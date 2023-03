"Đừng làm mẹ cáu" và hành trình chữa lành sau những nỗi đau

Tập cuối “Đừng làm mẹ cáu” đã kết thúc với cái kết đẹp, thỏa mãn số đông người hâm mộ. Quân (Nhan Phúc Vinh) cầu hôn Hạnh (Quỳnh Kool) và mời cô tham gia một chuyến đi đặc biệt. Anh kiên quyết đến nỗi không để cô có cơ hội từ chối.

Gia đình hạnh phúc của Quân và Hạnh.

Còn Khôi (Bình An) đề nghị với Vy (Quỳnh Lương) gạt bỏ mọi chuyện cũ, bỏ qua cái tôi để làm lại từ đầu. Khôi nói làm điều này không dễ nhưng "anh làm được, vì anh yêu em. Và nếu em cũng yêu anh nhất định chúng ta sẽ làm được". Đúng lúc đó bé Voi (Tuấn Phong) xuất hiện và giục mẹ đồng ý. Đám cưới đẹp như mơ của Khôi và Vy đã được tổ chức ở bãi biển, quy tụ sự tham gia của tất cả người thân, bạn bè. Trong khi đó, chuyện tình cảm của Thêu (Anh Đức) và May (Thanh Hương) ngày càng tiến triển. Thêu chăm sóc May từ những hành động, cử chỉ nhỏ nhất...

Khôi và Vy "chữa lành" sau bao sóng gió.

Phim kết thúc với kết có hậu, để lại nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả. Nhan Phúc Vinh chia sẻ: “Kết thúc một bộ phim mà mọi người vẫn gọi nó thuộc dòng “chữa lành”. Chữa lành vì khi xem người ta thấy dễ chịu, thấy những năng lượng tích cực được sản sinh. Chữa lành vì có khóc có cười có buồn có vui có cáu giận có hài lòng nhưng cuối cùng đọng lại là một cái kết thật đẹp. Cảm ơn ekip đã cùng nhau mang lại một tác phẩm đầy cảm xúc”.

Biên kịch của bộ phim – Thu Thủy – cũng chính là biên kịch của loạt “bom tấn” như “Sống chung với mẹ chồng”, “Hoa hồng trên ngực trái”... “Đừng làm mẹ cáu” là một dự án nhỏ bé nhưng đã để lại trong chị thật nhiều cảm xúc. Chị xúc động kể lại: “Mình bắt tay vào kịch bản “Đừng làm mẹ cáu” sau khi trải qua những dự án quá dài hơi, đều từ 70 đến gần 90 tập; thế nên, mình đã rất hân hoan với dự án nhỏ bé này. Mình còn mơ mộng có thể thong thả thảnh thơi thư giãn để hoàn thành dự án, vì thực ra, về mặt câu chuyện, mình và Diệu Thuý đã có sự chuẩn bị từ khoảng 1, 2 năm trước rồi.

Cặp đôi mang lại nhiều tiếng cười: Thêu và May.

Thế nhưng, cuộc sống mà, mọi sự chủ quan đều cần/nên/phải/ sẽ ngã dập mặt thì mới sáng mắt ra được. Và “Đừng làm mẹ cáu”, đã đem đến cho mình những thách thức mà rất lâu mình không nếm trải, cho mình những hoang mang để cũng rồi từ đó, nghiêm túc hơn khi nghĩ về nghề nghiệp của mình...

Khi làm “Đừng làm mẹ cáu”, mình và Thuý đều thích khai thác mối quan hệ về tình mẫu tử trong những tình huống đặc biệt khác nhau, và thực tế, họ là mẫu “mẹ con” không quá phổ biến trong xã hội: Một cô gái trẻ bỗng nhiên phải nuôi một đứa trẻ không phải con mình, một người mẹ vì cảnh ngộ không mong muốn mà bỏ lại đứa con trai trong trại trẻ mồ côi, một cô gái vì tình một đêm mà trở thành mẹ trẻ… Và, thay vì nhìn từ góc độ của những người mẹ, thì chúng mình hướng nhiều hơn đến thế giới và mắt nhìn của những đứa con”. “Đừng làm mẹ cáu” thật ra không có một bà mẹ nào hoàn hảo, nhưng thứ mà chúng mình làm, đấy là, vì những đứa trẻ, họ đã luôn cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn”…

"Đừng làm mẹ cáu" là một bộ phim mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả.

Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng “Đừng làm mẹ cáu” đã để lại thật nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả. Dàn diễn viên trẻ đẹp, với diễn xuất tươi mới, hồn nhiên như Quỳnh Kool, Quỳnh Lương, Bình An bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương… đã tạo nên sự hài hòa, cân đối. Tác giả xây dựng kịch bản không quá drama, giải quyết các nút thắt một cách nhẹ nhàng, lối thoại rất “đời”, giản dị, nhẹ nhàng, khiến khán giả thấy gần gũi, thân thuộc và bình yên. Phim thành công một phần vì những bài học cuộc sống, những thông điệp được chia sẻ không hề “đao to búa lớn” mà rất nhẹ nhàng, dung dị, chạm đến trái tim mỗi người.

“Bộ phim quá hay, kịch bản hay, vừa phải không dài dòng, diễn viên vào vai xuất sắc, nhạc phim hay, ca khúc cuối rất hay, hợp cảnh. Tuyệt vời”, một khán giả không tiếc lời khen dành cho “Đừng làm mẹ cáu”. “Phim xử lý dứt điểm gọn gàng các tình huống, không bị dài dòng lạc quẻ. Xem xong yêu đời thật”, “Yêu quý dàn diễn viên và ekip. Kết hay quá. Xem mà cứ thấy xao xuyến vì 2 cặp đôi, vì cả Voi và Happi nữa. Cuộc sống đã áp lực rồi nên buổi tối được xem những thước phim nhẹ nhàng thế này thấy thật thoải mái” là những bình luận khác của khán giả.

Sau khi phim “Đừng làm mẹ cáu” kết thúc, “Gia đình mình vui bất thình lình” sẽ nối sóng trên VTV3 lúc 21h50 thứ 5, thứ 6 hằng tuần./.