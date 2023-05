15 năm khuấy đảo màn ảnh rộng của loạt phim robot "Transformers"

Thương hiệu "Transformers" bắt nguồn từ những năm 1980 là sự kết hợp giữa công ty đồ chơi Mỹ Hasbro và công ty đồ chơi Nhật Bản Takara Tomy. Đội ngũ chính trong "Transformers" là nhóm anh hùng Autobots và phản diện Decepticons – hai phe robot ngoài hành tinh có thể biến thành các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như xe cộ và động vật. Transformers nhanh chóng phát triển thành nhượng quyền thương mại bao gồm đồ chơi, hoạt hình, truyện tranh, trò chơi điện tử và phim ảnh.

Tính đến năm 2011, thương hiệu này đã tạo ra doanh thu hơn 2.000 tỷ Yên (25 tỷ USD), khiến đây trở thành một trong những thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Những thế hệ trẻ em thập niên 80 lớn lên với đồ chơi "Transformers" tiếp tục trở thành khách hàng của phim ảnh, trò chơi điện tử và con cái họ được lan tỏa niềm yêu thích với câu chuyện của những robot biến hình.

Khởi đầu với "Transformers" (2007)

Trước "Transformers", Michael Bay đã có trong tay những Armageddon hay Pearl Harbor nhưng phải đến thương hiệu phim robot, tên tuổi của nhà làm phim này mới thực sự gắn liền với dòng phim cháy nổ. Tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu của loạt phim người đóng và giới thiệu "Transformers" với một thế hệ fan mới. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ được nhìn thấy những con robot trở nên sống động nhờ CGI, và là thời điểm quyết định cho sự phát triển và thành công của nhượng quyền thương mại.

Bom tấn năm 2007 là một thành công lớn về mặt thương mại, thu về hơn 700 triệu USD trên toàn thế giới. Tác phẩm mở ra chuỗi thắng lợi phòng vé cho nhượng quyền thương mại và mở ra cơ hội cho các phần hậu truyện. Câu chuyện trong phim rất đơn giản: đó là cuộc chiến giữa các Autobots và Decepticons, những pha biến hình mượt mà giữa phương tiện với robot là yếu tố chính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, thiết lập tính liên tục và đồng điệu cho toàn bộ loạt phim. "Transformers" giới thiệu các nhân vật chủ chốt của toàn truyện, điển hình là Optimus Prime và Bumblebee.

"Transformers: Revenge of the Fallen" (2009)

Phần tiếp theo của "Transformers" tiếp tục là một thành công phòng vé khi càn quét các rạp chiếu đem về doanh thu toàn cầu 836 triệu USD khiến nó trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ tư trong năm 2009. Revenge of the Fallen được đề cử Hòa âm xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 82.

Bộ phim lấy bối cảnh Autobots và các đồng minh con người của họ đối mặt với thách thức lớn nhất: sự trở lại của Decepticons cùng thủ lĩnh mới “Fallen”. Tác phẩm giới thiệu đến các nhân vật Transformers mới như Jetfire và Soundwave, đồng thời phát triển các nhân vật hiện có như Optimus Prime và Bumblebee. Người hâm mộ yêu thích chủ đề thần thoại và đánh giá cao việc khám phá thêm về lịch sử của "Transformers". Bộ phim cũng giúp thiết lập phong cách hình ảnh của nhượng quyền thương mại, với CGI và các hiệu ứng đặc biệt thậm chí còn ấn tượng hơn so với phần trước.

"Transformers: Dark of the Moon" (2011)

Một lần nữa Sam Witwicky (Shia LaBeouf) lại mắc kẹt trong cuộc chiến giữa hai phe robot. Lần này, những anh hùng phải đối phó với người tiền nhiệm của Optimus Prime là Sentinel Prime – một Autobot phản bội theo phe của Decepticons cùng sứ mệnh nô dịch loài người.

Trong "Dark of the Moon", phong cách kể chuyện và phát triển nhân vật đều được cải thiện. Ngoài ra, tác phẩm còn được khen ngợi về mặt kỹ thuật khi nâng tầm hình ảnh cho một bom tấn Hollywood, sử dụng các hiệu ứng đặc biệt cho 3D. Với 1,124 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, "Dark of the Moon" trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 32 mọi thời đại và là phim Transformers doanh thu cao nhất cả loạt.

"Transformers: Age of Extinction" (2014)

Phần phim thứ 4 trong loạt đem tới các nhân vật mới: Cade Yeager (Mark Wahlberg) và con gái Tessa (Nicola Peltz) khi họ tiếp xúc với các Autobots và Decepticons. Bộ phim diễn ra năm năm sau các sự kiện của phần phim trước, khi con người chống lại và săn lùng Autobots. "Transformers: Age of Extinction" đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho các robot biến hình. Bộ phim giới thiệu đến dàn nhân vật người mới, một cốt truyện khác và một các robot lạ lẫm, bao gồm cả “khủng long” Dinobots được fan rất yêu thích. Phim gặt hái thành công rực rỡ về mặt thương mại, thu về hơn 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới.

"Transformers: The Last Knight" (2017) và "Bumblebee" (2018)

"Transformers: The Last Knight" khám phá lịch sử lâu đời của Transformers trên Trái đất, với sự hồi tưởng về Thời kỳ Đen tối và vai trò của Merlin trong việc khám phá công nghệ ngoài hành tinh. Tác phẩm cũng giới thiệu một phản diện mới, Quintessa, kẻ muốn viết lại vũ trụ và định hình lại nó theo ý mình.

Trong khi "The Last Knight" mở rộng lịch sử và thần thoại của vũ trụ Transformers, "Bumblebee" là phim riêng về nhân vật rất được yêu thích của loạt. Lấy bối cảnh cuối thập niên 80, tác phẩm là luồng gió mới rất cần thiết mang đến một góc nhìn mới mẻ về nhượng quyền thương mại. Bộ phim tập trung nhiều hơn vào các nhân vật con người, các mối quan hệ và đấu tranh tình cảm của họ khác khác với quy mô cháy nổ và phong cách hành động gay cấn của những phần trước.

"Transformers: Rise of the Beasts" (2023)

Trailer đầu tiên của "Transformers: Rise of the Beasts" nhận được tới hơn 238 triệu lượt xem trực tuyến trong vòng 24 giờ đầu tiên, một con số vô cùng ấn tượng của bộ một phim điện ảnh. Đối với fan của "Transformers", bộ phim này đang vô cùng được chờ đợi khi mang đến câu chuyện mới mẻ về những quái thú dựa trên dòng truyện Beast Wars. Tác phẩm hứa hẹn đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu đầy hoài cổ và phấn khích vòng quanh thế giới thập niên 90 với các Autobots. Đồng thời, giới thiệu một phe Transformers hoàn toàn mới - the Maximals - tham gia với tư cách là đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ trái đất. Cùng với đó là mối đe dọa từ kẻ nuốt chửng hành tinh Unicron.

Phim do đạo diễn của Creed II - Steven Caple Jr. chịu trách nhiệm, với Michael Bay ở vị trí nhà sản xuất./.