Không có tiền thì làm phim sao?

VOV.VN - Với điện ảnh thế giới, sự tồn tại của các quỹ đầu tư phim là hết sức ý nghĩa trong việc phát hiện, nâng đỡ các tài năng điện ảnh mới. Nó có thể biến một đạo diễn vô danh "from ZERO to HERO". Với Việt Nam thì sao?