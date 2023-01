Đánh bại Brad Pitt, nam diễn viên gốc Việt giành giải Quả cầu vàng

Sáng 11/1, Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 đã diễn ra tại California (Mỹ). Giải thưởng tôn vinh các diễn viên, nhà làm phim, tác phẩm nổi bật ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh trong năm 2022.

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy xuất sắc giành giải Quả cầu vàng.

Là một trong những hạng mục nhận được sự quan tâm, đường đua "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (mảng điện ảnh) quy tụ những tên tuổi lớn của Hollywood gồm Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Quan Kế Huy, Brad Pitt và Eddie Redmayne. Vượt qua các đối thủ "nặng ký", nam diễn viên gốc Việt, Quan Kế Huy đã trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá. Nam tài tử không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động khi nhận được giải thưởng Quả cầu vàng.

"Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ người đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Stephen Spielberg ở đây tối nay. Stephen cảm ơn ông", anh nói. Một trong những dự án đầu tiên tại Hollywood của Quan Kế Huy là vai trợ thủ nhí Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong "Indiana Jones and the Temple of Doom".

Vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once" của Quan Kế Huy đã gây ấn tượng với giới chuyên môn.

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Sài Gòn sau đó di cư đến Mỹ. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy đã vượt qua 6000 ứng viên nhí khác để giành được vai diễn trong "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984). Sau thành công rực rỡ của "Indiana Jones and Temple of Doom", Quan Kế Huy được mời đóng vai Richard "Data" Wang trong "The Goonies" (1985) - một trong những bộ phim dành cho thiếu nhi ăn khách bậc nhất thời bấy giờ.

Quan Kế Huy có xuất phát điểm đầy ấn tượng khi vừa bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, tuy nhiên anh không có nhiều cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh. Sau đó, nam diễn viên chuyển sang lĩnh vực sản xuất phim từ cuối thập niên 1990. Phải đến bộ phim "Everything Everywhere All at Once" cùng minh tinh Dương Tử Quỳnh., Quan Kế Huy đã có màn tái xuất gây được tiếng vang. Trải qua gần 4 thập kỉ thăng trầm cùng nghề diễn, Quan Kế Huy đã có được giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ//.