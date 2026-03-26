中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Đồng hồ đếm ngược” tập 15: Nhiệm vụ tiếp theo của Thành là mẹ ruột

Thứ Năm, 08:53, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 15 “Đồng hồ đếm ngược” phát sóng tối 26/3, hành trình truy tìm sự thật của Thành (Thanh Sơn) bước sang một hướng hoàn toàn mới khi anh nhận ra “nhiệm vụ” tiếp theo liên quan trực tiếp đến mẹ ruột.

Cùng Chiến (Bình An), Thành xem lại cuốn album lưu giữ những bức ảnh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ những chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên, anh phát hiện ra một quy luật đặc biệt: tất cả những người từng xuất hiện trong album đều lần lượt trở thành “nhiệm vụ” mà anh phải đối mặt sau này, từ Chi, thầy Thắng đến Chiến. Từ đó, Thành dần nhận ra người tiếp theo không ai khác chính là mẹ mình.

Dong ho dem nguoc tap 15 nhiem vu tiep theo cua thanh la me ruot hinh anh 1
Dong ho dem nguoc tap 15 nhiem vu tiep theo cua thanh la me ruot hinh anh 2

Nghi ngờ ngày càng lớn, Thành tìm cách hỏi mẹ (Linh Huệ) về quá khứ mà bà luôn né tránh. Trước sự gặng hỏi của con trai, bà Hòa thừa nhận từng mắc sai lầm khi còn trẻ – một sai lầm khiến bà day dứt suốt nhiều năm và không dám quay về đối diện. Bà cũng tiết lộ từng bị chính cha ruột “cấm cửa”, càng khiến câu chuyện quá khứ trở nên nặng nề và đầy uẩn khúc.

Ở một diễn biến khác, Thành nhờ Chi (Hoàng Hà) giúp phục chế bức ảnh cũ của mẹ đã bị xé đôi. Trong quá trình xử lý, Chi và Hà phát hiện chi tiết đáng chú ý: một phần bàn tay của người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh, dường như đã bị cố tình cắt bỏ. Từ đó, Chi đưa ra giả thiết đây có thể là cha của Thành và cho rằng nhiệm vụ lần này của anh liên quan đến việc tìm ra danh tính người đàn ông này.

Tuy nhiên, điều khiến Thành bối rối là cha anh được cho là đã qua đời. Trước lập luận của Chi rằng có khả năng ông vẫn còn sống, Thành tỏ ra hoài nghi. Nếu giả thiết này là thật, đồng nghĩa với việc mẹ anh đã che giấu sự thật suốt nhiều năm.

 

Những manh mối mới không chỉ đẩy Thành vào hành trình tìm kiếm sự thật về cha mình, mà còn mở ra bí mật sâu kín trong quá khứ của mẹ. Liệu người cha tưởng đã mất có thực sự còn sống? Và bà Hòa đã che giấu điều gì suốt ngần ấy năm?

Tập 15 hứa hẹn sẽ tiếp tục hé lộ những nút thắt quan trọng, khi Thành từng bước đối diện với những bí mật có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. "Đồng hồ đếm ngược" tập 15 sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đồng hồ đếm ngược tập 15 preview Đồng hồ đếm ngược Thanh Sơn Thành Linh Huệ mẹ Thành bí mật gia đình Thành bố Thành còn sống phim giờ vàng VTV3 Đồng hồ đếm ngược VTV Hoàng Hà Chi Bình An Chiến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

“Đồng hồ đếm ngược” tập 12: Chiến bị phú bà Kiều Thơ giam giữ, đe dọa cả mẹ

VOV.VN - Trong tập 12 “Đồng hồ đếm ngược”, tình thế của Chiến (Bình An) trở nên nguy hiểm khi bị “phú bà” Kiều Thơ (Lan Phương) giam giữ và đe dọa. Trong khi đó, Thành (Thanh Sơn) và Chi (Hoàng Hà) bắt đầu lần theo manh mối, tìm cách tiếp cận Kiều Thơ để giải cứu Chiến.

“Đồng hồ đếm ngược” tập 11: Chiến rơi vào tình thế nguy hiểm

VOV.VN - Trong “Đồng hồ đếm ngược” tập 11, Chiến (Bình An) rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị trói tại chỗ của chị Thơ (Lan Phương), hé lộ nhiều bí ẩn phía sau nhiệm vụ mới của Thành.

"Đồng hồ đếm ngược" tập 10: Tùng van xin thầy Thắng trả nợ giúp

VOV.VN - Trong "Đồng hồ đếm ngược" tập 10, chủ nợ mất kiên nhẫn nên đã ép Tùng về gặp ông Thắng để đòi tiền. "Bố ơi, lần này tôi không đùa đâu, bố có tiền thì lấy ra đi, không người ta giết tôi đấy", Tùng van xin bố.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc