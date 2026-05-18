中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1000 diễn viên casting vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Thứ Hai, 09:56, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi những thông tin đầu tiên được công bố, dự án phim điện ảnh “Đất đỏ” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, truyền thông và khán giả. Bộ phim đã nhận hơn 1.100 hồ sơ casting online chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút đặc biệt của vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng.

Trong 2 ngày 17-18/5, hoạt động tuyển chọn trực tiếp diễn viên của "Đất đỏ" diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ quen thuộc. Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực, Khazsak, Ngân Chi hay Kỳ Phong đều có mặt từ sớm để thử vai cho dự án điện ảnh do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện.

Nhiều diễn viên lựa chọn phong cách giản dị, gần như để mặt mộc nhằm tạo diện mạo phù hợp với không khí của bộ phim lấy bối cảnh thời chiến. Bộ đôi Hạo Khang và Kỳ Phong – từng đóng chung trong “Đất rừng phương Nam” – tiếp tục đồng hành khi cùng tham gia casting cho dự án lần này.

hon 1000 dien vien casting vai nu anh hung vo thi sau hinh anh 1
Lâm Thanh Mỹ casting vai chị Võ Thị Sáu

Lâm Thanh Mỹ cho biết cô hào hứng ngay từ khi đọc những thông tin đầu tiên về bộ phim. Nữ diễn viên chia sẻ: “Ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về "Đất đỏ", tôi đã cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này”. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, cô hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim mới.

Theo ê-kíp sản xuất, "Đất đỏ" được phát triển trong suốt 7 năm. Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết đây là “ước mơ” và cũng là “lời hứa bắt buộc phải thực hiện” của anh cùng các cộng sự. Đội ngũ biên kịch và đạo diễn liên tục chỉnh sửa kịch bản qua nhiều năm trước khi bước vào giai đoạn tiền kỳ.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nói: “Không chỉ tôn trọng lịch sử, "Đất đỏ" còn có cái để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”.

Từng ghi dấu ấn khi hóa thân nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong phim “Người con gái đất đỏ” năm 1994, NSND Thanh Thúy tiếp tục đồng hành cùng dự án điện ảnh “Đất đỏ”. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của nữ nghệ sĩ trong bộ phim hiện vẫn được ê-kíp giữ bí mật.

hon 1000 dien vien casting vai nu anh hung vo thi sau hinh anh 2
Bộ phim đã nhận hơn 1.100 hồ sơ casting online cho thấy sức hút đặc biệt của vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” từng được NSND Thanh Thúy thể hiện trong bộ phim năm xưa cũng sẽ được sử dụng trở lại ở dự án lần này. Ngoài ra, ê-kíp cho biết phim sẽ bổ sung thêm những bài hát mới để phù hợp với thế hệ khán giả đương đại.

Phim tái hiện chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu bằng hướng tiếp cận mới, tập trung vào yếu tố drama và hành động – vốn là thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Thay vì kể trực diện về chiến tranh, tác phẩm đào sâu hành trình của những con người trẻ tuổi giữa bối cảnh khốc liệt của thời đại.

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, ngoài nhân vật Võ Thị Sáu, phim còn khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây được xem là điểm khác biệt của "Đất đỏ" so với những phiên bản điện ảnh trước đây về nữ anh hùng này.

Nhà sản xuất cũng thừa nhận vai Võ Thị Sáu là thử thách lớn với bất kỳ diễn viên nào. Hoàng Quân chia sẻ: “Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”.

Trong khi đó, đạo diễn Lê Văn Kiệt gửi lời nhắn tới các ứng viên tham gia casting qua video do không thể có mặt trực tiếp tại sự kiện. Anh mong muốn tìm kiếm “những nguồn năng lượng tươi trẻ, màu sắc riêng biệt” cho dàn diễn viên của phim, đồng thời động viên các thí sinh tự tin, không nên tạo áp lực cho bản thân.

