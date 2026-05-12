“Harry Potter” bản mới cùng loạt bom tấn Hollywood đồng loạt ra mắt năm 2026

Khán giả Việt Nam sắp có dịp thưởng thức loạt phim đình đám thế giới như “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Last of Us”, “Game of Thrones” hay “House of the Dragon” trên cùng một nền tảng trực tuyến từ tháng 6/2026.

Trong thông báo phát đi ngày 12/5, Warner Bros. Discovery cho biết dịch vụ HBO Max sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ ngày 16/6/2026. Cùng với việc mở rộng hoạt động, nhiều phim điện ảnh và series nổi tiếng cũng được giới thiệu tới khán giả trong nước. Đối với cộng đồng mê phim ảnh trong nước, đây là một tin vui lớn khi bài toán tìm kiếm nguồn phim chất lượng cao, có bản quyền chuẩn quốc tế cuối cùng đã có lời giải đáp thỏa đáng.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là mùa 3 của “House of the Dragon”, dự kiến phát sóng từ ngày 22/6. Series lấy bối cảnh trước các sự kiện trong “Game of Thrones”, tiếp tục xoay quanh cuộc chiến quyền lực trong gia tộc Targaryen.

Ngoài ra, DC Studios cũng chuẩn bị ra mắt “Lanterns” vào tháng 8. Trong khi đó, loạt phim truyền hình mới về “Harry Potter” với phần đầu mang tên “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” dự kiến trình làng vào dịp Giáng sinh năm 2026.

Bên cạnh các tác phẩm mới, nhiều series từng tạo tiếng vang toàn cầu cũng xuất hiện trong danh sách phát hành như “The Last of Us”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “The Pitt” và toàn bộ loạt phim điện ảnh “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”.

Hai bộ phim điện ảnh từng giành giải Oscar là “Sinners” và “One Battle After Another” cũng sẽ được phát hành trong thời gian tới.

Không chỉ tập trung vào phim Hollywood, nền tảng này còn bổ sung nhiều nội dung giải trí Hàn Quốc như “Yumi’s Cells” mùa 3 có Kim Go-eun tham gia, “Filing for Love” với Shin Hae-sun, “The Legend of Kitchen Soldier” có Park Ji-hoon góp mặt và series “Dear X” do Kim You-jung đóng chính.

Các chương trình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như “Friends” và “The Big Bang Theory” tiếp tục xuất hiện, bên cạnh các nội dung hoạt hình dành cho gia đình như “We Bare Bears” và “Adventure Time: Fionna & Cake”.