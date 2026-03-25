Đình Tú - Ngọc Huyền đóng cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" trong "Ngược đường ngược nắng"

Thứ Tư, 17:20, 25/03/2026
VOV.VN - Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền đảm nhận hai vai chínhTrung và Mai – cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu trong phim "Ngược đường ngược nắng".

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, bộ phim truyền hình “Ngược đường ngược nắng” mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc về gia đình, tình yêu và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời. Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương, phim khắc họa hành trình của những người trẻ dám đi “ngược đường” định kiến để theo đuổi tình yêu và tương lai của nghề truyền thống.

“Ngược đường ngược nắng” xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn: Vân – người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã luôn sống theo nguyên tắc, và Mai – cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê. Với cô, xưởng hương của gia đình không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là truyền thống và niềm tự hào của cả dòng họ. Mai bắt đầu hành trình hồi sinh thương hiệu hương Tâm Phúc bằng những ý tưởng mới mẻ.

Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện – chủ xưởng tăm hương trong làng bất ngờ bùng phát. Những hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Trớ trêu thay, giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung – con trai duy nhất của ông Trực.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, “Ngược đường ngược nắng” còn là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại – nơi những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại. 

Họp báo ra mắt phim truyền hình "Ngược đường ngược nắng"

Một trong những điểm thú vị của “Ngược đường ngược nắng” là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Cặp vợ chồng trẻ được khán giả yêu mến và ủng hộ trong suốt thời gian qua Ngọc Huyền – Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Sự ăn ý tự nhiên của cả hai giúp mối tình từ “ghét thành yêu” của Trung và Mai trên màn ảnh trở nên thú vị, chân thật và giàu cảm xúc. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình.

Chia sẻ về cảm nhận khi đóng cặp cùng ông xã Đình Tú, Ngọc Huyền cho biết: "Tôi và chồng đã ở bên nhau hơn 3 năm, cũng đã qua giai đoạn mặn nồng, thay vào đó là sự thân quen, gần gũi hơn. Khi diễn những cảnh tình cảm với nhau, tôi lại thấy áp lực, lo lắng và ngại ngùng. Dù trước đây tôi từng diễn những cảnh tình cảm với các bạn diễn khác và thấy mọi thứ khá đơn giản nhưng khi diễn cùng chồng, cảm giác lại hoàn toàn khác".

Một bộ đôi khác quen thuộc hơn là NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn được đạo diễn Vũ Minh Trí "đo ni đóng giày" cho cặp vợ chồng Trực Diện, bố mẹ của Trung. Họ là cặp vợ chồng nhiều cá tính, thường xuyên xảy ra tranh cãi và cũng chính là trung tâm của những mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Vào vai cụ Chính - người mẹ chồng ghê gớm nhưng không bao giờ nặng lời của Diện là NSƯT Thanh Quý. NSƯT Thanh Bình đảm nhận vai ông Phúc – người cha hiền lành, tận tụy, cả đời gắn bó với nghề làm hương truyền thống. Diễn viên Minh Thu đảm nhận vai Vân - người nguyên tắc, gánh nhiều trách nhiệm sau khi mẹ qua đời. Song hành với hành trình của Vân là diễn viên Anh Đức trong vai Việt Hoàng – người đàn ông từng trải, chủ một quán cà phê trong xã. Đồng hành với tuyến nhân vật gia đình ông Phúc là diễn viên Tú Oanh trong vai bà Tính – em vợ của ông Phúc, nhân vật mang màu sắc hoạt náo, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa đời thường.

Sự kết hợp của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt trẻ đã tạo nên một hệ thống nhân vật đa chiều, giúp “Ngược đường ngược nắng” trở thành câu chuyện gần gũi với đời sống, nơi mỗi nhân vật đều mang theo những nỗi niềm, lựa chọn và hành trình riêng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

“Ngược đường ngược nắng” sẽ lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3/2026.

Mai Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Đình Tú tình tứ với bà xã Ngọc Huyền trong bộ ảnh cưới
Đình Tú tình tứ với bà xã Ngọc Huyền trong bộ ảnh cưới

VOV.VN - Đình Tú và Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới lãng mạn tại Đà Lạt. Lấy cảm hứng từ phong cách phim màu cổ điển, cặp đôi đã lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

B Trần và Ngọc Huyền bị chê nhạt nhẽo trong "Dịu dàng màu nắng"

VOV.VN - Trong những tập cuối, "Dịu dàng màu nắng" gây tranh luận về chuyện tình nhạt nhẽo của nhân vật Phong (B Trần) và Xuân (Ngọc Huyền), nhiều tình tiết bị đẩy nhanh, không hợp lý, diễn xuất của nhiều nhân vật chưa tự nhiên. 

2 mỹ nhân phim giờ vàng VTV cùng tên Ngọc Huyền: Sức hút từ nhan sắc đến diễn xuất

VOV.VN - Hai gương mặt nữ diễn viên trẻ được nhắc nhiều trong các bộ phim truyền hình gần đây là Nguyễn Ngọc Huyền và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền. Cả hai đều gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất tự nhiên.

