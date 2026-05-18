Hơn 1000 diễn viên casting vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Trong 2 ngày 17-18/5, hoạt động tuyển chọn trực tiếp diễn viên của "Đất đỏ" diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ quen thuộc. Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực, Khazsak, Ngân Chi hay Kỳ Phong đều có mặt từ sớm để thử vai cho dự án điện ảnh do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện.

Nhiều diễn viên lựa chọn phong cách giản dị, gần như để mặt mộc nhằm tạo diện mạo phù hợp với không khí của bộ phim lấy bối cảnh thời chiến. Bộ đôi Hạo Khang và Kỳ Phong – từng đóng chung trong “Đất rừng phương Nam” – tiếp tục đồng hành khi cùng tham gia casting cho dự án lần này.

Lâm Thanh Mỹ casting vai chị Võ Thị Sáu

Lâm Thanh Mỹ cho biết cô hào hứng ngay từ khi đọc những thông tin đầu tiên về bộ phim. Nữ diễn viên chia sẻ: “Ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về "Đất đỏ", tôi đã cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này”. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, cô hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim mới.

Theo ê-kíp sản xuất, "Đất đỏ" được phát triển trong suốt 7 năm. Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết đây là “ước mơ” và cũng là “lời hứa bắt buộc phải thực hiện” của anh cùng các cộng sự. Đội ngũ biên kịch và đạo diễn liên tục chỉnh sửa kịch bản qua nhiều năm trước khi bước vào giai đoạn tiền kỳ.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nói: “Không chỉ tôn trọng lịch sử, "Đất đỏ" còn có cái để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”.

Từng ghi dấu ấn khi hóa thân nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong phim “Người con gái đất đỏ” năm 1994, NSND Thanh Thúy tiếp tục đồng hành cùng dự án điện ảnh “Đất đỏ”. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của nữ nghệ sĩ trong bộ phim hiện vẫn được ê-kíp giữ bí mật.

Bộ phim đã nhận hơn 1.100 hồ sơ casting online cho thấy sức hút đặc biệt của vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” từng được NSND Thanh Thúy thể hiện trong bộ phim năm xưa cũng sẽ được sử dụng trở lại ở dự án lần này. Ngoài ra, ê-kíp cho biết phim sẽ bổ sung thêm những bài hát mới để phù hợp với thế hệ khán giả đương đại.

Phim tái hiện chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu bằng hướng tiếp cận mới, tập trung vào yếu tố drama và hành động – vốn là thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Thay vì kể trực diện về chiến tranh, tác phẩm đào sâu hành trình của những con người trẻ tuổi giữa bối cảnh khốc liệt của thời đại.

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, ngoài nhân vật Võ Thị Sáu, phim còn khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây được xem là điểm khác biệt của "Đất đỏ" so với những phiên bản điện ảnh trước đây về nữ anh hùng này.

Nhà sản xuất cũng thừa nhận vai Võ Thị Sáu là thử thách lớn với bất kỳ diễn viên nào. Hoàng Quân chia sẻ: “Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”.

Trong khi đó, đạo diễn Lê Văn Kiệt gửi lời nhắn tới các ứng viên tham gia casting qua video do không thể có mặt trực tiếp tại sự kiện. Anh mong muốn tìm kiếm “những nguồn năng lượng tươi trẻ, màu sắc riêng biệt” cho dàn diễn viên của phim, đồng thời động viên các thí sinh tự tin, không nên tạo áp lực cho bản thân.

Trong thời gian tới, nhà sản xuất kỳ vọng tìm được những gương mặt phù hợp cho các nhân vật Võ Thị Sáu, Hải, Lan, Chi… để đưa câu chuyện lịch sử lên màn ảnh rộng.

"Đất đỏ" dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu. Phim thuộc thể loại drama, action, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện.