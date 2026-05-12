  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
“Harry Potter” bản mới cùng loạt bom tấn Hollywood đồng loạt ra mắt năm 2026

Thứ Ba, 15:30, 12/05/2026
VOV.VN - “Harry Potter” bản truyền hình, “House of the Dragon” mùa 3, “The Last of Us” cùng hàng loạt series đình đám thế giới sẽ lần lượt ra mắt khán giả Việt trong năm 2026, hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” mới với cộng đồng yêu phim.

Khán giả Việt Nam sắp có dịp thưởng thức loạt phim đình đám thế giới như “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Last of Us”, “Game of Thrones” hay “House of the Dragon” trên cùng một nền tảng trực tuyến từ tháng 6/2026.

Trong thông báo phát đi ngày 12/5, Warner Bros. Discovery cho biết dịch vụ HBO Max sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ ngày 16/6/2026. Cùng với việc mở rộng hoạt động, nhiều phim điện ảnh và series nổi tiếng cũng được giới thiệu tới khán giả trong nước. Đối với cộng đồng mê phim ảnh trong nước, đây là một tin vui lớn khi bài toán tìm kiếm nguồn phim chất lượng cao, có bản quyền chuẩn quốc tế cuối cùng đã có lời giải đáp thỏa đáng.

Loạt phim truyền hình mới về “Harry Potter” với phần đầu mang tên “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” dự kiến trình làng vào dịp Giáng sinh năm 2026.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là mùa 3 của “House of the Dragon”, dự kiến phát sóng từ ngày 22/6. Series lấy bối cảnh trước các sự kiện trong “Game of Thrones”, tiếp tục xoay quanh cuộc chiến quyền lực trong gia tộc Targaryen.

Ngoài ra, DC Studios cũng chuẩn bị ra mắt “Lanterns” vào tháng 8. Trong khi đó, loạt phim truyền hình mới về “Harry Potter” với phần đầu mang tên “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” dự kiến trình làng vào dịp Giáng sinh năm 2026.

Bên cạnh các tác phẩm mới, nhiều series từng tạo tiếng vang toàn cầu cũng xuất hiện trong danh sách phát hành như “The Last of Us”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “The Pitt” và toàn bộ loạt phim điện ảnh “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”.

Hai bộ phim điện ảnh từng giành giải Oscar là “Sinners” và “One Battle After Another” cũng sẽ được phát hành trong thời gian tới.

Không chỉ tập trung vào phim Hollywood, nền tảng này còn bổ sung nhiều nội dung giải trí Hàn Quốc như “Yumi’s Cells” mùa 3 có Kim Go-eun tham gia, “Filing for Love” với Shin Hae-sun, “The Legend of Kitchen Soldier” có Park Ji-hoon góp mặt và series “Dear X” do Kim You-jung đóng chính.

Các chương trình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như “Friends” và “The Big Bang Theory” tiếp tục xuất hiện, bên cạnh các nội dung hoạt hình dành cho gia đình như “We Bare Bears” và “Adventure Time: Fionna & Cake”.

Hà Phương/VOV.VN
Bìa Harry Potter đầu tiên được bán với giá kỷ lục 1,9 triệu USD
VOV.VN - Hôm qua (26/6), Nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's thông báo tác phẩm bìa gốc đầu tiên của cuốn "Harry Potter và hòn đá phù thủy" đã được bán với giá kỷ lục 1,9 triệu USD trong một cuộc đấu giá gần đây. Đây là món đồ liên quan đến tác phẩm Harry Potter có giá trị nhất từng được bán đấu giá.

"Sao" Harry Potter chê diễn xuất "tầm thường" của mình trong phim
VOV.VN - Nam diễn viên kỳ cựu Gary Oldman đã bày tỏ quan điểm về vai diễn Sirius Black của mình trong loạt phim nổi tiếng Harry Potter.

Daniel Radcliffe sẽ không xuất hiện trong Harry Potter bản truyền hình
VOV.VN - Bộ ba Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint - 3 diễn viên nổi tiếng nhất của loạt Harry Potter sẽ không xuất hiện ở Harry Potter bản truyền hình sắp được sản xuất.

