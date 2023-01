Chỉ 2 bộ phim vượt doanh thu tỷ đô trong năm 2022

Không có gì đáng ngạc nhiên, phần lớn các bộ phim trong Top 10 là phần tiếp theo của các phim bom tấn, những bộ phim đã trở thành sự đánh cược an toàn cho các hãng phim và rạp chiếu phim đang tìm cách kiếm càng nhiều tiền càng tốt để phục hồi sau mối đe dọa hiện hữu mà đại dịch Covid-19 gây ra cho thế giới.

“Top Gun: Maverick” – 1,489 tỷ USD

Phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển năm 1986 của Tony Scott đã được giới phê bình đánh giá cao.

Thành công của bộ phim có thể phân tích từ các yếu tố: thực tế, Tom Cruise là diễn viên hạng A của Hollywood và vẫn là “ông hoàng phòng vé”; Khán giả vẫn mong được thấy nhân vật yêu mến của họ trên màn ảnh một lần nữa; hoặc đơn giản là vì khán giả khao khát một bộ phim hành động đích thực và được làm công phu.

Bất kể bạn cho rằng thành công phòng vé khổng lồ của “Top Gun: Maverick” là gì, bộ phim đã gây được tiếng vang với khán giả cũng như các nhà phê bình. Phim thậm chí còn vượt qua “Mission: Impossible – Fallout” (2018) để trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Tom Cruise tại phòng vé toàn cầu.

Mặc dù nó không hoàn hảo theo bất kỳ cách nào, nhưng những pha nguy hiểm trên không ấn tượng và màn cuối cùng của bộ phim - đặc biệt là những pha không chiến căng thẳng là một trong những giây phút hồi hộp nhất mà khán giả có thể xem trong rạp chiếu phim năm qua.

“Jurassic World: Dominion” - 1,003 tỷ USD

Thương hiệu “Công viên kỷ Jura” trở thành thương hiệu phim thứ 10 thu về 6 tỷ USD với việc phát hành “Jurassic World Dominion”. Và “Jurassic World Dominion” cũng đã trở thành bộ phim thứ 50 thu về 1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Ra rạp vào đầu tháng 6/2022, “Jurassic World: Dominion” là bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong năm 2022 (145 triệu USD), chỉ thấp hơn “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (187 triệu USD). Trong thời đại dịch, chỉ có ba bộ phim – bao gồm “Spider-Man: No Way Home” (2021), “Top Gun: Maverick” và “Jurassic World: Dominion” - đạt mốc doanh thu tỷ đô trong thời đại dịch. So với hai bộ phim kể trên, phần phim cuối cùng trong nhượng quyền thương mại về kỷ Jura có lợi thế hơn hẳn khi được chiếu tại Trung Quốc, góp doanh thu 158 triệu USD.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - 955,8 triệu USD

Mở màn với con số 185 triệu USD, cuộc phiêu lưu mới của Stephen Strange/Doctor Strange đánh dấu doanh thu nội địa cao thứ 11 mọi thời đại và có doanh thu mở màn lớn nhất năm 2022. Đây đồng thời là phim mở màn lớn thứ hai trong kỷ nguyên Covid-19, sau “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Giới phê bình đánh giá “Doctor Strange 2” hưởng lợi từ thành công của “Spider-Man: No Way Home”. Câu chuyện phim diễn ra sau các sự kiện trong bom tấn về siêu anh hùng Người Nhện. Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ khán giả và giới chuyên môn, đạt điểm đánh giá tích cực tới 74% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Nhiều ý kiến khen ngợi tính giải trí của bộ phim và dàn diễn viên khách mời đông đảo.

“Minions: The Rise of Gru” - 939,4 triệu USD

“Minions: The Rise of Gru” đã chứng minh sức hút hấp dẫn của dòng phim hoạt hình, hay không hề kém cạnh so với các bom tấn hành động, siêu anh hùng khác. Phần tiền truyện “Despicable Me” khuynh đảo phòng vé trong dịp Quốc khánh Mỹ khi nhanh chóng cán mốc 202 triệu USD chỉ trong tuần đầu công chiếu. Qua đó, trở thành tác phẩm có doanh thu nội địa mở màn cao nhất do Universal sản xuất.

“Avatar: The Way of Water” - 889 triệu USD

Tính đến hết năm 2022, phần phim tiếp theo của đạo diễn James Cameron đứng ở vị trí thứ năm, với doanh thu bán vé toàn cầu kể từ khi phát hành ngày 16/12 là 889 triệu USD.

“Avatar: The Way of Water” có doanh thu mở màn toàn cầu cao thứ 11 mọi thời đại khi thu về 441,7 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Ngoài ra, với việc phát hành “The Way of Water”, Disney đã dẫn đầu các hãng phim về tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới và vượt mốc 4 tỷ USD trong năm thứ 8. Các ước tính cho rằng doanh thu bộ phim đang trên đà tăng gấp đôi con số này trong những tháng tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của “Avatar: The Way Of Water” đạt 1,38 tỷ USD và là bộ phim đầu tiên cán mốc tỷ đô trong năm 2023.

“Black Panther: Wakanda Forever” -790 triệu USD

“Black Panther: Wakanda Forever” - phần phim tiếp theo về nhân vật Black Panther của Marvel Studios do Ryan Coogler làm đạo diễn kiêm biên kịch chính đã đạt doanh thu phòng vé gần 800 triệu USD trong năm 2022.

Được đạo diễn bởi Ryan Coogler, người cũng chỉ đạo phần phim đầu tiên, "Wakanda Forever" khám phá nỗi đau và xáo trộn gia đình sau cái chết của Vua T'Challa. Việc sản xuất bộ phim bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự ra đi của ngôi sao Chadwick Boseman vì bệnh ung thư vào năm 2020, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật trong 4 năm.

“The Batman” - 770,8 triệu USD

“The Batman” ra mắt khi thời điểm dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu lắng xuống ở một số quốc gia và còn không được chiếu tại nhiều nước, trong đó có Nga. Thế nên, con số 770,8 triệu USD vừa có nhiều tiếc nuối nhưng cũng đã cho thấy nỗ lực thay đổi của Warner Bros.

“The Batman" dài gần 3 tiếng đồng hồ và là một bộ phim hành động có diễn biến chậm, nhưng điều đó không ngăn được những người hâm mộ truyện tranh ra rạp đón xem. Đây có thể là cột mốc quan trọng cuối cùng mà bộ phim này đạt được. Cho dù đó là chiến dịch tiếp thị cực kỳ tốt hay bộ phim mở màn toàn cầu trị giá 258 triệu USD thì "The Batman" sẽ trở thành một trong những bộ phim truyện tranh thành công nhất mọi thời đại. Phim có sự tham gia của Robert Pattinson, Paul Dano, Zoë Kravitz, Jeffery Wright, Colin Farrell và John Turturro.

“Thor: Love And Thunder” - 761 triệu USD

“Thor: Love and Thunder” nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi các nhà phê bình khen ngợi sự hài hước, nhẹ nhàng và diễn xuất của dàn diễn viên chính, nhưng lại tỏ ý không hài lòng với cốt truyện thiếu nhất quán và sự hài hước của nó - những lý do khiến bộ phim bị đánh giá thấp hơn “Thor: Ragnarok”. “Thor: Love and Thunder” không gây thất vọng về doanh thu phòng vé, nhưng thành tích của phim như những bộ phim MCU trước đó và sự sụt giảm này đã tiếp nối xu hướng tồi tệ của những bộ phim thuộc giai đoạn 4.

“The Battle At Lake Changjin II” - 626,5 triệu USD

Bộ phim là phần tiếp theo của “The Battle at Lake Changjin” năm 2021 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phim được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán và thu về 626,5 triệu USD ở Trung Quốc, khiến bộ phim chỉ với lượng tiêu thụ nội địa đó trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ chín trong năm 2022.

“Moon Man” - 460,2 triệu USD

Một bộ phim Trung Quốc khác lọt vào Top 10, lần này là một bộ phim hài khoa học viễn tưởng kể câu chuyện về Duguyue, sau khi bất ngờ bị bỏ lại trên mặt trăng, trở thành người cuối cùng tồn tại khi một tiểu hành tinh phá hủy trái đất.

Theo ước tính từ trang dự đoán doanh thu phòng vé Gower Street, doanh thu phòng vé toàn cầu sẽ đạt 29 tỷ USD vào năm 2023, tăng 12% so với năm 2022 (ước tính doanh thu phòng vé toàn cầu là 25,8 tỷ USD); mức tăng 12% vào năm 2023 sẽ nhỏ hơn mức tăng 21% hàng năm của năm 2022.

Nếu dự báo được giữ nguyên, điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp điện ảnh sẽ cần đợi đến ít nhất là năm 2024 để chứng kiến ​​sự phục hồi của phòng vé toàn cầu thời điểm trước đại dịch./.