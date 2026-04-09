Chuỗi phim tài liệu mở ra những góc nhìn ít thấy về xã hội Việt Nam

Được khởi xướng từ năm 2021,“Voices for Tomorrow” hướng đến việc tạo điều kiện cho các nhà làm phim tài liệu độc lập tiếp cận các vấn đề xã hội thông qua những câu chuyện thực tế. Ở giai đoạn 2025 - 2027, cách thực hiện có sự điều chỉnh khi các ê-kíp chủ động lựa chọn hướng tiếp cận và đối tượng khai thác ngay từ đầu. Một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cũng được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản xuất.

Theo ông Oliver Brandt, Giám đốc Viện Goethe Hà Nội, năm nay, ba dự án phim tài liệu được lựa chọn với ba hướng tiếp cận khác nhau, ghi lại những câu chuyện đời sống từ cộng đồng, qua đó phản ánh những góc nhìn ít được chú ý trong đời sống thường nhật. Ban tổ chức cho biết đã có tổng cộng 20 hồ sơ dự án gửi về với nhiều đề tài thú vị. Trải qua các vòng tuyển chọn, trình bày và phỏng vấn, ban cố vấn đã rút gọn xuống 3 dự án nổi bật nhất.

“Đầm phá Tam Giang” của Phan Thị Huỳnh Nhi và Đào Hoàng Duy ghi lại câu chuyện của người dân vùng đầm phá trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn trước tác động của biến đổi khí hậu. Bộ phim tập trung vào mối liên hệ giữa sinh kế và môi trường trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Trong khi đó, “Sống độc lập” của Nguyễn Hồ Bảo Nghi và Nguyễn Ánh theo chân một người đàn ông mắc chứng bại não đang chật vật mưu sinh trong đô thị chưa thực sự thân thiện với người khuyết tật. Bộ phim không chỉ phản ánh khó khăn mà còn khắc họa nghị lực sống và hành trình khẳng định quyền tự chủ của cá nhân.

“Lội nhớt/Hanoi is Drenching” của Nông Nhật Quang và Hoàng Thảo khai thác đời sống của cộng đồng queer trong không gian club ngầm tại Hà Nội. Thông qua nhân vật Nicole – một “búp bê không đầu” mang tính biểu tượng, bộ phim lần theo ký ức và lịch sử truyền miệng của cộng đồng, trong bối cảnh những không gian quen thuộc đang đứng trước nguy cơ biến mất. Bộ phim ghi nhận những thay đổi của các không gian văn hóa này, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển của một bộ phận giới trẻ trong bối cảnh đô thị hóa.

Các dự án được lựa chọn thông qua hội đồng cố vấn gồm đạo diễn Hà Lệ Diễm, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Hồng Quân - đại diện cho nhiều góc nhìn trong thực hành phim tài liệu đương đại. Quá trình phát triển dự án kéo dài từ giai đoạn xây dựng ý tưởng đến sản xuất, với sự theo sát của các cố vấn chuyên môn.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm, từng gây chú ý với “Những đứa trẻ trong sương” – tác phẩm đạt giải tại IDFA và lọt shortlist Oscar 2023, đồng thời tham gia cố vấn cho nhiều dự án phim trẻ tại Việt Nam cho biết, một trong những yếu tố quan trọng của phim tài liệu không chỉ nằm ở câu chuyện, mà còn ở mối quan hệ giữa người làm phim và nhân vật. Cô cho rằng trong nhiều trường hợp, sự gắn bó giữa ê-kíp và nhân vật vượt ra ngoài khuôn khổ công việc, trở thành mối quan hệ mang tính cá nhân, có sự tin tưởng và đồng cảm.

Qua quá trình theo dõi các dự án, Hà Lệ Diễm nhận thấy các nhóm làm phim đều xây dựng được sự kết nối tích cực với nhân vật. Sự gần gũi này giúp quá trình ghi hình trở nên tự nhiên hơn, đồng thời tạo điều kiện để nhân vật cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình.

Nữ đạo diễn cũng cho biết, yếu tố con người là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn dự án. Các đề tài được lựa chọn đều mang tính nhân văn, phản ánh đời sống và những khía cạnh văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Những câu chuyện này không chỉ có giá trị trong nước mà còn có khả năng tạo sự đồng cảm với khán giả quốc tế.

Ba dự án được đánh giá có tiềm năng phát triển trong thời gian tới, với khả năng tiếp cận các liên hoan phim hoặc nền tảng trình chiếu quốc tế.