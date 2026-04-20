Ba cảnh hôn của cặp đôi phụ "Vì mẹ anh phán chia tay" khiến mạng xã hội dậy sóng

Giữ vững sức nóng trên đường đua phim Việt, "Vì mẹ anh phán chia tay" tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đạt hơn 800 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video. Phim đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng chủ đề phim ảnh được thảo luận và tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội theo thống kê từ SocialTrend (YouNet Media).

Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng

Không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, tác phẩm còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động ngoài lề. Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trong tiết mục "Kim phút kim giờ" tại đêm Anh trai “say hi” concert day 9 - Reply 2024 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ở diễn biến mới nhất, tập 11-12 đẩy cao kịch tính khi các cặp đôi vừa xác nhận tình cảm đã lập tức bị gia đình chia cắt. Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) thẳng thắn từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Hoàn Mỹ (Thùy Anh), mong muốn sống cuộc đời của riêng mình và sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên Thanh Tâm (Tam Triều Dâng). Những lời nói như “đánh thức” Hoàn Mỹ, thôi thúc cô tìm lại Phan Minh (Trần Ngọc Vàng).

Tuy nhiên, việc thành đôi nhanh chóng vấp phải sự phản đối quyết liệt. Ám ảnh bởi bi kịch quá khứ, bà Mai (Hồng Ánh) tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của con trai. Lo sợ trước lời phán về “đại nạn”, Thanh Tâm đành đau lòng buông tay, nhưng Triệu Phú không chấp nhận bỏ cuộc.

Hai nhân vật gây chú ý khi có đến 3 cảnh hôn với nhiều sắc thái khác nhau.

Song song đó, bí mật thân thế của Hoàn Mỹ bị bại lộ khiến cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên) trở thành quân cờ trong tay ông Cường (Trung Lùn). Không cam tâm nhìn giấc mơ hào môn tan vỡ, cậu Sáu dùng chính tính mạng ép con gái hy sinh tình yêu, trở lại làm vị hôn thê của Triệu Phú. Cao trào được đẩy lên khi cậu Sáu cứa dao vào tay để nắm quyền kiểm soát, buộc con gái lựa chọn giữa hiếu và tình.

Chia sẻ về phân đoạn này, NSƯT Mỹ Duyên cho biết: “Đây là cảnh hay nhất của nhân vật cậu Sáu, lấy thiên chức làm mẹ để ép buộc con làm theo ý của mình. Con cái làm sao mà có thể chấp nhận vì mình mà mẹ chết nên sẽ chọn hy sinh tình yêu”.

Đối với Thùy Anh, đây là thử thách tâm lý nặng nề: “Không chỉ Hoàn Mỹ mà ai đối diện với tình huống đều sẽ rất sốc và cảm thấy tội lỗi. Tôi suy nghĩ đến đau đầu vì cần phải chuyển biến nhiều cảm xúc chỉ trong một, hai giây - hoảng hốt, lo sợ rồi hối lỗi”.

Trong khi đó, Phan Minh do Trần Ngọc Vàng thủ vai cũng đối mặt với sự chỉ trích gay gắt và “tác động vật lý” từ cha. Nam diễn viên tiết lộ: “Tôi xin cứ tát thật đi nhưng anh từ chối, lỡ tát không được nhiều lần thì mặt cũng sẽ sưng”.

Cân bằng với mạch phim căng thẳng, tập 11-12 vẫn đan xen nhiều khoảnh khắc lãng mạn, đặc biệt là tuyến tình cảm của cặp đôi phụ Phan Minh – Hoàn Mỹ. Hai nhân vật gây chú ý khi có đến 3 cảnh hôn với nhiều sắc thái khác nhau.

Thùy Anh chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi đóng cảnh hôn ít lắm, chỉ ‘chụt’ nhẹ thôi. Phim này tôi bị ngại, quay nhiều lắm, cảnh toàn - trung - cận rồi quay hỏng hoặc máy móc di chuyển lệch nữa”. Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm: “Không nhịn cười nổi, đâu đó khoảng 4-5 lần. Lần đầu tiên tôi bị xì mà không thể nín được. Đó là cảnh khó khăn nhất khi diễn cùng Phan Minh của Vàng”.

Nói về nụ hôn sâu tại sân bay, Trần Ngọc Vàng cho biết: “Thời gian gấp rút nên hôn cũng gấp rút, vô là hôn liền luôn. May mắn là cả hai đã có thời gian tương tác và hiểu nhau nên mọi thứ diễn ra dễ dàng”. Anh cũng nhấn mạnh: “Đối với tôi, những phân cảnh thân mật đều nhạy cảm nên tôi luôn chia sẻ và xin phép bạn diễn trước khi quay. Cả hai có sự đồng điệu thì mới quay được khoảnh khắc tình cảm”.

Sau mỗi lần hoàn thành cảnh chạm môi, nam diễn viên đều gửi lời cảm ơn và dành cho Thùy Anh một cái ôm trân trọng, hành động nhận được nhiều thiện cảm từ ê-kíp và người hâm mộ.