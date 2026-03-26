“Đồng hồ đếm ngược” tập 15: Nhiệm vụ tiếp theo của Thành là mẹ ruột

Cùng Chiến (Bình An), Thành xem lại cuốn album lưu giữ những bức ảnh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ những chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên, anh phát hiện ra một quy luật đặc biệt: tất cả những người từng xuất hiện trong album đều lần lượt trở thành “nhiệm vụ” mà anh phải đối mặt sau này, từ Chi, thầy Thắng đến Chiến. Từ đó, Thành dần nhận ra người tiếp theo không ai khác chính là mẹ mình.

Nghi ngờ ngày càng lớn, Thành tìm cách hỏi mẹ (Linh Huệ) về quá khứ mà bà luôn né tránh. Trước sự gặng hỏi của con trai, bà Hòa thừa nhận từng mắc sai lầm khi còn trẻ – một sai lầm khiến bà day dứt suốt nhiều năm và không dám quay về đối diện. Bà cũng tiết lộ từng bị chính cha ruột “cấm cửa”, càng khiến câu chuyện quá khứ trở nên nặng nề và đầy uẩn khúc.

Ở một diễn biến khác, Thành nhờ Chi (Hoàng Hà) giúp phục chế bức ảnh cũ của mẹ đã bị xé đôi. Trong quá trình xử lý, Chi và Hà phát hiện chi tiết đáng chú ý: một phần bàn tay của người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh, dường như đã bị cố tình cắt bỏ. Từ đó, Chi đưa ra giả thiết đây có thể là cha của Thành và cho rằng nhiệm vụ lần này của anh liên quan đến việc tìm ra danh tính người đàn ông này.

Tuy nhiên, điều khiến Thành bối rối là cha anh được cho là đã qua đời. Trước lập luận của Chi rằng có khả năng ông vẫn còn sống, Thành tỏ ra hoài nghi. Nếu giả thiết này là thật, đồng nghĩa với việc mẹ anh đã che giấu sự thật suốt nhiều năm.

Những manh mối mới không chỉ đẩy Thành vào hành trình tìm kiếm sự thật về cha mình, mà còn mở ra bí mật sâu kín trong quá khứ của mẹ. Liệu người cha tưởng đã mất có thực sự còn sống? Và bà Hòa đã che giấu điều gì suốt ngần ấy năm?

Tập 15 hứa hẹn sẽ tiếp tục hé lộ những nút thắt quan trọng, khi Thành từng bước đối diện với những bí mật có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. "Đồng hồ đếm ngược" tập 15 sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.