chào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa

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VOV.VN - Sáng 29/8, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hoá), xã Đoài Phương, Hà Nội, chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội” đã chính thức khai mạc. Chợ phiên kéo dài đến hết ngày 2/9, là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” dành cho người dân và du khách.
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Chợ phiên vùng cao “Cao nguyên mở hội” tại Làng Văn hóa với không gian mua sắm và trải nghiệm làng nghề đậm sắc màu các dân tộc vùng cao phía bắc.
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Tại các gian hàng, sản vật đặc trưng vùng miền được bày bán phong phú như nông sản tươi, khô, bánh truyền thống, miến, gia vị núi rừng cho đến thảo mộc, tinh dầu, thuốc Nam, trà xạ đen, cà gai leo…
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Các sản phẩm được giới thiệu trực tiếp bởi chính người dân tộc địa phương.
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Bên cạnh mua sắm, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống cũng thu hút sự quan tâm của du khách ở nhiều lứa tuổi.
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Du khách có cơ hội tự tay tìm hiểu quy trình làm giấy bản, làm nón đan từ nan tre...
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...học cách làm hương độc đáo của đồng bào Nùng đến từ Cao Bằng, làm các món ăn dân gian do các nghệ nhân hướng dẫn.
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Tại các gian hàng, du khách không chỉ mua sắm mà còn lắng nghe những câu chuyện văn hóa, tri thức dân gian gắn liền với từng sản phẩm hàng hóa.
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Hương vị ẩm thực núi rừng và âm nhạc dân gian rực rỡ luôn là điểm dừng chân hấp dẫn với thực khách khi mang tới trọn vẹn hương vị độc đáo của miền Tây Bắc.
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Không khí phiên chợ càng thêm rộn ràng nhờ chuỗi chương trình dân ca, dân vũ diễn ra xuyên suốt thời gian chợ phiên.
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Du khách được chìm đắm trong các điệu múa rực rỡ sắc màu của dân tộc Thái, Xinh Mun như: Hoàng hôn bên suối, Mời rượu ngày xuân, Sắc Piêu bên ghế mây. Lắng nghe những giai điệu nồng nàn: Sơn La – Mảnh đất tình yêu, Về Tây Bắc cùng em.
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Thưởng thức độc tấu nhạc cụ dân tộc: Giai điệu bản mường và điệu khắp Thái Ơn Đảng ơn Bác Hồ.
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Màn biểu diễn múa Sư tử mèo đầy náo nhiệt cũng là điểm sáng mang lại niềm vui đặc biệt cho các gia đình và du khách.
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Chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa luôn giữ sức hút lớn bởi đây là cơ hội vàng để các gia đình, nhóm bạn cùng đoàn thể về “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam để giao lưu và khám phá văn hóa.
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Hoạt động trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống cũng được thực hiện ngay tại chính những gian hàng giới thiệu sản phẩm của đồng bào.
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Giới thiệu trang phục truyền thống.
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Không gian triển lãm ảnh về đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào vùng cao.
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Rất đông người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại chợ phiên vùng cao “Cao nguyên mở hội” trong ngày khai mạc.
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Đáng chú ý, trong đúng ngày Quốc khánh 2/9/2026, Làng Văn hóa sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí đón nhân dân và du khách đến tham quan, hòa mình vào không khí Tết Độc lập tưng bừng.
CTV P.Sỹ - Thư Vũ/VOV.VN
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