Trong thời gian tới, nhà sản xuất kỳ vọng tìm được những gương mặt phù hợp cho các nhân vật Võ Thị Sáu, Hải, Lan, Chi… để đưa câu chuyện lịch sử lên màn ảnh rộng.

"Đất đỏ" dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu. Phim thuộc thể loại drama, action, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đất đỏ Võ Thị Sáu phim Đất đỏ casting Đất đỏ Lê Văn Kiệt Lâm Thanh Mỹ Hạo Khang Đình Khang Huỳnh Thanh Trực Khazsak phim điện ảnh Việt Nam phim tiểu sử Võ Thị Sáu phim lịch sử Việt Nam casting phim Việt Võ Thị Sáu bản điện ảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cơn sốt “Mưa đỏ” và sự trỗi dậy của dòng phim lịch sử – chiến tranh Việt Nam
Cơn sốt “Mưa đỏ” và sự trỗi dậy của dòng phim lịch sử – chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Chỉ sau 9 ngày ra rạp, “Mưa đỏ” đã cán mốc 304 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé hiếm có của điện ảnh Việt. Thành công nối tiếp “Đào, Phở và Piano” và “Địa đạo” cho thấy dòng phim lịch sử – chiến tranh đang trỗi dậy mạnh mẽ, khẳng định sức hút bền bỉ nơi khán giả trẻ.

Cơn sốt “Mưa đỏ” và sự trỗi dậy của dòng phim lịch sử – chiến tranh Việt Nam

Cơn sốt “Mưa đỏ” và sự trỗi dậy của dòng phim lịch sử – chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Chỉ sau 9 ngày ra rạp, “Mưa đỏ” đã cán mốc 304 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé hiếm có của điện ảnh Việt. Thành công nối tiếp “Đào, Phở và Piano” và “Địa đạo” cho thấy dòng phim lịch sử – chiến tranh đang trỗi dậy mạnh mẽ, khẳng định sức hút bền bỉ nơi khán giả trẻ.

Thành công của "Mưa đỏ" sẽ tiếp thêm lửa cho dòng phim chiến tranh
Thành công của "Mưa đỏ" sẽ tiếp thêm lửa cho dòng phim chiến tranh

VOV.VN - “Mưa đỏ” không chỉ là tác phẩm điện ảnh tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn mang kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa. Đạo diễn Đặng Thái Huyền hy vọng: thành công của bộ phim sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà làm phim chiến tranh, mở đường cho nhiều dự án mới.

Thành công của "Mưa đỏ" sẽ tiếp thêm lửa cho dòng phim chiến tranh

Thành công của "Mưa đỏ" sẽ tiếp thêm lửa cho dòng phim chiến tranh

VOV.VN - “Mưa đỏ” không chỉ là tác phẩm điện ảnh tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn mang kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa. Đạo diễn Đặng Thái Huyền hy vọng: thành công của bộ phim sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà làm phim chiến tranh, mở đường cho nhiều dự án mới.

MC Tuấn Tú kể lại kỷ niệm đóng phim chiến tranh từ khi là sinh viên năm nhất
MC Tuấn Tú kể lại kỷ niệm đóng phim chiến tranh từ khi là sinh viên năm nhất

VOV.VN - Xuất hiện trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt phát sóng dịp 27/7, Tuấn Tú lần đầu chia sẻ về cơ duyên bất ngờ đưa anh đến với phim trường khi còn đang học quân sự.

MC Tuấn Tú kể lại kỷ niệm đóng phim chiến tranh từ khi là sinh viên năm nhất

MC Tuấn Tú kể lại kỷ niệm đóng phim chiến tranh từ khi là sinh viên năm nhất

VOV.VN - Xuất hiện trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt phát sóng dịp 27/7, Tuấn Tú lần đầu chia sẻ về cơ duyên bất ngờ đưa anh đến với phim trường khi còn đang học quân sự.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc