2 phim Hàn đang khiến khán giả “cày xuyên đêm” trong tháng 3

“Luật sư bóng ma”

Lên sóng vào ngày 13 vừa qua, “Luật sư bóng ma” (Phantom Lawyer) hiện đang là “ông vua rating” phim cuối tuần của đài SBS. Ngay trong tập 2, tỷ suất người xem của mini-series này đã đạt mức 8,7% trên toàn Hàn Quốc, 9,2% ở khu vực Seoul, vượt qua các phim cùng khung giờ.

Nguyên nhân chính tạo nên sức hút của series này đến từ ý tưởng kết hợp giữa nội dung pháp lý và yếu tố siêu nhiên. Thay cho những phiên tòa khô khan, khán giả được chứng kiến những cuộc đối thoại với các thế lực tâm linh, nơi sự thật được phơi bày từ lời kể của những linh hồn.

“Luật sư bóng ma” xoay quanh Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok), một luật sư trẻ tình cờ mở văn phòng luật trong căn nhà từng thuộc về thầy pháp. Từ đó, anh bắt đầu bị “vong nhập” và có khả năng nhìn thấy họ. Các hồn ma mang theo nỗi oan khuất chưa được giải tỏa này dần trở thành những thân chủ đặc biệt của Yi Rang.

Đồng hành cùng anh là Han Na Hyeon (Esom), một nữ luật sư lạnh lùng, tham vọng, luôn đặt chiến thắng lên hàng đầu. Sự đối lập này tạo nên những tình huống oái oăm khi cả hai cùng nhau giải quyết các vụ án kỳ lạ liên quan đến cả người sống lẫn người chết.

Với kịch bản vừa mang màu sắc tâm linh bí ẩn vừa gợi mở những câu chuyện nhân văn về công bằng và lòng trắc ẩn, series được đánh giá là thử nghiệm táo bạo của phim truyền hình Hàn Quốc. Thành tích rating mở màn đầy khả quan cho thấy sức hút mạnh mẽ, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất tháng 3 năm nay.

“Cực hạn”

Khác với “Luật sư bóng ma”, phim “Cực hạn” (Climax) đưa khán giả vào một thế giới ngầm đầy tham vọng và mưu mô của giới quyền lực.

Nhân vật chính của phim là Bang Tae Seob (Ju Ji Hoon), một công tố viên nghèo khó nhưng đầy tham vọng. Vợ anh là Choo Sang Ah (Ha Ji Won), từng là minh tinh nổi tiếng nhưng sự nghiệp tụt dốc sau bê bối trốn thuế. Cả hai bước chân vào cuộc chơi sinh tồn với mục tiêu và toan tính riêng, vừa là đồng minh nhưng cũng vừa là đối thủ.

Sức hút của “Cực hạn” nằm ở bầu không khí chính trị - sinh tồn đậm chất “noir”, nơi pháp luật, kinh doanh và ngành giải trí đan xen thành một cấu trúc quyền lực đa tầng. Ngay trong tập đầu, bộ phim đã cho thấy khuynh hướng melodrama thriller đậm nét, khi từng nhân vật dần “lật mặt” sau vẻ ngoài tưởng như đã rõ ràng.

Không chỉ có những cảnh đấu trí gay cấn, các phân đoạn táo bạo như nụ hôn nồng cháy của đôi vợ chồng Tae Seob - Sang Ah trong tập 1 cũng tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Bên cạnh đó, diễn xuất và ngoại hình của hai diễn viên chính được đánh giá là điểm sáng lớn.

Ju Ji Hoon giữ phong độ với hình ảnh nam tính, lịch lãm; trong khi Ha Ji Won chinh phục người xem bằng nét đẹp tự nhiên và lối diễn đầy chiều sâu. Cả hai tạo nên sức hút đặc biệt, làm nổi bật mối quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu, đồng thời nâng tầm kịch tính cho toàn bộ câu chuyện.

Sức hút từ dàn diễn viên thực lực và nội dung gai góc cho thấy bộ phim sở hữu tiềm năng lớn để trở thành hot series đáng chờ đợi mỗi tuần. “Cực hạn” không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí căng thẳng mà còn phản ánh những góc tối của quyền lực và khát vọng con người trong xã hội hiện đại.

“Luật sư bóng ma” và “Cực hạn” hiện đang chiếu trên FPT Play, song song với Hàn Quốc.