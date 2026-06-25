Đạo diễn Victor Vũ làm phim mới "Chiến bào" tái hiện hào khí khởi nghĩa Lam Sơn

Dự án được giới thiệu sáng nay (25/6) tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa), vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, năm 2028 sẽ đánh dấu 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa đã chấm dứt hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, mở ra một kỷ nguyên mới dưới triều Hậu Lê trong lịch sử Đại Việt.

Đạo diễn Victor Vũ giới thiệu dự án điện ảnh Chiến bào tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hóa

Lấy bối cảnh từ giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, Chiến bào kể về hành trình của Lê Lợi khi còn là chàng trai xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại tự do cho dân tộc. Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 vị hào kiệt ban đầu, ngọn lửa khởi nghĩa dần lan rộng, quy tụ sức mạnh của muôn dân, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.

Chia sẻ về dự án mới, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh luôn cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước những trang sử vẻ vang của dân tộc.

“Là một người làm phim, mỗi khi đứng trước lịch sử Việt Nam, tôi luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông chứa đựng biết bao chiến công, hy sinh và những con người kiệt xuất mà đôi khi tôi tự hỏi liệu điện ảnh có thể nào diễn tả được hết sự vĩ đại ấy hay không.

Khởi nghĩa Lam Sơn là một chương sử như vậy. Đó không chỉ là câu chuyện của những trận đánh mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về khát vọng tự do và ý chí không khuất phục của biết bao con người đã cùng nhau đi qua mười năm gian khổ để giành lại non sông. Một câu chuyện đầy cảm xúc, xứng đáng được kể lại cho thế hệ tiếp nối”, anh chia sẻ.

Nam đạo diễn cho biết thay vì chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ và e dè trước lịch sử, anh và ê-kíp mong muốn được kể lại câu chuyện về những con người đã làm nên một trong những giai đoạn hào hùng nhất của dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại.

“Vì vậy, thay vì chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ và e dè trước lịch sử, hôm nay chúng tôi mạnh dạn ngỏ lời với cha ông, với những vị anh hùng đã làm nên lịch sử ấy, xin được kính cẩn nhắc lại một câu chuyện đặc biệt về các ngài – những bậc anh hùng đã làm nên những trang sử vẻ vang của non sông đất nước bằng ngôn ngữ điện ảnh của thời đại hôm nay.

Chúng tôi hiểu rằng không bộ phim nào có thể bao quát hết sự vĩ đại của quá khứ, nhưng sẽ cố gắng bằng tất cả sự kính trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm của những người kể chuyện.

Nếu nhận được sự đồng cảm và chấp thuận từ lịch sử, từ quê hương Lam Sơn và từ khán giả Việt Nam, đó sẽ là động lực lớn nhất để chúng tôi bước tiếp trên hành trình thực hiện bộ phim Chiến bào”, Victor Vũ bày tỏ.

Đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án lần này là nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp - vợ của anh, đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira, Giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam, các biên kịch Tottochan và Kim Li Bắc, cùng cố vấn văn hóa lịch sử GS.TSKH Trần Ngọc Thêm.

Đạo diễn Victor Vũ và NSX Đinh Ngọc Diệp

Dịp này, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ góp phần lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc thông qua điện ảnh. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng dự án Chiến bào sẽ là một cú hích cho rất nhiều những dự án nữa để chúng ta phát huy công tác phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, trong đó có mảnh đất ‘địa linh nhân kiệt’ Lam Kinh này”.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ về phim Chiến bào

Theo ê-kíp sản xuất, dù mới ở những bước khởi đầu của quá trình phát triển, việc tiếp cận đề tài lịch sử về khởi nghĩa Lam Sơn là thử thách không nhỏ. Với tinh thần cầu thị và sự tôn trọng dành cho lịch sử, đoàn phim đang nỗ lực nghiên cứu, tham vấn các nhà chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện.

"Chiến bào" được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim về chiến thắng, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân và những con người bình thường đã làm nên những điều phi thường. Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2028.