Cục Điện ảnh nói gì về việc kiểm soát phim ngắn AI trên mạng?

Thời gian qua, phim ngắn trên các nền tảng số ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trước thực tế này, ngày 25/9, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các nền tảng, ứng dụng, kho ứng dụng và các đơn vị liên quan rà soát hoạt động cung cấp phim, “phim ngắn” trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn những trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục và yêu cầu về phân loại phim theo quy định.

Trong bối cảnh đó, tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 9/10, ông Đặng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đã trả lời về công tác quản lý phim ngắn, phim sử dụng công nghệ AI và hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo ông Đặng Quốc Việt, Luật Điện ảnh năm 2022 đã quy định rõ khái niệm phim, chủ thể có quyền phổ biến phim trên không gian mạng và nghĩa vụ của các chủ thể này. Ông Việt cho rằng, không phải tất cả những nội dung liên quan đến hình ảnh động đều thuộc lĩnh vực điện ảnh và đều thuộc phạm vi quản lý của lĩnh vực điện ảnh. Ông nhấn mạnh, với các tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên không gian mạng, các chủ thể vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về điện ảnh.

Đề cập trực tiếp đến phim ngắn và phim sử dụng công nghệ AI, ông Đặng Quốc Việt cho rằng đây là xu hướng, loại hình đang phát triển.

“Phim ngắn, phim AI là một xu hướng, một loại hình đang phát triển. Chúng ta có thể thấy thời lượng của những sản phẩm này không dài. Tuy nhiên, dù ngắn hay dài, nếu thuộc phạm vi điều chỉnh thì vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật”, ông Việt nói.

Theo ông, các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng trong Luật Điện ảnh năm 2022 đã được xây dựng với tính dự báo, trong bối cảnh số lượng phim và việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất ngày càng gia tăng.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết thời gian qua, cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm tra không chỉ phim ngắn mà cả các tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên không gian mạng.

“Chúng tôi đã dành thời gian và nguồn lực cho công tác kiểm tra, đánh giá, đồng thời cũng đã có những biện pháp xử lý”, ông nói.

Theo ông Việt, một số nền tảng và một số phim phổ biến chưa đúng quy định, vi phạm các quy định của Luật Điện ảnh đã bị xử lý. Cơ quan quản lý cũng đã yêu cầu gỡ bỏ một số phim, đồng thời tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng. Một trong những khó khăn được ông Đặng Quốc Việt thừa nhận là số lượng phim, nội dung trên không gian mạng rất lớn, khiến việc phát hiện đầy đủ trong cùng một thời điểm không đơn giản.

“Về việc phát hiện, đương nhiên khi số lượng rất nhiều thì có những trường hợp chúng ta không thể phát hiện ngay và phát hiện hết trong cùng một thời điểm”, ông nói.

Ông Đặng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Ông cho rằng việc phát hiện một số lượng phim lớn chưa bao giờ là dễ dàng”. Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã góp phần ổn định hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Bên cạnh việc kiểm tra và xử lý vi phạm, Cục Điện ảnh cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Ông Việt cho biết, khi các quy định sửa đổi được ban hành, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều chỉnh các văn bản dưới luật, gồm nghị định và thông tư liên quan trực tiếp đến việc thẩm định, phân loại phim.

“Tinh thần là tạo điều kiện nhiều nhất cho doanh nghiệp, cho các tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, nhưng đồng thời các chủ thể cũng phải nghiêm túc thực hiện các quy định”, ông nói.

Đối với phim sử dụng công nghệ AI, ông Đặng Quốc Việt cho rằng công nghệ này có những lợi thế nhưng đồng thời có khả năng xuất hiện các nội dung “không như mong muốn”.

Theo ông, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và báo chí để nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới “tạo ra một môi trường lành mạnh, trong sạch, có sự điều tiết phù hợp để lĩnh vực này tiếp tục phát triển tốt hơn”.