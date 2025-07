Khi khán giả chán siêu anh hùng, “Superman” của James Gunn có gì để cứu vãn?

Bộ phim "Superman" do James Gunn viết kịch bản và đạo diễn được xem là phát súng mở màn cho một Vũ trụ DC hoàn toàn mới. Tuy nhiên, với cương vị đồng giám đốc DC Studios cùng Peter Safran, Gunn cho biết ông không cảm thấy áp lực như công chúng vẫn hình dung.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn trên tạp chí GQ – xuất hiện cùng ngôi sao chính David Corenswet trên trang bìa – Gunn thẳng thắn nói: “Người ta đang nói về bộ phim này như thể nó là một canh bạc táo bạo nhất trên thế giới, nhưng không hẳn vậy. Có áp lực chứ, nhưng không lớn như mọi người tưởng”.

James Gunn đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn cho "Superman". Ảnh: Variety

Ông bác bỏ quan điểm cho rằng phim chỉ thành công nếu thu về 700 triệu USD hoặc hơn. “Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa”, Gunn nói. “Nó không cần phải trở thành một sự kiện khổng lồ như cách người ta đang thổi phồng”.

Dẫu vậy, Hollywood vẫn đang dõi theo sát sao. Bởi "Superman" không chỉ là dự án độc lập mà còn là khởi đầu của một hướng đi hoàn toàn mới cho DC, với các kế hoạch tiếp theo bao gồm phim "Supergirl" đã hoàn tất quay, và các phiên bản mới của "Batman", "Wonder Woman".

Trong bối cảnh phim siêu anh hùng không còn là “mỏ vàng” phòng vé như trước, bộ phim – được cho là có kinh phí khoảng 200 triệu USD – sẽ ra mắt giữa nhiều nghi vấn về sức hút của dòng phim này. DC đã trải qua một năm 2023 không mấy khả quan khi "Shazam! Fury of the Gods" và "The Flash" đều thất bại về doanh thu. Marvel cũng chịu chung số phận trong năm 2025, khi "Captain America: Brave New World" gây thất vọng và ngay cả "Thunderbolts", dù được giới phê bình đánh giá cao, vẫn thua lỗ hàng triệu USD.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone năm 2023, Gunn từng nhận định rằng tình trạng “mệt mỏi với siêu anh hùng” là có thật, nhưng lý do sâu xa nằm ở chất lượng kể chuyện.

“Tôi nghĩ điều khiến khán giả chán nản không phải là vì nhân vật là siêu anh hùng”, Gunn nói. “Mọi người yêu Superman, Batman, Iron Man... vì họ là những nhân vật giàu chiều sâu, đáng yêu. Nếu phim chỉ đơn giản là tập hợp những cảnh hành động vô nghĩa, nó sẽ rất nhàm chán”.

Trên podcast Inside of You, ông tiếp tục lý giải: “Mọi người trở nên lười biếng khi kể chuyện về siêu anh hùng. Họ nghĩ: ‘Ồ, đó là siêu anh hùng – làm phim thôi.’ Rồi phần đầu thành công, thế là làm phần hai. Nhưng họ không đặt câu hỏi: ‘Điều gì khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt? Nhân vật có gì khiến ta quan tâm? Tại sao câu chuyện này xứng đáng được kể?’”

James Gunn khẳng định rằng hướng đi mới của ông với "Superman" sẽ đặt trọng tâm vào nhân vật, thay vì chỉ dựa vào quy mô hay kỹ xảo.

"Superman" dự kiến khởi chiếu ngày 11/7, do Warner Bros. và DC Studios phát hành.