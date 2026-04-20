中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba cảnh hôn của cặp đôi phụ "Vì mẹ anh phán chia tay" khiến mạng xã hội dậy sóng

Thứ Hai, 11:13, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba cảnh hôn với ba sắc thái khác nhau của cặp đôi phụ Phan Minh – Hoàn Mỹ trong "Vì mẹ anh phán chia tay" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận, góp phần khiến mạng xã hội “dậy sóng” giữa loạt diễn biến kịch tính của phim.

Giữ vững sức nóng trên đường đua phim Việt, "Vì mẹ anh phán chia tay" tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đạt hơn 800 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video. Phim đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng chủ đề phim ảnh được thảo luận và tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội theo thống kê từ SocialTrend (YouNet Media).

Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng

Không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, tác phẩm còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động ngoài lề. Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trong tiết mục "Kim phút kim giờ" tại đêm Anh trai “say hi” concert day 9 - Reply 2024 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ở diễn biến mới nhất, tập 11-12 đẩy cao kịch tính khi các cặp đôi vừa xác nhận tình cảm đã lập tức bị gia đình chia cắt. Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) thẳng thắn từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Hoàn Mỹ (Thùy Anh), mong muốn sống cuộc đời của riêng mình và sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên Thanh Tâm (Tam Triều Dâng). Những lời nói như “đánh thức” Hoàn Mỹ, thôi thúc cô tìm lại Phan Minh (Trần Ngọc Vàng).

Tuy nhiên, việc thành đôi nhanh chóng vấp phải sự phản đối quyết liệt. Ám ảnh bởi bi kịch quá khứ, bà Mai (Hồng Ánh) tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của con trai. Lo sợ trước lời phán về “đại nạn”, Thanh Tâm đành đau lòng buông tay, nhưng Triệu Phú không chấp nhận bỏ cuộc.

Hai nhân vật gây chú ý khi có đến 3 cảnh hôn với nhiều sắc thái khác nhau.

Song song đó, bí mật thân thế của Hoàn Mỹ bị bại lộ khiến cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên) trở thành quân cờ trong tay ông Cường (Trung Lùn). Không cam tâm nhìn giấc mơ hào môn tan vỡ, cậu Sáu dùng chính tính mạng ép con gái hy sinh tình yêu, trở lại làm vị hôn thê của Triệu Phú. Cao trào được đẩy lên khi cậu Sáu cứa dao vào tay để nắm quyền kiểm soát, buộc con gái lựa chọn giữa hiếu và tình.

Chia sẻ về phân đoạn này, NSƯT Mỹ Duyên cho biết: “Đây là cảnh hay nhất của nhân vật cậu Sáu, lấy thiên chức làm mẹ để ép buộc con làm theo ý của mình. Con cái làm sao mà có thể chấp nhận vì mình mà mẹ chết nên sẽ chọn hy sinh tình yêu”.

Đối với Thùy Anh, đây là thử thách tâm lý nặng nề: “Không chỉ Hoàn Mỹ mà ai đối diện với tình huống đều sẽ rất sốc và cảm thấy tội lỗi. Tôi suy nghĩ đến đau đầu vì cần phải chuyển biến nhiều cảm xúc chỉ trong một, hai giây - hoảng hốt, lo sợ rồi hối lỗi”.

Trong khi đó, Phan Minh do Trần Ngọc Vàng thủ vai cũng đối mặt với sự chỉ trích gay gắt và “tác động vật lý” từ cha. Nam diễn viên tiết lộ: “Tôi xin cứ tát thật đi nhưng anh từ chối, lỡ tát không được nhiều lần thì mặt cũng sẽ sưng”.

Cân bằng với mạch phim căng thẳng, tập 11-12 vẫn đan xen nhiều khoảnh khắc lãng mạn, đặc biệt là tuyến tình cảm của cặp đôi phụ Phan Minh – Hoàn Mỹ. Hai nhân vật gây chú ý khi có đến 3 cảnh hôn với nhiều sắc thái khác nhau.

Thùy Anh chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi đóng cảnh hôn ít lắm, chỉ ‘chụt’ nhẹ thôi. Phim này tôi bị ngại, quay nhiều lắm, cảnh toàn - trung - cận rồi quay hỏng hoặc máy móc di chuyển lệch nữa”. Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm: “Không nhịn cười nổi, đâu đó khoảng 4-5 lần. Lần đầu tiên tôi bị xì mà không thể nín được. Đó là cảnh khó khăn nhất khi diễn cùng Phan Minh của Vàng”.

Nói về nụ hôn sâu tại sân bay, Trần Ngọc Vàng cho biết: “Thời gian gấp rút nên hôn cũng gấp rút, vô là hôn liền luôn. May mắn là cả hai đã có thời gian tương tác và hiểu nhau nên mọi thứ diễn ra dễ dàng”. Anh cũng nhấn mạnh: “Đối với tôi, những phân cảnh thân mật đều nhạy cảm nên tôi luôn chia sẻ và xin phép bạn diễn trước khi quay. Cả hai có sự đồng điệu thì mới quay được khoảnh khắc tình cảm”.

Sau mỗi lần hoàn thành cảnh chạm môi, nam diễn viên đều gửi lời cảm ơn và dành cho Thùy Anh một cái ôm trân trọng, hành động nhận được nhiều thiện cảm từ ê-kíp và người hâm mộ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: VieON 800 triệu view phim Việt Thùy Anh Trần Ngọc Vàng cảnh hôn hậu trường phim phim truyền hình SocialTrend Võ Điền Gia Huy Tam Triều Dâng phim giả tình thật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Sao Việt hôm nay 14/4: Uyển Ân, Tam Triều Dâng, Gigi Hương Giang là những cái tên được cư dân mạng gọi tên với những tin đồn hẹn hò liên tiếp với Võ Điền Gia Huy. Trong khi anh vừa phủ nhận yêu Uyển Ân, Tam Triều Dâng chốt hạ "không bận tâm" thì lại có tin đồn mới với Gigi Hương Giang.

VOV.VN - Không chỉ gây sốt với hơn 400 triệu lượt xem, "Vì mẹ anh phán chia tay" còn khiến khán giả chú ý bởi loạt chi tiết thân thiết ngoài đời của Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng. Từ những chia sẻ "rung cảm" đến cách gọi nhau đầy đặc biệt, cặp đôi liên tục bị đặt nghi vấn "phim giả tình thật".

VOV.VN - Phim ngôn tình tâm linh "Vì mẹ anh phán chia tay" đánh dấu màn kết hợp của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng. Tác phẩm khai thác câu chuyện tình yêu oan gia pha yếu tố hài hước, đồng thời lồng ghép niềm tin tâm linh như nút thắt kịch tính của chuyện đôi lứa.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc